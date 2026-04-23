Se presentó en Buenos Aires el programa de la próxima Bienal Internacional de Esculturas del Chaco

Josese Eidman, presidente de la Fundación Urunday, presenta el programa de la Bienal del Chaco 2026 (del 17 al 26 de julio) en la Casa del Chaco en Buenos Aires

La Bienal Internacional de Escultura del Chaco 2026 ha anunciado a los diez escultores que participarán en la próxima edición, del 16 al 26 de julio de 2026, en Resistencia, Argentina. Seleccionados entre 439 postulantes de 70 países, estos artistas destacados refuerzan el perfil internacional del evento, considerado uno de los principales certámenes de arte a cielo abierto del mundo.

En la edición de 2026, diez escultores provenientes de distintos países paticiparán del certamen que organiza la Fundación Urunday, creando al aire libre y durante diez días, obras que enriquecerán el patrimonio y la identidad cultural de la ciudad.

Historia y relevancia de la Bienal

Desde su primera edición en 1988, la Bienal Internacional de Escultura del Chaco se consolidó como uno de los tres concursos escultóricos al aire libre más importantes a nivel mundial, que se caracteriza además por una masiva participación de público y por el contacto directo entre los artistas y los visitantes. Este fenomeno cultural ha convertiod a la ciudad de Resistencia en un museo a cielo abierto, con un patrimonio que incluye cerca de 500 esculturas en calles, veredas y parques.

Un escultor da iniio a su obra ante la mirada atenta del público, durante la edición 2024 de la Bienal

Durante la presentación del programa y de los participantes de la próxima Bienal, Josese Eidman, presidente de la Fundación Urunday, evocó el modo en que éste emprendimiento cultural ha generado una conciencia colectiva sobre el arte y la identidad regional, y subrayó que este avance fue posible por las políticas públicas y el apoyo institucional, que han convertido a Resistencia en un referente de desarrollo cultural para la región.

Escultores internacionales y materiales en competencia

La edición de 2026 recibió 439 postulaciones de 70 países y, tras una evaluación de trayectoria y calidad, fueron elegidos los diez escultores que competirán, a saber: José Carlos Cabello Millán (España), Mauricio Guajardo (Chile), Néstor Vildoza (Argentina), Alex Sorokin (Bielorrusia), Georgi Minchev (Bulgaria), Francesca Bernardini (Italia), Anna Teresa Rasinska (Polonia), Furkan Depeli (Turquía), Lyudmyla Mysko (Ucrania) y Ulash Urakov (Uzbekistán).

El gobernador del Chaco, Leandro Zdero (1a fila, iza), asiste a la presentación de la proxima Biena. En el medio, Josese Eidman, presidente de la Fundación Urunday

Cada participante dispondrá de diez días para crear sus obras al aire libre, utilizando mármol travertino y acero inoxidable como materiales principales, aunque podrán proponer otros insumos de acuerdo con su enfoque artístico. El público podrá presenciar todo el proceso creativo, dialogar con los artistas —que trabajan en el predio de la Fundación Urunday, a orillas del Río Negro— y finalmente participar de una votación paralela a la del jurado.

Otras actividades y experiencias culturales durante la Bienal

Además de la competencia central, la bienal de 2026 contará con una agenda ampliada de actividades culturales y pedagógicas, anunció la Fundación Urunday. Entre los eventos destacados estarán el Décimo Encuentro de Escultores Invitados, con artistas como Desirée de Ridder, Carola Zech y Oscar Leiva, y muestras organizadas por la Asociación de Escultores Chaqueños.

Muy importante es también el Premio Desafío por el que compiten estudiantes de todas las escuelas de arte del país.

Escultura a cielo abierto: algunos de los competidores de la edición del 2022 de la Bienal de escultura del Chaco

El cronograma incluye el Séptimo Encuentro de Maestros Artesanos Argentinos —seleccionados por la exquisitez de sus producciones—, el Noveno Encuentro de Arte Indígena, el Festival Filarmónico Juvenil y congresos internacionales. También habrá talleres y propuestas para jóvenes, a fin de fomentar la participación y el diálogo entre creadores, público y expertos.

Finalmente, cada noche, en el predio de la Fundación, habrá conciertos y otros espectáculos.

Apoyo institucional y proyección internacional

La edición de 2026 será también sede de la reunión anual del Comité Científico Internacional de Asuntos Legales, Administrativos y Financieros (ICLAFI/ICOMOS), organismo que asesora a la Unesco en materia de patrimonio cultural, posicionando a Resistencia en el centro de la agenda internacional.

La presentación oficial del evento, que tuvo lugar en la Casa del Chaco en la avenida Callao, barrio de Congreso de la Capital Federal, contó con la presencia, además de las autoridades de la Fundación Urunday, del gobernador del Chaco, Leandro Zdero, del secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifell, y del secretario de Turismo, Daniel Scioli, además de representantes diplomáticos de los países participantes y referentes del ámbito artístico.

Presentación de la Bienal 2026 en la Casa del Chaco

Las obras que surgen en cada edición de la bienal amplían el paisaje urbano y refuerzan el reconocimiento internacional de Resistencia —capital nacional de las esculturas— como centro destacado de arte y creatividad en América Latina.

La Bienal tiene lugar durante las vacaciones de invierno, estación especialmente benigna en esa provincia subtropical, tiempo ideal, fresco y soleado, para visitar una ciudad cuyo dinamismo cultural sorprende siempre gratamente a los visitantes y que ya es parte de la idiosincracia de sus habitantes.

Vista aérea del predio de la Fundación Urunday donde tiene lugar el certamen, a orillas del Río Negro