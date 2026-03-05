Dee Bridgewater, leyenda viva del jazz: “He sobrevivido lo suficiente para tener este estatus”

Dee Dee Bridgewater - Bill Charlap: "I'm Beginning To See The Light"

“Para mí, que me llamen leyenda es casi gracioso, porque solo significa que he vivido lo suficiente. He sobrevivido lo suficiente para tener ese estatus. Pero sigo siendo una artista que intenta mantenerse vigente en el mundo de la música, y me siento muy honrada de que la gente aún quiera escucharme, comprar mis discos y venir a verme en los escenarios”, dice la notable cantante estadounidense de jazz Dee Dee Bridgewater, en diálogo con Infobae Cultura desde su casa en Nueva Orleans, en los días previos a su show en Buenos Aires (el jueves 12 junto al pianista Bill Charlap, en el Teatro Coliseo).

A sus 75 años, Bridgewater sigue girando por el mundo, potenciando su historia como una de las máximas exponentes del jazz contemporáneo. Considerada la vocalista más carismática del jazz y legítima continuadora de la tradición de Ella Fitzgerald, Nancy Wilson y Betty Carter, su virtuosismo musical se fusiona con una expresividad escénica única. Así se muestra en la videollamada: sonriente y bien predispuesta, saluda desde la cocina de su casa, a punto de almorzar.

—¿Cómo se siente cuando la llaman leyenda?

—Es un poco gracioso porque para mí solo significa que he vivido lo suficiente. He sobrevivido lo suficiente para tener ese estatus legendario. Por lo demás, sigo siendo una artista que intenta mantener su relevancia en el mundo de la música. Me siento muy honrada de que la gente todavía encuentre interesante mi música, quiera comprar mis discos y venga a verme en los diferentes escenarios en los que me presento. Estoy muy honrada de estar en este punto de mi vida donde la gente siente que tengo estatus de leyenda. Me siento muy honrada.

La cantante estadounidense se presenta en Buenos Aires junto al pianista Bill Charlap en el Teatro Coliseo

—¿Cómo vive la experiencia de seguir cantando, haciendo shows y giras mundiales a su edad?

—Puedo decir que estoy un poco cansada. Este año no estoy de gira con tanta intensidad como el año pasado. Me llevó bastante tiempo recuperarme de ese año tan intenso en la ruta. Así que este año me tomo una o dos semanas libres cada mes antes de volver a salir, porque he notado que, con la edad, mi cuerpo tarda más en recuperarse que antes. Pero sigo disfrutando muchísimo de los conciertos en vivo, de interactuar y crear cosas nuevas con los músicos que elijo para trabajar. Sigue siendo algo que me llena de energía. A mis setenta y cinco años, sigo haciendo lo que amo, con la energía de siempre y con una voz que quizás está aún más fuerte. Me siento muy bien.

—¿Qué espera de su visita a Buenos Aires? ¿Ha escuchado música argentina en estos años?

—Tengo que confesar que no soy la artista más interesada cuando se trata de escuchar otras músicas. En particular, desde que regresé a Estados Unidos. Escuché algo de música argentina y tuve contacto con ella cuando vivía en París, porque allí estuve expuesta a todo tipo de músicas del mundo. No puedo citar a un músico o grupo en particular, pero trabajé muchos años con un percusionista argentino, Minino Garay, y seguimos siendo grandes amigos.

Dee Dee Bridgewater destaca la importancia de Nueva Orleans, donde vive actualmente, como cuna del jazz y crisol cultural de Estados Unidos

—¿Cómo fueron aquellos años en París para usted? ¿Qué recuerda de esa etapa?

—Dejé un depósito allí: estuve casada con un francés y tuvimos un hijo. Mi hijo sigue en París y ahora tengo una nieta. Mi hija, China Moses, va y viene entre París y Nueva York. Recuerdo tantas cosas de mis años en París... Lo más importante es haber estado en una ciudad donde podía experimentar muchas culturas diferentes. Al salir de mi casa veía gente de todas partes del mundo. Me impresionó mucho la gran población africana y norteafricana, algo que no había visto en Estados Unidos. Descubrí que si eras árabe, estabas en la base de la escala social. Ser afroamericana para los franceses era algo exótico, y eso me permitió flotar por encima de ciertas desigualdades raciales. Aprendí el idioma y eso me abrió muchas puertas. Decidí integrarme en la cultura francesa, también en lo musical, y trabajar con músicos franceses. Francia me considera su cantante de jazz y eso me gusta. Donde sea que actúe en el mundo, siempre hay franceses en el público.

—Ha vuelto a residir en Estados Unidos ¿Dónde vive actualmente y cómo se siente respecto al clima social y político?

