Cultura

El Tapiz de Bayeux vuelve a Londres tras casi mil años y despierta nuevas preguntas sobre su origen

La pieza bordada en el siglo XI, famosa por su tamaño y relatos visuales, protagoniza una muestra que explora su valor cultural y los secretos aún no revelados a investigadores y visitantes

Guardar
El Tapiz de Bayeux regresa
El Tapiz de Bayeux regresa a Inglaterra luego de casi mil años gracias a un acuerdo bilateral entre Francia y Reino Unido para su exhibición en el British Museum - REUTERS/Charles Platiau

El Tapiz de Bayeux regresa a Inglaterra tras cerca de mil años, gracias a un acuerdo bilateral entre Francia y Reino Unido que habilita su exhibición en el British Museum desde septiembre de 2026 hasta julio de 2027. Esta obra, considerada un hito del bordado medieval europeo, relata la conquista normanda de 1066 y protagoniza una nueva exposición que profundiza en su función original, su relevancia cultural y los debates sobre su autoría y significado.

El tapiz, que bordaron a finales del siglo XI en Canterbury, Inglaterra, describe con detalle los acontecimientos previos y posteriores a la batalla de Hastings, así como el ascenso de Guillermo el Conquistador al trono inglés. Durante siglos, los expertos lo vieron como un instrumento de legitimación política para los normandos; sin embargo, investigaciones recientes proponen que también cumplía un propósito educativo y moral dentro de la Abadía de San Agustín. Su regreso a Londres reaviva el interés internacional y el análisis académico sobre su origen y su impacto en la historia europea.

Con aproximadamente 70 metros de longitud y confeccionado en varios paneles de lino bordados con lana teñida, el tapiz se distingue por su técnica y estado de conservación. Representa escenas clave como el nombramiento de Harold Godwinson por el rey Eduardo el Confesor, su viaje a Normandía, la ruptura de un juramento decisivo, la invasión de los normandos y la aparición del cometa Halley, considerado un presagio en su época. El panel final, que probablemente mostraba la coronación de Guillermo, se perdió con el paso de los siglos, según HistoryExtra.

La exposición permitirá analizar el
La exposición permitirá analizar el Tapiz de Bayeux desde nuevas perspectivas sobre su función pedagógica, autoría y la relevancia de las bordadoras anglosajonas - (Europa Press)

La creación y posible origen del Tapiz de Bayeux

De acuerdo con el British Museum, un patrocinador normando financió el tapiz y bordadoras anglosajonas, organizadas en talleres, ejecutaron la obra bajo la supervisión de un especialista en bordados de gran formato.

Los registros históricos de Inglaterra y Normandía muestran que mujeres con formación específica realizaron la mayor parte del trabajo, empleando lino y lana en cuatro puntadas principales: tallo, cadeneta, separación y el característico “punto de Bayeux”, que permite cubrir grandes superficies de color.

Las hipótesis sobre el origen y la finalidad del tapiz siguen abiertas. El profesor Benjamin Pohl (Universidad de Bristol) sostiene en un estudio publicado recientemente que la pieza se creó para la Abadía de San Agustín y que su función principal era educativa y moral, dirigida a los monjes.

Considerado un hito del bordado
Considerado un hito del bordado medieval europeo, el Tapiz de Bayeux relata con detalle la conquista normanda de 1066 y su impacto en la historia inglesa - REUTERS/Toby Melville

Los estudios recientes resaltan que el tapiz se exhibía durante las comidas en el refectorio, facilitando la contemplación y la reflexión silenciosa, y que los bordes, inspirados en fábulas de Esopo, reforzaban su valor pedagógico. La ausencia de documentos concluyentes mantiene el debate sobre la autoría, aunque la mayoría de los expertos menciona al obispo Odón de Bayeux, hermanastro de Guillermo, como posible comitente junto a otros candidatos como el abad Scolland o la reina Edith.

La exposición en Londres y su impacto internacional

El traslado del tapiz al British Museum despierta tanto entusiasmo como preocupación por su conservación. Conservadores franceses y británicos garantizan que el proceso seguirá protocolos estrictos, que incluyen contenedores especializados y control ambiental equiparable al del museo en Bayeux.

La obra superó momentos críticos a lo largo de la historia, como la Revolución Francesa, las apropiaciones nazis y restauraciones defectuosas en el siglo XIX, lo que aumenta la atención sobre su integridad.

