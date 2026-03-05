Cultura

El “Talento Joven” de la argentina Julia Padilla, premiado en ARCOmadrid

Con su exposición de esculturas y dibujos en la galería Linse, la creadora porteña fusiona materiales industriales, orgánicos y cotidianos, invitando a una experiencia de extrañamiento y memoria colectiva

La argentina Julia Padilla, premiada
La argentina Julia Padilla, premiada por su Talento Joven en ARCOmadrid 2026

En el segundo día de la ARCOmadrid, la feria de arte más importante de España y una de las principales en torno al arte latinoamericano, la artista argentina Julia Padilla recibió el II Premio Talento Joven de la sección Opening. Nuevas galerías.

Padilla (Buenos Aires, 1991) se presenta con un solo show en la galería Linse, espacio inaugurado por Sebastián Vidal Mackinson y Lincoln Brown a fines de 2024 en el barrio porteño de Barracas.

En su propuesta, la artista se presenta con un conjunto de esculturas de múltiples escalas y grandes dibujos, donde combina materiales industriales, orgánicos y de desecho.

En su propuesta se aleja deliberadamente de explicaciones lógicas para indagar en el inconsciente, los sueños y el valor táctil de los objetos materiales, industriales, de descarte y orgánicos. El resultado son dibujos de gran escala y esculturas de dimensiones variadas, ensambladas con materiales tan diversos como acero inoxidable, semillas, pelo artificial, goma, cerámica, madera y objetos cotidianos transfigurados.

Julia Padilla junto a los
Julia Padilla junto a los directores de Linse, Sebastián Vidal Mackinson y Lincoln Brown

En el texto curatorial, la artista asegura que apuesta por “un acercamiento sensorial a la mutación acelerada que estamos viviendo”, buscando, a través de superficies sensuales y artefactos híbridos, generar “extrañamiento, incomodidad y perplejidad”.

El eje conceptual del proyecto radica en el “efecto de extrañeza” que, según Padilla, altera la manera en que los sentidos se entrelazan y nos enfrentan a una realidad cada vez más impredecible. La artista insiste: “¿cómo opera nuestra memoria emocional a través de lo táctil en un contexto de mutación perceptual acelerada?”.

Las obras reunidas—dibujos y esculturas, además de videos en alta definición como “Ojos entornados de tacto” (2026)—invitan al espectador a experimentar la mirada como un gesto táctil y corporal junto a más de una decena de piezas tituladas “Spectas” y “Sin título”, con combinaciones poco habituales: acero inoxidable y calabaza disecada, chapa oxidada y lija, suela de goma y caracol, madera y lata.

Vista del solo show de
Vista del solo show de Padilla en ARCOmadrid

La superficie de estas obras es clave: busca activar la curiosidad sensorial y evocar recuerdos o sensaciones físicas olvidadas, asociadas a una memoria colectiva o incluso de la especie.

Con el galardón, Padilla se consolida como uno de los nombres destacados de la nueva generación del arte argentino, tras confirmar su participación en la residencia Gasworks de Londres en 2026.

Padilla es el producto de un recorrido formativo plural y exigente, que abordó desde clínicas de obra junto a Ernesto Ballesteros y José Luis Landet, a programas de formación como Hito Cultural, Artistas x Artistas de la Fundación El Mirador, el PAC de Gachi Prieto Galería y el ABC de Pan y Arte. A esto suma un tránsito por talleres de escritura con autoras como María Gainza, Silvia Gurfein y Cecilia Pavón.

Obra Sin título y de
Obra Sin título y de la serie "Spectas", que se presentan en ARCO

Un punto central en la trayectoria reciente de la artista lo marca su exposición individual Insecta en el Centro Cultural Recoleta (2024), bajo la curaduría de Javier Villa. Otras exposiciones personales relevantes de Padilla incluyen Pariente en Fundación El Mirador (2021) con curaduría de Laura Ojeda Bar, Afelpada en Gachi Prieto Galería (2020) y los inicios de su trabajo en Naranja Verde durante 2014.

Dentro del circuito de exposiciones colectivas, ha formado parte de ciclos como Soberanía de las cosas en el Palacio Libertad (2025), Dibujar es crear mundos en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (2024) y Destructivo Arte en Galería Aldo de Sousa (2024) y la inquietante Todo lo sólido, en Espacio Un Congreso, el año pasado. Este año, además, formará parte de la próxima edición de la Bienal de Arte Sacro en el Museo Nacional de Arte Decorativo.

La carrera de Julia Padilla muestra un creciente reconocimiento en múltiples premios nacionales y becas. A lo largo de los últimos diez años, accedió a distinciones como el Premio Fundación Fortabat (2023 y 2021), el Premio Klemm N°28 (2025) y la Beca Creación del Fondo Nacional de las Artes (2021 y 2022).

