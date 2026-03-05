Cultura

“No lo vas a ver sonreír ni te va a decir mamá”: un bebé, un diagnóstico drástico y el don de acompañar

Florencia Di Croche escuchó de los médicos lo que ninguna madre quiere oír. Pero decidió pelear. “Hoy es un niño sano, feliz, divertido, ocurrente, cariñoso y lleno de vida. Sin ninguna limitación. Un niño amado”, dice la autora de “Amar para sanar”, donde narra la historia

Guardar
Un bebé, un diagnóstico irreversible
Un bebé, un diagnóstico irreversible y el don de acompañar: Florencia Di Croche y cómo “transformar el dolor en amor y en conciencia”

“El nacimiento de Milo me cambió absolutamente todo”, dice Florencia Di Croche. Fue hace seis años. Los médicos le dijeron que su hijo tenía una condición discapacitante irreversible, que no iba a poder hablar ni caminar. Pero fruto de un trabajo lleno de amor y acompañamiento la situación cambió drásticamente. El proceso lo cuenta en Amar para sanar, libro donde narra “una historia real sobre amor, fe y poder personal para crear lo que parecía imposible”.

“Antes de Milo yo era una persona muy enfocada en el logro”, recuerda. Trabajó más de veinte años liderando equipos de marketing y de ventas. “Mi identidad estaba muy ligada al rendimiento, al reconocimiento. Mi vida giraba en torno a mi trabajo y al crecimiento profesional”, confiesa. Pero cuando nació Milo cambió todo: “La cabeza, mis prioridades, mi forma de habitar el mundo, mi forma de estar, mi forma de pensar, mi forma de ser... todo”. Después de una semana entera con contracciones y 36 horas internada con bolsa rota, donde ya no se escuchaban sus latidos, Milo nació por cesárea.

"Amar para sanar", de Florencia
"Amar para sanar", de Florencia Di Croche

“Ese quirófano fue un campo de batalla”. Los dos días siguientes no lo pude ver. Fueron situaciones muy difíciles: terapia intensiva, terapia intermedia, internación domiciliaria, vivir en alerta permanente, atravesando el miedo y el agotamiento. “Fueron años de dormir muy poco, de vivir en alerta. En ese periodo entendí que muchas veces no podemos elegir lo que nos pasa, pero sí podemos elegir desde dónde pararnos frente a lo que nos pasa. Ese fue el verdadero quiebre para mí”, cuenta.

“No lo vas a ver sonreír ni te va a decir mamá”, le dijeron. Tendría una sobrevida limitada. “Hoy es un niño sano, feliz, divertido, ocurrente, cariñoso y lleno de vida. Sin ninguna limitación. Un niño amado”, sostiene. “Y yo hoy soy una mujer mucho más consciente y mucho más coherente. Ya no vivo desde el miedo a perder, sino desde la decisión de crear”, asegura.

Cuando nació Milo cambió todo:
Cuando nació Milo cambió todo: “La cabeza, mis prioridades, mi forma de habitar el mundo, mi forma de estar, mi forma de pensar, mi forma de ser... todo” (Crédito: Instagram @flor_dicroche)

“No quiero romantizar lo que nos pasó, fue realmente durísimo, pero el punto de inflexión que me llevó a pararme en mi poder personal y a replantearme mi carrera fue este enorme desafío con el que nació mi hijo. Es mi mayor maestro. Yo hoy vivo una vida distinta: dejé la relación de dependencia, no me desafiaba a salir de mi zona de confort. Hoy soy tan, tan feliz”, asegura Di Croche. Ahora es coach, acompaña a mujeres profesionales a lanzar o a escalar sus propios servicios independientes. Trabaja menos horas y puede disfrutar de Milo. “No quiero perderme verlo crecer”.

Cuando Milo estaba internado en terapia intensiva, Di Croche empezó a escribir. Su vida estaba en Necochea, muy lejos de Buenos Aires, donde su bebé se sometía a todo tipo de estudios médicos. “No podía entender cómo habíamos terminado ahí un embarazo perfecto, no entendía lo que estábamos viviendo. Veía que la vida pasaba y nosotros estábamos ahí. Milo iba avanzando muy de a poquito, no sabíamos si íbamos a poder volver a vivir a casa, a nuestra ciudad, si nos íbamos a tener que quedar a vivir en Buenos Aires. Entonces decidí empezar a escribir. No sabía que iba a ser un libro”.

Milo junto a Florencia Di
Milo junto a Florencia Di Croche y Alejandro Nielsen, sus papás

Un día, con Milo ya de tres años —ya le habíamos cerrado la traqueostomía, ya había empezado a comer y a caminar, también a hablar—, decidió retomar aquellos escritos. “Empecé a leerlo y me di cuenta que eso era un libro. Dije: ‘Esto es espectacular, me voy a sentar a terminar esto, le voy a dar forma al libro’. Antes de que cumpla los cinco, lo terminé de escribir. Quedó ahí. Y el año pasado me dieron ganas de publicarlo. Sentí que era el momento, sentí que yo ya estaba lista, sentí que nosotros como familia estábamos listos para poder contar la historia de Milo”.

