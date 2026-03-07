La escultura del niño que orina en Bruselas se convierte en símbolo cultural con más de mil atuendos

En 1747, el Manneken Pis recibió un traje ceremonial del rey francés Luis XV (Crédito: Y. Peeters)

Durante los últimos 12 años, Nicolas Edelman ha estado cambiando la ropa de un niño que nunca crece y que nunca deja de orinar.

Ese niño, la pequeña fuente de bronce en una esquina de Bruselas conocida como Manneken Pis, es homenajeado como una celebridad local y visitado por millones de turistas cada año.

El Manneken Pis, que significa “hombrecito orinando”, es un símbolo muy querido de la capital belga, sinónimo del travieso sentido del humor de la ciudad (conocido como humor “zwanze”), su espíritu rebelde y sus raíces folclóricas.

Los visitantes de la feria de arte TEFAF, que este año se celebra del 14 al 19 de marzo, suelen hacer escala en Bruselas de camino a Maastricht, que está a aproximadamente una hora y media en coche. El niño es una atracción clave, pero su elegante vestuario es imperdible.

El Manneken Pis se ha convertido en una de las principales atracciones de Bruselas, visitada por millones de turistas cada año (Crédito: François Lenoir/Reuters)

Edelman es el encargado de vestir al niño y le ayuda con una selección de más de 1.190 trajes. El pequeño recibe entre 20 y 30 trajes nuevos como regalo cada año, a menudo para ceremonias en la fuente. Tan solo en 2025 tuvo 213 cambios de ropa.

“Es un trabajo único en el mundo”, dijo Edelman en una entrevista en video. “Y estoy muy orgulloso de hacerlo”.

Edelman, asistente administrativo de la ciudad de Bruselas, explicó que la responsabilidad de vestir al Manneken Pis, coordinar su agenda y planificar sus eventos era solo una parte de su trabajo como funcionario del departamento de cultura de la ciudad. Es uno de los muchos vestuaristas oficiales que han servido al Manneken Pis desde 1755.

“No puedes solicitar este trabajo”, explicó Marc Boutsen, quien trabaja con Edelman como ayudante de vestuario. “Tienen que pedírselo, y por eso se siente como un honor. Cuando te lo piden, significa que tienes un gran cariño por esta ciudad, que abrazas todas sus tradiciones”.

El Manneken Pis, un niño de bronce de 56 centímetros de altura que se ha convertido en el símbolo de Bruselas, vistiendo un traje confeccionado para él por el diseñador de moda francés Jean Paul Gaultier (Crédito: Stephanie Lecocq/EPA, vía Shutterstock)

Los atuendos del Manneken Pis incluyen un traje ceremonial, que recibió del rey francés Luis XV en 1747, un traje de Superman y un traje de Elvis Presley. Lleva barba de Papá Noel, un cinturón de carnicero y equipo ecuestre, aunque no monta mucho. (Un calendario oficial de sus cambios de vestuario se publica mensualmente y se exhibe en la fuente).

El favorito personal de Edelman es una pieza de alta costura que el diseñador de moda francés Jean Paul Gaultier hizo para el 20.º aniversario de la primera celebración del orgullo gay en Bruselas en 2015, que Gaultier insistió en presentar en persona.

“Los orígenes de la estatua no son muy conocidos”, afirma Marieke de Baerdemaeker, curadora del Museo de la Ciudad de Bruselas, que trabaja con el Manneken Pis y su colección de trajes.

“Sabemos que a mediados del siglo XV ya existen fuentes de archivo que mencionan un maniquí que orinaba”, explicó. “Las primeras representaciones visuales datan de finales del siglo XVI, como un mapa de Bruselas en el que se menciona la fuente, pero no estaba dibujada, por lo que no se puede apreciar su aspecto”, añadió.

