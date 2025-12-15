La Bienal de Arte Sacro anunció a los artistas seleccionados de su próxima edición

La Bienal de Arte Sacro Contemporáneo celebrará su decimocuarta edición con la selección de setenta y nueve obras entre más de mil doscientas cincuenta propuestas enviadas por artistas de Argentina y de otros países, que serán exhibidas desde el 19 de marzo hasta el 3 de mayo de 2026 en el Museo Nacional de Arte Decorativo.

Este evento, que cumple cuarenta años desde su fundación en 1986 por monseñor Vicente Oscar Vetrano, se consolidó como la única bienal de su tipo en la Ciudad de Buenos Aires, promoviendo la reflexión sobre lo sagrado en el arte contemporáneo.

El jurado de selección, integrado por Xil Buffone, Ernesto Ballestros y Santiago Villanueva, evaluó propuestas provenientes de países como Bolivia, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, Italia, México, Paraguay, Uruguay y Corea del Sur.

Durante la exposición, el público podrá participar en conferencias, visitas guiadas y un concierto de música sacra contemporánea. El jurado de premiación, conformado por José Emilio Burucúa, Marcela López Sastre y Julio Sánchez Baroni, otorgará cuatro premios: el primer premio será de $3.000.000, el segundo de $2.200.000, una mención de $1.200.000 y un estímulo de $800.000. Los organizadores aclararon que “no es premio adquisición”.

El evento reunirá trabajos de artistas de Argentina y de otros países en el Museo Nacional de Arte Decorativo

Desde 2023, la bienal se organizó en conjunto con la Fundación La Santa Faz, con el propósito de mantener el espíritu ecuménico y humanista como “lugar de encuentro, diálogo y creación con todos los que hacen y expresan la cultura”.

La lista de artistas seleccionados incluyó a figuras como Diana Aisenberg, Andrés Aizicovich, Gala Altamare, Blas Aparecido, Bernabé Arévalo, Javier Barilaro, Gonzalo F. Beccar Varela, Marcela Bosch, Ignacio Cassas, Alejandro Carosella, María Causa, Carlos Ricardo Castro, Leonardo Cavalcante, Alberto Conde, Natalia Ruth Cristófano, Mauro Agustín Cruz, María Marcela Chichizola, Marina Daiez, Gaba de Dios, Malcon D’Stefano, Marcolina Dipierro, Verónica Di Toro, Nicolás Domínguez Nacif, Facundo Martín A. Dondo Salinas, Lucía Erijimovich, Noemí Escudero, Halley Martín Farnhole, Guadalupe Fernández Santamaría, Diego Fontanet, Gabriela Gaetano, Aurelio García, Teresa Giarcovich, Leandro Gómez Guerrero, Baltazar Lorenzo González, Liliana González, Leonardo Guardianelli, Sandra Guascone, Itamar Hartavi, Magdalena Holmberg, Agustín Iriart, Ji Hyun Kim, Ginevra Landini, Samuel Lasso, Lux Lindner, Flor Lista, Fernando Loré, Elías Leiro, Lila Llunez, Mariana Casas, José Marchi, Rodolfo Marqués, Carlos Martin Canale, Sasha Minovich, Malicia Mirai, Antonio Morales, Iván Morales, Osvaldo Morua, Yhomara Muñoz Díaz, Benicio Mutti Spinetta, Nicolás Galaxia Nesci, Nicolás Oyuela, Julia Padilla, Ramiro Pasch, Alejandro Ros, Pablo Schanton, Sofía Rossa, Hernán Salvo, Daniel Pablo Scherman, Juan Miguel Seifo, Mariana Sissia, Fran Stella, María Subercaseux, Juan Tarraf, Marcela Torena, Laura Valenzuela, Lorena Ventimiglia, Franco Darío Vico y Pablo Ziccarello.

La organización de la bienal estuvo a cargo de la Fundación Vetrano y la Fundación La Santa Faz, bajo la dirección y curaduría de María Pimentel de Lanusse, y contó con el respaldo del Mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires y el auspicio de Fundación Santander Argentina.