Uno de los objetivos del libro es, dice ahora, “acompañar”: “Hay tantas situaciones complejas que se viven, no solo de salud, no solo de discapacidad, en cualquier orden de la vida. Son cosas que te descolocan y te enfrentás a un cambio que no esperabas. Siento que este libro puede acompañar mucho en cualquier tipo de proceso de transformación”. En el libro también escribe que es “una invitación a explorar juntos ese tejido, a profundizar en los hilos de la vida que nos conectan”. ¿Qué herramientas puede darnos la escritura, la lectura, la literatura? “Nos dan algo que en la vida cotidiana prácticamente no tenemos: pausa, perspectiva, frenar”, responde.

“Hoy es un niño sano,
“Hoy es un niño sano, feliz, divertido, ocurrente, cariñoso y lleno de vida. Sin ninguna limitación. Un niño amado”, sostiene (Crédito: Instagram @flor_dicroche)

“Cuando escribís empezás a ordenar el caos interno y le ponés palabras a emociones, le ponés palabras al miedo, a la culpa, a la bronca, al enojo. Y cuando algo tiene nombre deja de ser tan amenazante. La escritura me permitió transformar mi experiencia de vida, que parecía solamente dolor, en amor y en conciencia. La lectura también te saca del aislamiento. Cuando yo decido publicar este libroes porque me doy cuenta que a tantas personas le podía servir leerlo. Este libro se había escrito para ser leído”, dice.

“Desde la lectura también uno puede encontrarse menos solo en eso que le pasa. Y resignificarlo. Eso me genera esperanza. Genera ese: ‘Sí, se puede’. La literatura nos permite vernos, no solamente como víctimas, sino también como protagonistas. Y nos permite también ver la vida como si fuera un relato. Yo desde muy chica veo mi vida como un relato. Nunca imaginé que iba a escribir y a publicar un libro. Siento que es el primero, que no va a ser el último”, concluye.

Temas Relacionados

LibrosLiteraturaCulturaMaría Florencia Di CrocheAutoayudaCoachingMaternidad

Últimas Noticias

Dee Bridgewater, leyenda viva del jazz: “He sobrevivido lo suficiente para tener este estatus”

La cantante estadounidense que se presenta en Buenos Aires el jueves 12, repasa su vida, habla de Miles Davis y Dizzie Gillespie y afirma: “Sigo haciendo lo que amo, con la energía de siempre”

Dee Bridgewater, leyenda viva del

Sonia Ruíz y el monstruoso costumbrismo que desafía al tiempo

En galería Piedras, la pintora tucumana presenta “Retratos”, una muestra donde une emociones, memoria y distorsión visual sobre la complejidad de los lazos familiares y la identidad

Sonia Ruíz y el monstruoso

Cómo el plástico conquistó el mundo hasta acumularse en los cerebros humanos

‘Plastic Inc.’, de la periodista británica Beth Gardiner, recorre décadas de marketing intensivo, maniobras políticas y engaños de las petroleras para llegar a este presente del planeta

Cómo el plástico conquistó el

El Tapiz de Bayeux vuelve a Londres tras casi mil años y despierta nuevas preguntas sobre su origen

La pieza bordada en el siglo XI, famosa por su tamaño y relatos visuales, protagoniza una muestra que explora su valor cultural y los secretos aún no revelados a investigadores y visitantes

El Tapiz de Bayeux vuelve

La necrópolis de Egipto y la historia olvidada de los tamiles: antiguas escrituras, vínculos comerciales y el misterio del nombre Cikai Koṟṟaṉ

La presencia de inscripciones en diferentes lenguas y nombres propios de Asia aporta pruebas inéditas sobre conexiones históricas. Por qué los especialistas, durante la Conferencia Internacional de Epigrafía Tamil, resaltaron el alcance de los intercambios

La necrópolis de Egipto y
DEPORTES
10 frases de Úbeda tras

10 frases de Úbeda tras el triunfo de Boca Juniors ante Lanús: la rebeldía de su equipo, el elogio a Aranda y el abrazo de Merentiel

El secreto para una vida más larga: qué ejercicios recomiendan los científicos

Los mejores memes de la goleada de Boca ante Lanús: Tomás Aranda, Miguel Merentiel, Paredes y Úbeda fueron los elegidos

La historia de Tomás Aranda, el admirador de Riquelme y Messi que le devolvió el fútbol a Boca en el triunfo ante Lanús

Impacto en la Fórmula 1 por la drástica decisión que tomó Aston Martin para el GP de Australia

TELESHOW
La preocupación de Juana Repetto

La preocupación de Juana Repetto por su cambio físico tras el nacimiento de su hijo: “Engordé un montón”

Emilia Mernes mostró el detrás de escena de su paso por la Fashion Week de Milán: su encuentro con el diseñador Adrián Appiolaza

Así quedó la “placa planta” de Gran Hermano: la sentencia de los participantes más silenciosos

Flor de la V contó el consejo que les dio a sus hijos para enfrentar el bullying: “Nunca se avergüencen de mamá”

Maxi López y Daniela Christiansson, entre paseos y despedidas antes de su mudanza a Buenos Aires

INFOBAE AMÉRICA

Sonia Ruíz y el monstruoso

Sonia Ruíz y el monstruoso costumbrismo que desafía al tiempo

Cómo el plástico conquistó el mundo hasta acumularse en los cerebros humanos

El Senado de Estados Unidos rechazó la resolución que pretendía frenar la operación contra el régimen iraní

El Tapiz de Bayeux vuelve a Londres tras casi mil años y despierta nuevas preguntas sobre su origen

El empleo en zona franca nicaragüense alcanza niveles de 2012 tras ola de despidos en 2025