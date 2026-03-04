El Tapiz de Bayeux vuelve a Londres tras casi mil años y despierta nuevas preguntas sobre su origen

El Tapiz de Bayeux regresa a Inglaterra luego de casi mil años gracias a un acuerdo bilateral entre Francia y Reino Unido para su exhibición en el British Museum - REUTERS/Charles Platiau

El Tapiz de Bayeux regresa a Inglaterra tras cerca de mil años, gracias a un acuerdo bilateral entre Francia y Reino Unido que habilita su exhibición en el British Museum desde septiembre de 2026 hasta julio de 2027. Esta obra, considerada un hito del bordado medieval europeo, relata la conquista normanda de 1066 y protagoniza una nueva exposición que profundiza en su función original, su relevancia cultural y los debates sobre su autoría y significado.

El tapiz, que bordaron a finales del siglo XI en Canterbury, Inglaterra, describe con detalle los acontecimientos previos y posteriores a la batalla de Hastings, así como el ascenso de Guillermo el Conquistador al trono inglés. Durante siglos, los expertos lo vieron como un instrumento de legitimación política para los normandos; sin embargo, investigaciones recientes proponen que también cumplía un propósito educativo y moral dentro de la Abadía de San Agustín. Su regreso a Londres reaviva el interés internacional y el análisis académico sobre su origen y su impacto en la historia europea.

Con aproximadamente 70 metros de longitud y confeccionado en varios paneles de lino bordados con lana teñida, el tapiz se distingue por su técnica y estado de conservación. Representa escenas clave como el nombramiento de Harold Godwinson por el rey Eduardo el Confesor, su viaje a Normandía, la ruptura de un juramento decisivo, la invasión de los normandos y la aparición del cometa Halley, considerado un presagio en su época. El panel final, que probablemente mostraba la coronación de Guillermo, se perdió con el paso de los siglos, según HistoryExtra.

La exposición permitirá analizar el Tapiz de Bayeux desde nuevas perspectivas sobre su función pedagógica, autoría y la relevancia de las bordadoras anglosajonas - (Europa Press)

La creación y posible origen del Tapiz de Bayeux

De acuerdo con el British Museum, un patrocinador normando financió el tapiz y bordadoras anglosajonas, organizadas en talleres, ejecutaron la obra bajo la supervisión de un especialista en bordados de gran formato.

Los registros históricos de Inglaterra y Normandía muestran que mujeres con formación específica realizaron la mayor parte del trabajo, empleando lino y lana en cuatro puntadas principales: tallo, cadeneta, separación y el característico “punto de Bayeux”, que permite cubrir grandes superficies de color.

Las hipótesis sobre el origen y la finalidad del tapiz siguen abiertas. El profesor Benjamin Pohl (Universidad de Bristol) sostiene en un estudio publicado recientemente que la pieza se creó para la Abadía de San Agustín y que su función principal era educativa y moral, dirigida a los monjes.

Considerado un hito del bordado medieval europeo, el Tapiz de Bayeux relata con detalle la conquista normanda de 1066 y su impacto en la historia inglesa - REUTERS/Toby Melville

Los estudios recientes resaltan que el tapiz se exhibía durante las comidas en el refectorio, facilitando la contemplación y la reflexión silenciosa, y que los bordes, inspirados en fábulas de Esopo, reforzaban su valor pedagógico. La ausencia de documentos concluyentes mantiene el debate sobre la autoría, aunque la mayoría de los expertos menciona al obispo Odón de Bayeux, hermanastro de Guillermo, como posible comitente junto a otros candidatos como el abad Scolland o la reina Edith.

La exposición en Londres y su impacto internacional

El traslado del tapiz al British Museum despierta tanto entusiasmo como preocupación por su conservación. Conservadores franceses y británicos garantizan que el proceso seguirá protocolos estrictos, que incluyen contenedores especializados y control ambiental equiparable al del museo en Bayeux.

La obra superó momentos críticos a lo largo de la historia, como la Revolución Francesa, las apropiaciones nazis y restauraciones defectuosas en el siglo XIX, lo que aumenta la atención sobre su integridad.

Expertos resaltan que el Tapiz de Bayeux cumplía también funciones educativas y morales, exhibido en la Abadía de San Agustín como herramienta pedagógica para monjes - REUTERS/Hollie Adams

La institución londinense estima que hasta 7,5 millones de visitantes acudirán a la exposición, lo que fortalecerá la proyección internacional del tapiz y dinamizará el interés en Londres y en la ciudad de Bayeux, donde la pieza permanece habitualmente resguardada.

La muestra coincide con los preparativos para el milenario del nacimiento de Guillermo el Conquistador, un evento que, según Helena Dollimore, diputada por Hastings y Rye, tendrá gran resonancia en la memoria colectiva y subrayará la vigencia histórica del tapiz como símbolo europeo.

El Tapiz de Bayeux ofrece un testimonio excepcional de las dinámicas políticas, artísticas y morales de la Edad Media. Su próxima exhibición en Londres reafirma el compromiso con la preservación, el estudio y la reinterpretación de uno de los mayores legados visuales del patrimonio europeo.