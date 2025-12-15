Cultura

La Bienal de Arte Sacro anunció a los artistas seleccionados de su próxima edición

El evento reunirá trabajos de artistas de Argentina y de otros países en el Museo Nacional de Arte Decorativo, donde se ofrecerán actividades abiertas al público y se entregarán premios en distintas categorías

Guardar
La Bienal de Arte Sacro
La Bienal de Arte Sacro anunció a los artistas seleccionados de su próxima edición

La Bienal de Arte Sacro Contemporáneo celebrará su decimocuarta edición con la selección de setenta y nueve obras entre más de mil doscientas cincuenta propuestas enviadas por artistas de Argentina y de otros países, que serán exhibidas desde el 19 de marzo hasta el 3 de mayo de 2026 en el Museo Nacional de Arte Decorativo.

Este evento, que cumple cuarenta años desde su fundación en 1986 por monseñor Vicente Oscar Vetrano, se consolidó como la única bienal de su tipo en la Ciudad de Buenos Aires, promoviendo la reflexión sobre lo sagrado en el arte contemporáneo.

El jurado de selección, integrado por Xil Buffone, Ernesto Ballestros y Santiago Villanueva, evaluó propuestas provenientes de países como Bolivia, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, Italia, México, Paraguay, Uruguay y Corea del Sur.

Durante la exposición, el público podrá participar en conferencias, visitas guiadas y un concierto de música sacra contemporánea. El jurado de premiación, conformado por José Emilio Burucúa, Marcela López Sastre y Julio Sánchez Baroni, otorgará cuatro premios: el primer premio será de $3.000.000, el segundo de $2.200.000, una mención de $1.200.000 y un estímulo de $800.000. Los organizadores aclararon que “no es premio adquisición”.

El evento reunirá trabajos de
El evento reunirá trabajos de artistas de Argentina y de otros países en el Museo Nacional de Arte Decorativo

Desde 2023, la bienal se organizó en conjunto con la Fundación La Santa Faz, con el propósito de mantener el espíritu ecuménico y humanista como “lugar de encuentro, diálogo y creación con todos los que hacen y expresan la cultura”.

La lista de artistas seleccionados incluyó a figuras como Diana Aisenberg, Andrés Aizicovich, Gala Altamare, Blas Aparecido, Bernabé Arévalo, Javier Barilaro, Gonzalo F. Beccar Varela, Marcela Bosch, Ignacio Cassas, Alejandro Carosella, María Causa, Carlos Ricardo Castro, Leonardo Cavalcante, Alberto Conde, Natalia Ruth Cristófano, Mauro Agustín Cruz, María Marcela Chichizola, Marina Daiez, Gaba de Dios, Malcon D’Stefano, Marcolina Dipierro, Verónica Di Toro, Nicolás Domínguez Nacif, Facundo Martín A. Dondo Salinas, Lucía Erijimovich, Noemí Escudero, Halley Martín Farnhole, Guadalupe Fernández Santamaría, Diego Fontanet, Gabriela Gaetano, Aurelio García, Teresa Giarcovich, Leandro Gómez Guerrero, Baltazar Lorenzo González, Liliana González, Leonardo Guardianelli, Sandra Guascone, Itamar Hartavi, Magdalena Holmberg, Agustín Iriart, Ji Hyun Kim, Ginevra Landini, Samuel Lasso, Lux Lindner, Flor Lista, Fernando Loré, Elías Leiro, Lila Llunez, Mariana Casas, José Marchi, Rodolfo Marqués, Carlos Martin Canale, Sasha Minovich, Malicia Mirai, Antonio Morales, Iván Morales, Osvaldo Morua, Yhomara Muñoz Díaz, Benicio Mutti Spinetta, Nicolás Galaxia Nesci, Nicolás Oyuela, Julia Padilla, Ramiro Pasch, Alejandro Ros, Pablo Schanton, Sofía Rossa, Hernán Salvo, Daniel Pablo Scherman, Juan Miguel Seifo, Mariana Sissia, Fran Stella, María Subercaseux, Juan Tarraf, Marcela Torena, Laura Valenzuela, Lorena Ventimiglia, Franco Darío Vico y Pablo Ziccarello.

