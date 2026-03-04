Del cine a la fotografía, Yorgos Lanthimos se aleja de una cámara y toma la otra

Yorgos Lanthimos (Crédito: Myrto Papadopoulos para The New York Times)

Cuando el cineasta griego Yorgos Lanthimos regresó a Atenas desde Londres en 2021, una de sus primeras acciones fue adoptar un perro llamado Vyronas. Un retrato solemne de este dócil animal rescatado, casi del tamaño de un oso, con ojos tristes y una cicatriz en el hocico, es ahora la imagen principal de una nueva exposición fotográfica en la que el director ha enfocado su objetivo en su Grecia natal.

Una visión característicamente inexpresiva de la tierra natal del cineasta, la muestra varía de lo sublime a lo absurdo en melancólicas impresiones en blanco y negro: el remoto pueblo pesquero donde su abuela creció en la isla de Ikaria; el pico escarpado de la montaña Exomvourgo capturado desde diferentes ángulos (incluso junto a un enorme montón de basura); un ataúd apoyado junto a un trapeador en la esquina de la oficina de una funeraria.

La exposición Yorgos Lanthimos: Fotografía se inaugura el sábado en el Onassis Stegi, un importante centro artístico de Atenas. Junto a las fotos de su serie de regreso a casa, la mayoría de las cuales Lanthimos imprimió en su propio cuarto oscuro, se exhibirán fotografías tomadas en los sets de sus tres películas más recientes: Pobres, Amabilidad y Bugonia, nominada a mejor película en los Premios Óscar este mes.

Cuando Lanthimos se mudó a Gran Bretaña en 2011, era un prometedor talento del cine independiente, impulsado por el éxito de Dogtooth, una comedia negra absurda que ganó la sección Un Certain Regard del Festival de Cine de Cannes. Regresó a su Atenas natal una década después como uno de los principales cineastas de autor del cine.

“vscn 2” de Yorgos Lanthimos, de “Viscin”, una colección de fotografías que tomó en el set de “Bugonia"

“En Grecia existe la sensación de que todo en el extranjero es mejor”, dijo en una entrevista reciente en su estudio en el centro de Atenas, con Vyronas sentado a su lado con adoración. “Necesitaba distanciarme de donde crecí y verlo de otra manera”, dijo, “amarlo por lo que es y encontrarlo hermoso por lo que es”.

Lanthimos, quien se describe a sí mismo como un “fanático de las cámaras” y posee una vasta colección de modelos antiguos, ha complementado la realización cinematográfica con la fotografía a lo largo de su carrera, que ahora abarca nueve largometrajes.

Fue mientras estudiaba en la escuela de cine Stavrakos de Atenas cuando se interesó por primera vez en este medio. Allí también conoció la obra de Diane Arbus, Robert Frank y Joel-Peter Witkin: grandes fotógrafos del siglo XX que despertaron su interés por la gravedad emocional del retrato en blanco y negro.

“En la escuela de cine, tienes que aprender fotografía, porque es la primera etapa para comprender cómo funcionan las imágenes en movimiento”, dijo. “Salía con mi cámara y tomaba fotos de amigos y otras cosas divertidas”.

“nola 2” de Lanthimos, de una selección de fotografías tomadas en Nueva Orleans y sus alrededores durante el rodaje de “Kinds of Kindness”

Pero Lanthimos no permaneció mucho tiempo en la escuela de cine. Comenzó a buscar trabajo remunerado mientras estudiaba y lo abandonó en segundo año para centrarse en la dirección de anuncios y teatro. Sus primeras colaboraciones en videos musicales con algunos de los artistas pop más importantes de Grecia consolidaron su posición como uno de los talentos creativos más destacados del país.

Lanthimos se forjó una reputación por sus elegantes vídeos con una fuerte carga sexual que capturaban el hedonismo de la Grecia de principios de los 2000, que disfrutaba de un importante repunte económico tras adoptar el euro como moneda. A finales de sus 20, recibió una invitación para unirse al equipo que diseñó las ceremonias de inauguración y clausura de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Con el tiempo se dedicó al cine, pero justo cuando se estaba consolidando, la crisis financiera griega de 2009 golpeó el país. Los subsidios estatales a los cineastas se redujeron drásticamente y la financiación privada prácticamente desapareció.