—Vivo en Nueva Orleans, Luisiana. Nueva Orleans es única. No hay otra ciudad igual en Estados Unidos ni en el mundo. Aquí me siento muy en casa, pero si salgo unos kilómetros, la recepción ya no es la misma. Fuera de Nueva Orleans es “territorio Trump”, muy republicano, puede ser muy de derecha. No viajo fuera de la ciudad en mi coche, y si lo hago, vuelvo antes del anochecer. No quiero problemas.

—¿Ha sufrido situaciones de tensión o violencia?

—Durante la pandemia fui a un supermercado, choqué mi carrito con el de un hombre y él me mostró su arma porque era blanco y tenía que mostrarme que tenía una pistola. Soy muy consciente de las desigualdades políticas y económicas en Luisiana. Pero amo Nueva Orleans, la historia del jazz vive aquí. Es un crisol de culturas y me recuerda, en parte, a mi vida en París. Luisiana fue descubierta por exploradores franceses y la influencia está en todas partes, hasta en la música zydeco, que surgió de los franceses y los nativos. Pero políticamente es un lugar difícil. ICE estuvo aquí, hizo algunos arrestos, pero no muchos, porque el gobernador es seguidor de Trump y Nueva Orleans es el motor económico de Luisiana. No podían permitir que el turismo sufriera, así que ICE casi nunca entró en la ciudad.

La vocalista de 75 años confiesa el papel fundamental de su estadía en París para conectarse con culturas africanas y expandir su arte.

—Si tuviera que nombrar cinco grandes mujeres y hombres afroamericanos, ¿cuáles son sus favoritos?

—Mmmm (piensa). Son más que cinco... Barack Obama, Nina Simone, Shirley Chisholm, Maya Angelou, Toni Morrison, Andrew Young, John Lewis, Sidney Poitier, Samuel L. Jackson, Denzel Washington, Viola Davis, Angela Bassett, Miles Davis… Hay demasiados.

—¿Conoció personalmente a Miles Davis?

—Sí, lo conocí. Era mi ídolo, lo quería mucho. Pero podía ser muy intimidante. Antes de que él muriera, actuamos juntos en el Festival de Jazz de Niza. Al bajar del escenario, me detuvo para felicitarme y me dijo que hubiera querido grabar un disco conmigo. Me sorprendió mucho. Miles solía ir a verme cuando empecé con la Thad Jones-Mel Lewis Orchestra en el Village Vanguard de Nueva York. Siempre me mandaba llamar para saludarme, y luego me despedía. Lo quería mucho.

—También conoció y trabajó con Dizzy Gillespie y Sonny Rollins ¿Qué recuerda de ellos?

—Sí... Fueron muy amables y generosos conmigo cuando empezaba mi carrera. Sonny Rollins me llamaba para cantar con él en una sociedad de jazz en Nueva York. Dizzy Gillespie me llevó a Puerto Rico para compartir cartel y nos hicimos amigos. Tengo una anécdota con Dizzy: una vez en Arles, Francia, al entrar en mi habitación de hotel vi que la puerta de al lado estaba abierta y escuché una voz que decía “Mushi mushi”. Era Dizzy, con camiseta sin mangas, calzoncillos y calcetines con ligas. Hacía bromas, como el jazz hands, y me hizo reír mucho. Recuerdo siempre de él el sentido del humor y el gusto por hacer payasadas en el escenario. Adoraba a Dizzy. Él fue fundamental para que la gente prestara atención al jazz latino. Amo a los trompetistas: mi padre tocaba la trompeta y siempre pienso mi voz como si fuera una trompeta.

—¿Qué representa para usted la música africana y cómo influyó en su obra?

—La música africana es nuestra raíz. Los tambores son nuestra raíz. Cuando grabé el álbum Red Earth: A Malian Journey fue después de decidir buscar mis raíces africanas. El músico maliense Cheick Tidiane Seck me llevó a Mali porque sentía una conexión con esa cultura y esa música. Al llegar a Bamako, fue un despertar espiritual: el aire, la tierra, todo me hizo sentir que había llegado a casa. Un anciano se me acercó en el aeropuerto y me llamó Terata Diabale, creía que era su sobrina, y pensé en poner ese nombre al disco. Más adelante, hice mi prueba de ADN y resultó que soy 100 % fulani, una tribu nómada originaria de Nigeria que llegó a Mali, donde los llaman peul. El presidente de Mali me dijo que era peul y me regaló libros. Me sentí en casa, entendía la música, veía personas parecidas a mí y a mis familiares. Cuando grabé el álbum, mis músicos tuvieron dificultades para adaptarse, pero para mí era natural. Eso no habría pasado si no hubiera vivido en París y conocido tantas comunidades africanas. Estoy agradecida con Francia por ayudarme a encontrar mis raíces africanas.

[Fotos: prensa Bebop; capturas de pantalla; Kimberly M. Wang | Eardog Productions]