La organización de la bienal estuvo a cargo de la Fundación Vetrano y la Fundación La Santa Faz, bajo la dirección y curaduría de María Pimentel de Lanusse, y contó con el respaldo del Mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires y el auspicio de Fundación Santander Argentina.

Temas Relacionados

Bienal de Arte Sacro Contemporáneo Arte sacroarte

Últimas Noticias

Una muestra transforma el vacunatorio del Hospital Muñiz en un paisaje botánico

Un proyecto impulsado por Bienalsur convierte el espacio sanitario en una intervención artística que integra naturaleza y salud, promoviendo la reflexión sobre el bienestar y el derecho a la belleza en hospitales públicos

Una muestra transforma el vacunatorio

El Museo del Louvre cerró sus puertas por una huelga indefinida de trabajadores

La protesta del personal se realiza en protesta por las condiciones laborales, el estado de los edificios del museo y los problemas de personal

El Museo del Louvre cerró

El Rijksmuseum de Países Bajos abrirá una nueva sede

La futura sucursal del museo nacional neerlandés será desarrollada en colaboración con el ayuntamiento local de Eindhoven y contará con respaldo financiero del sector tecnológico

El Rijksmuseum de Países Bajos

Eduardo Costantini adquirió más de mil obras de arte latinoamericano y se anunció una expansión del Malba

El empresario suma 1233 obras de 117 artistas icónicos de la región, gracias a la adquisición de la Colección Daros Latinamerica, que se mostrarán tras la ampliación del museo bajo la Plaza República del Perú

Eduardo Costantini adquirió más de

Rusia designó al grupo punk disidente Pussy Riot como “organización extremista”

La justicia prohibió las “actividades en la Federación de Rusia” del colectivo feminista

Rusia designó al grupo punk
DEPORTES
La sorprendente reacción de Ruggeri

La sorprendente reacción de Ruggeri ante el posible traspaso de Borja desde River Plate a Boca Juniors

Con el título de BALTC en caballeros y de Ferro en damas, así quedó la lista completa de campeones del Interclubes de la AAT

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol confirmó cuándo se jugará la Finalíssima ante Argentina

Argentina ya tiene fecha y sede para el cruce ante Corea del Sur por la Copa Davis: todo lo que hay que saber

Los polémicos “likes” de Ángel Di María contra Juan Sebastián Verón y Estudiantes de La Plata

TELESHOW
Maru Botana y Yanina Latorre

Maru Botana y Yanina Latorre se reencontraron cara a cara tras años de polémica: “No me gusta la mentira”

Facundo Arana recordó a su mejor amigo en un nuevo aniversario de su muerte: “Significa mucho para mí”

Araceli González y su molestia con la producción de Mirtha tras el llanto en el programa: “Pedí que corten esa parte”

Diplomas, abrazos y sonrisas: el emotivo fin de curso de Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza

Rocío Marengo respondió las críticas por su primera salida luego de ser mamá: “Jamás me harán dudar de mi rol”

INFOBAE AMÉRICA

Seguros de vida en Colombia:

Seguros de vida en Colombia: los beneficios que pocos conocen y cómo han evolucionado más allá del fallecimiento

Un estudio revela por qué el arroz necesita estrategias propias para que la edición genética funcione en su cultivo

Gobiernos europeos y organizaciones de derechos humanos repudiaron la condena a Jimmy Lai en Hong Kong: “Es un juicio políticamente motivado”

Murieron otros 15 reclusos en la cárcel más peligrosa de Ecuador

Al menos 15 personas fueron secuestradas en un nuevo ataque contra una iglesia evangélica en Nigeria