Lanthimos logró realizar Alps, su secuela de Dogtooth en 2011, con un presupuesto limitado, y desde entonces ha afirmado que las limitaciones financieras le ayudaron a pensar con mayor creatividad. Sin embargo, finalmente decidió que no podría hacer realidad sus ambiciones cinematográficas en Grecia y se mudó a Londres en busca de horizontes más amplios.

Ahora, de regreso en Atenas, encuentra la ciudad cambiada.

“Hay cosas buenas y malas”, dijo, y añadió: “Se pueden encontrar cosas que antes no se veían, pero hay gentrificación por todas partes. La subida de precios está expulsando a los vecinos”.

“tns 61” de Lanthimos, de una serie de fotografías que tomó en Grecia

Aunque la economía se ha recuperado significativamente desde 2009, cuando la crisis de la deuda soberana griega derivó en profundas medidas de austeridad y una recesión prolongada, la vida cotidiana sigue siendo difícil para muchos griegos. La inflación ha dejado al país ante una crisis de asequibilidad, y el aumento de la inversión extranjera en el mercado inmobiliario ateniense está elevando rápidamente los precios fuera del alcance del ciudadano medio.

Lanthimos insinúa suavemente una sensación de desesperación silenciosa en su nuevo trabajo, al tiempo que presenta un pasado glorioso junto a un presente difícil: columnas dóricas falsas cubiertas de yeso descascarado, un búnker abandonado de bloques de hormigón en una costa rocosa y un campo lleno de lavadoras desechadas.

“Me interesa especialmente cómo los paisajes se ven afectados por la acción humana”, dijo Lanthimos, “y el tipo de contradicciones que surgen cuando estos hermosos lugares son tocados por la mano humana, cuando se vuelven un poco extraños”.

No fue hasta 2021, cuando trabajaba en Pobres en Hungría, que decidió retomar la vida en el set. Sin embargo, esta vez no se trataría solo de una simple documentación tras bambalinas: Lanthimos decidió crear un trabajo paralelo con el mismo estilo suntuosamente surrealista de la película, que pudiera sostenerse como una iniciativa creativa independiente.

Algunas de las escenas oníricas resultantes parecen fotogramas de la película, pero otras se despliegan para revelar la mecánica del set, con sus fondos elaboradamente pintados, enormes equipos de iluminación y altísimos andamios. También hay retratos borrosos y desenfocados del elenco con sus trajes de inspiración victoriana: Emma Stone con la mejilla manchada de sangre, Willem Dafoe reclinado en una tumbona y Ramy Youssef mirando con nostalgia por una ventana.

“Nola 4” de Lanthimos

“Cuando estábamos cambiando la configuración, gritaba: ‘¡Hora del retrato!’”, recordó Lanthimos.

Tras largas jornadas en el set, Stone —ganadora del Óscar a la mejor actriz por su interpretación de Bella Baxter— ayudaba a Lanthimos a revelar las imágenes.

Esas fotografías se recopilaron en un libro titulado Dios mío, el Partenón sigue roto, publicado por Void. Desde entonces, Lanthimos se ha asociado con el editor Michael Mack para producir Cantaré estas canciones maravillosamente, un libro de fotos tomadas en Nueva Orleans durante el rodaje de Kinds of Kindness.

También trabajaron juntos en Viscin, una colección de fotografías tomadas en el set de Bugonia que se publicará para coincidir con la inauguración de la muestra de Onassis Stegi, que Mack también ha comisariado.

“La exposición es una inmersión profunda en los últimos años de su vida”, comentó Mack en una entrevista en Londres.

Ese enfoque en solitario ofreció un contrapeso muy necesario a la escala e intensidad de su cine reciente, dijo Lanthimos. “Es más directo y sin filtros”, añadió. “No necesitas tanta gente. No necesitas tanta estructura ni tanto dinero. Puedes hacerlo cuando quieras”.

La fotografía, con sus rituales tranquilos y su proceso autónomo, ha ofrecido cierta calma meditativa en medio del torbellino creativo de los últimos años. “He hecho tres películas seguidas”, dijo Lanththimos. “Así que me gustaría tomarme un descanso de hacer películas. Quiero centrarme un poco en la fotografía, al menos por ahora”.

Fuente: The New York Times

[Fotos: Yorgos Lanthimos; Myrto Papadopoulos/The New York Times]