Expertos resaltan que el Tapiz
Expertos resaltan que el Tapiz de Bayeux cumplía también funciones educativas y morales, exhibido en la Abadía de San Agustín como herramienta pedagógica para monjes - REUTERS/Hollie Adams

La institución londinense estima que hasta 7,5 millones de visitantes acudirán a la exposición, lo que fortalecerá la proyección internacional del tapiz y dinamizará el interés en Londres y en la ciudad de Bayeux, donde la pieza permanece habitualmente resguardada.

La muestra coincide con los preparativos para el milenario del nacimiento de Guillermo el Conquistador, un evento que, según Helena Dollimore, diputada por Hastings y Rye, tendrá gran resonancia en la memoria colectiva y subrayará la vigencia histórica del tapiz como símbolo europeo.

El Tapiz de Bayeux ofrece un testimonio excepcional de las dinámicas políticas, artísticas y morales de la Edad Media. Su próxima exhibición en Londres reafirma el compromiso con la preservación, el estudio y la reinterpretación de uno de los mayores legados visuales del patrimonio europeo.

Temas Relacionados

Tapiz De BayeuxLondresBritish MuseumAbadía De San AgustínExhibición InternacionalPatrimonio Cultural EuropeoNewsroom BUE

Últimas Noticias

La necrópolis de Egipto y la historia olvidada de los tamiles: antiguas escrituras, vínculos comerciales y el misterio del nombre Cikai Koṟṟaṉ

La presencia de inscripciones en diferentes lenguas y nombres propios de Asia aporta pruebas inéditas sobre conexiones históricas. Por qué los especialistas, durante la Conferencia Internacional de Epigrafía Tamil, resaltaron el alcance de los intercambios

La necrópolis de Egipto y

La literatura argentina pisa fuerte en la Feria del Libro Infantil de Bolonia, la más importante del mundo en su tipo

Las editoriales Calibroscopio y Lecturita Ediciones compiten por el premio principal del encuentro, y la ilustradora María Wernicke integra la lista corta del Hans Christian Andersen, “el pequeño Nobel”

La literatura argentina pisa fuerte

El festival de Berlín mantiene a su directora tras intensos debates y presiones políticas

El consejo estatal de Cultura ratificó a Tricia Tuttle, luego de un intenso debate generado por declaraciones de un director sirio-palestino durante la reciente clausura de la Berlinale

El festival de Berlín mantiene

De Ursula von der Leyen y Angela Merkel en una orgía a barriles de petróleo con los derechos humanos dentro: ARCO desafía las leyes del arte y mira hacia el futuro

La Feria Internacional de Arte Contemporáneo de España arranca una nueva edición marcada por las protestas por el IVA Cultural y los conflictos en Oriente Medio

De Ursula von der Leyen

Aseguran haber identificado una obra perdida de Miguel Ángel en Roma

Una investigadora especializada en el genio renacentista presentó sus conclusiones sobre un busto del Cristo Salvador de una basílica, que se consideraba de autor anónimo

Aseguran haber identificado una obra
DEPORTES
Boca Juniors visita a Lanús

Boca Juniors visita a Lanús por el duelo pendiente de la séptima fecha del Torneo Apertura

El inesperado dardo de Gasly a los equipos más fuertes de la F1: “Hay preguntas que deben hacerse”

Emoción a primera vista: el regalo especial que sorprendió a Lionel Messi en Miami

Inyecciones, lesiones y pasión por el fútbol: la historia oculta de John Terry, el capitán histórico del Chelsea

Casemiro nombró a las selecciones candidatas a ganar el Mundial y no mencionó a Brasil: cuáles serían las “sorpresas”

TELESHOW
La llamativa foto que subió

La llamativa foto que subió Martín Migueles y encendió los rumores de casamiento con Wanda Nara

Thiago Medina mostró las cicatrices de su accidente y contó cómo le afectan psicológicamente: “Tengo un complejo”

Las vacaciones de Duki y Emilia Mernes en Japón: paseos por las calles de Tokio y comidas exóticas

Fede Bal contó el incómodo momento que un guardia de seguridad le hizo pasar con Evelyn Botto: “Lo fui a buscar”

Zaira Nara opinó sobre el romance de Chechu Bonelli y Facundo Pieres y lanzó una indirecta a Paula Chaves

INFOBAE AMÉRICA

El empleo en zona franca

El empleo en zona franca nicaragüense alcanza niveles de 2012 tras ola de despidos en 2025

Cuando la alineación ideológica se puede convertir en estrategia política: ¿qué podemos esperar de la cumbre regional que redefine el hemisferio?

El Congreso de Brasil aprobó el acuerdo Mercosur-Unión Europea

Avanza una nube de polvo sahariano sobre España, Portugal y Francia: por qué genera alerta por los riesgos para la salud

Royal Caribbean evalúa construir un dique seco en Puerto Armuelles, Panamá