Flavia Pittella reveló los libros prohibidos en Irán y el impacto de la censura estatal

La censura estatal en Irán restringe libros, cine y música bajo la supervisión estricta del Ministerio de Cultura y Guía Islámica

En su columna en Infobae en vivo, Flavia Pittella describió la literatura iraní como una puerta de entrada para comprender “uno de los países más antiguos del mundo”, donde la complejidad histórica, el petróleo y la censura estatal se entrelazan en la vida cotidiana y el arte. “Siempre la literatura, la historia, el cine, la música, todo lo que es el arte y el mundo de la cultura contribuye a que entendamos un poquito más los lugares remotos del mundo”, sostuvo.

Durante su paso por el estudio de Infobae al Mediodía, donde dialogó con Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan, Pittella subrayó el rol de la censura: “Irán tiene el Ministerio de Cultura y Guía Islámico, que es un ministerio que supervisa libros, controla la prensa, regula el cine, autoriza la música y emite permisos de publicación. Te puede devolver un libro diciéndote: está aprobado, publícalo. O te lo pueden prohibir”. Explicó que las autoridades estatales censuran escenas sexuales, críticas religiosas y referencias políticas: “Hay un control muy, muy estricto sobre todo lo que es la producción pública de bienes culturales”.

El control estatal sobre el arte y la literatura en Irán

Pittella detalló que la censura en Irán lleva a que muchas obras circulen de manera clandestina: “Estos libros que vamos a nombrar están prohibidos, pero circulan de manera clandestina. Se sabe que circulan, pero hay un control muy, muy estricto”. Señaló que la autocensura es tan severa como la censura oficial: “Vos no podés publicar nada como editorial sin que pase por la aprobación. Antes de publicar, ponés la censura”.

Refirió el caso del director Jafar Panahi, quien estuvo preso y hoy cumple prisión domiciliaria por filmar y sacar de Irán sus películas de forma clandestina: “Este hombre está preso, estuvo preso en cárceles y ahora tiene prisión domiciliaria. Así y todo, se las ingenia para sacar sus películas de Irán. Es maravillosa la historia de este director”. Francia presentó una de sus películas, Un simple accidente, que fue editada y estrenada en Cannes, donde resultó premiada.

La invitada remarcó la dificultad de burlar la censura: “El tema más interesante es la ignorancia del censurador. La elipsis, la metáfora. Hay un libro que se volvió un best seller, que critica el sistema, pero lo hace con una calidad literaria y una elipsis tal que no se sabe muy bien si está criticando o no. El censor no lo capta y se convierte en un best seller mundial”.

La novela gráfica Persépolis, prohibida en Irán, narra la vida de Marjane Satrapi durante la revolución islámica y su exilio (Infobae en Vivo)

Libros recomendados para conocer Irán: Persépolis, Leer Lolita en Teherán y más

Pittella eligió como fundamental la novela gráfica Persépolis, de Marjane Satrapi: “Es tal vez el libro más interesante. Marjane Satrapi escribe su autobiografía. Nace en Teherán, crece en una familia muy politizada que tiene que exiliarse. El libro está publicado en Francia, es un cómic autobiográfico adulto en blanco y negro”. Subrayó que la obra narra “la vida de una nena que crece en Teherán y arranca desde el momento de la revolución islámica, que va a configurar para siempre la vida de esta familia”, y recorre temas como la segregación femenina, el exilio y la represión política.

Sobre El libro de mi destino, Pittella explicó: “Fue censurado, pasó por el Ministerio de Cultura y Guía Islámica y fue publicado. Se convirtió en un best seller en Irán y se tradujo a muchísimos idiomas. Es una historia de amor imposible entre una chica y un chico con posturas políticas distintas, en un clima democrático previo al régimen islamista”. Destacó que la novela pudo publicarse “porque ocurre antes del régimen y en los 60, en un clima democrático iraní”.

Otra obra central es Leer Lolita en Teherán, de Azar Nafisi. Pittella contó: “Azar Nafisi es profesora de Literatura Inglesa en la Universidad de Teherán y en 1979, cuando se instala el régimen, le empiezan a censurar su programa. Un día le dicen que tiene que empezar a venir con el velo: ese es su límite. Renuncia y arma un club de lectura clandestino con sus alumnas, donde leen literatura inglesa”. Relató que muchas de las jóvenes “empiezan a acordar con el régimen y eso también hay que verlo. No todo el mundo que vive en Irán está en desacuerdo”.

Leer Lolita en Teherán revela la represión cultural contra mujeres y cómo se forman clubes de lectura clandestinos en Irán (Infobae en Vivo)

Exilio, pertenencia y mirada occidental sobre Irán

La especialista destacó el peso del exilio en la identidad: “Los griegos cuando te querían castigar de verdad, te exiliaban. Somos en tanto la sociedad en la que vivimos, la cultura, nuestra familia, nuestras creencias, nuestra identidad”. Agregó que el destierro puede ser exterior, pero también interior: “Podés ser exiliado en tu propio país”.

Sobre A la sombra del jacarandá, de Sahar Delijani, Pittella apuntó: “Está prohibido en Irán. Está escrito en exilio, en Estados Unidos, en inglés. Gira en torno a la prisión de Evin, que en 1979 se convierte en el centro por excelencia de los presos políticos del régimen. Las mujeres que están embarazadas tienen un tiempo muy corto para quedarse con sus bebés y luego se los arrebatan. La novela alterna entre madres presas y niños que crecen con el estigma de haber nacido en esa cárcel”. Subrayó que la obra muestra “cómo ese pasado les marca absolutamente la identidad, cómo los miran los otros, esta idea de la otredad”.

Por último, recomendó La joven de Teherán, de Marjan Kamali: “Está prohibido en Irán. La autora está exiliada. La historia sucede en 1953 en Teherán y en 2013 en Estados Unidos. Muestra la sociedad preislámica, previa al régimen, y cómo era la democracia previa a la instalación del régimen del islam”. El recorrido vital de la protagonista permite, según Pittella, “asistir a una gran postal de lo que era Teherán previo y durante el régimen”.

Al ser consultada por sus libros favoritos, Pittella no dudó: “Persépolis, desde ya. El primero, el mejor, el más complejo y el más profundo. Y Leer Lolita en Teherán”.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich