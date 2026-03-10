El artista que representa a Estados Unidos en la Bienal de Venecia vive entre la polémica y una fama creciente

Alma Allen, escultor estadounidense, representará a Estados Unidos en la Bienal de Venecia 2026, tras una polémica nominación

El escultor Alma Allen, un artista relativamente desconocido elegido en noviembre pasado para representar a Estados Unidos en la Bienal de Venecia de 2026, anunció que se incorporaba al equipo de Perrotin, una galería de arte francesa con nueve sedes alrededor del mundo. Allen estaba representado internacionalmente por otras dos galerías, pero ambas cortaron rápidamente lazos con él después de que aceptara la nominación del Departamento de Estado para la exposición, en lo que se conoce como las olimpiadas del mundo del arte.

En ese momento, algunos artistas de esas galerías —Mendes Wood y Olney Gleason— dijeron que se oponían a su participación, porque se daba justo cuando la administración Trump estaba llevando a cabo una campaña de presión sobre el sector cultural, recortando subvenciones a cientos de organizaciones y criticando la selección de programas en el Instituto Smithsoniano.

Otros han expresado su preocupación porque el Departamento de Estado eligió a Allen sin seguir su proceso de selección habitual, que consistía en convocar un panel de curadores de museos y comisionados anteriores para evaluar a los solicitantes. Allen dijo que las conversaciones con el dueño de Perrotin, Emmanuel Perrotin, comenzaron antes de su selección para el pabellón estadounidense y añadió que los dos hombres se reunieron a fines de octubre. “Lo vemos como un artista que ha mantenido una práctica silenciosa y constante durante muchos años”, dijo Rowena Chiu, directora de la sede londinense de la galería, quien recientemente visitó el estudio de Allen en las afueras de Ciudad de México, donde vive desde que dejó Estados Unidos en 2017. “Proviene de una familia sin recursos: es una persona que se ha hecho a sí misma por completo”, afirmó Chiu. “Él siente que el arte debe tener la capacidad de trascender la política actual”.

El artista Alma Allen se une a la prestigiosa galería Perrotin, que respaldará logísticamente su exposición en Venecia

Allen está en las últimas semanas de preparación de su exposición para la Bienal de Venecia, con una fecha límite de envío a fin de mes para siete u ocho nuevas obras que presentará junto a una selección de esculturas antiguas. Las describió como expresiones abstractas de su historia personal.

A principios de este mes, Allen filmó un video educativo producido por el Departamento de Estado sobre la creación del Pabellón de Estados Unidos de este año, que también incluyó entrevistas con su curador, Jeffrey Uslip, y miembros de la recién formada American Arts Conservancy, un grupo sin fines de lucro con sede en Tampa, Florida, que supervisa y organiza la exposición. Fue la primera vez que el artista lo conoció en persona. En octubre, Uslip, miembro del consejo directivo de la Conservancy, llamó a Allen para ofrecerle representar a Estados Unidos. “Allen ha pasado los últimos 30 años creando formas que son cautivadoras escultóricamente y ancladas materialmente en el paisaje de las Américas”, dijo Uslip en una declaración anterior.

Después de la grabación del video educativo, Jenni Parido, directora ejecutiva de la Conservancy, participó en una cumbre privada de cultura en la Casa Blanca, donde habló en un panel sobre la exposición junto a funcionarios de la administración Trump, entre ellos Erin Scavino, jefa del programa Art in Embassies del Departamento de Estado, y Matthew Taylor, un asesor principal del National Endowment for the Humanities, quien fue recientemente designado en la Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos.

A pesar de las preocupaciones en el mundo del arte sobre los vínculos del pabellón con el gobierno, Allen dijo que había mantenido el control artístico total sobre su exposición. Anteriormente ha declarado que representa a Estados Unidos y no a la administración actual. “Me encanta el contexto difícil”, dijo Allen. “Honestamente, eso hace que la obra sea más interesante. Si pudiera elegir, siempre buscaría una situación algo tensa para trabajar”.

A pesar de las presiones y críticas, Alma Allen mantiene el control artístico sobre su obra y defiende la independencia creativa

Pero el artista dijo estar molesto por lo que describió como una “campaña orquestada” entre galeristas, curadores y directores de museos que intentaron convencerlo de retirarse de la Bienal de Venecia. Dijo que entre ellos estaba David Resnicow, fundador de una firma de comunicaciones estratégicas que maneja relaciones con los medios para grandes instituciones culturales, incluidas ediciones anteriores del pabellón. “Nunca le dije a nadie que no trabajara con Alma Allen”, dijo Resnicow. Hablando sobre la American Arts Conservancy, añadió: “He manifestado mis preocupaciones sobre la capacidad de la organización seleccionada para fungir como comisionado del pabellón y concretar exitosamente el proyecto. Esto se basa en mi experiencia de haber trabajado con las instituciones comisionadas para el pabellón de Estados Unidos en seis de las últimas siete bienales de arte”.

Perrotin afirmó que proporcionará parte del apoyo logístico y operativo para la exposición en la Bienal de Venecia. (El Departamento de Estado aporta 375 mil dólares a la exposición, pero eso es solo una fracción de los millones de dólares que los comisionados suelen necesitar recaudar). Allen planea presentar unas 20 obras nuevas en su muestra inaugural con la galería, prevista para una de sus sedes en París en otoño.

El escultor hará su debut en la Bienal de Venecia a comienzos de mayo. “Como artista, uno quiere que la gente vea la obra de manera abierta”, dijo Allen. “En este contexto, es una forma fantástica. La gente intentará descifrar el significado”.

Fuente: The New York Times