Nicolas Edelman ha sido el vestuarista oficial del Manneken Pis durante los últimos 12 años. Solo el año pasado, el niño que orina tuvo 213 cambios de vestuario (Crédito: Nicolas Edelman)

Lo que está claro es que el niño surgió como una leyenda. Algunos dicen que era hijo de un comerciante de Bruselas que desapareció y fue encontrado orinando en una fuente. Otros hablan de un niño que salvó la ciudad de la explosión de una bomba apagando la mecha encendida. Otra versión lo sitúa apagando un incendio con su orina. Otra leyenda sugiere que el niño orinó en la puerta de una bruja, por lo que esta lo maldijo a permanecer para siempre en esa indecorosa postura.

La primera fuente era de piedra y se la conocía como Petit Julien o el Pequeño Julián. La primera representación conocida fue en un paisaje urbano pintado en 1616 por el artista flamenco Denis van Alsloot.

El Manneken Pis que todos conocemos hoy, según de Baerdemaeker, es una escultura de bronce creada en 1619 por el arquitecto y escultor flamenco Jérôme Duquesnoy el Viejo. Se trata de una pequeña fuente para un monumento nacional, de tan solo 56 centímetros de alto y unos 20 kilos de peso.

“Se suele decir que representa la actitud peculiar y poco seria de Bruselas”, dijo de Baerdemaeker. “Nos gusta reír mucho y no somos pretenciosos. Nuestro símbolo no es la Torre Eiffel, sino un niño pequeño orinando”.

A lo largo de los años, el Manneken Pis ha acumulado una colección de más de 1.190 trajes, incluido un disfraz de Elvis Presley (Crédito: Y. Peeters)

Aunque mucha gente disfruta de la fuente, a lo largo de los siglos ha sido atacada con frecuencia, pintada con grafitis y robada, dijo Géraldine Patigny, investigadora del Instituto Real de Patrimonio Cultural de Bruselas y una destacada experta en el Manneken Pis.

En 1965, la estatua fue arrancada de su pedestal, dejando solo sus pies de bronce. Un aviso anónimo permitió su recuperación del Canal de Bruselas, y las dos partes se guardaron en una caja fuerte en el Museo de la Ciudad de Bruselas. Finalmente fue reconstruida en 2003 y se exhibió en el museo, donde aún permanece. Un espacio aparte del museo exhibe su “Guardarropas”, un selecto conjunto de unos 150 de sus trajes.

Se hizo una réplica de bronce a partir de un molde para la fuente exterior. Ahí es donde la mayoría de la gente lo visita hoy en día.

Circulan rumores sobre el Manneken Pis, incluido uno que sugiere que la fuente está conectada a un barril y que el niño orina cerveza en ocasiones especiales. Esto no es cierto, afirmó de Baerdemaeker.

“Eso solo ocurre cuando hay bromas estudiantiles”, dijo. “Siempre es agua, pero a veces le añaden colorante. A veces le echan jabón para que también burbujee”.

La escultura original fue trasladada al Museo de la Ciudad de Bruselas después de que la estatua fuera arrancada de su pedestal en 1965. Posteriormente se realizó una réplica de bronce para la fuente exterior, donde la mayoría de la gente la visita hoy en día (Crédito: Y. Peeters)

Artistas contemporáneos se han inspirado en este niño para crear otros monumentos relacionados con la micción. En 1987, una niña orinando, Jeanneke Pis, se incorporó al paisaje artístico privado de la ciudad, y algunos años más tarde un perro de bronce, Zinneke Pis, del artista bruselense Tom Frantzen, alzó su pata trasera cerca de un balaustre de la ciudad. Miles de baratijas tintineantes también son recuerdos populares de Bruselas.

Los cambios de vestuario siempre atraen a la multitud. Edelman dijo que suele llegar por la mañana unos 10 minutos antes de las 9 a. m. para ponerle el nuevo disfraz. Regresa a desvestir al Manneken Pis justo antes de las 6 p. m., para que no le roben la ropa por la noche. “Se niega a usar pijama”, dijo Boutsen.

Para Edelman, el Manneken Pis es mucho más que una simple fuente estática. “Es una estatua que conecta con la gente”, dijo. “Todo evento folclórico en Bruselas empieza o termina frente al Manneken Pis, con cerveza, con bandas, con música. Es muy especial”.

Boutsen añadió: “Es un hombrecito que une a todos. El factor clave del Manneken Pis es la alegría”.

Fuente: The New York Times