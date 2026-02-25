Cultura

Cómo se escribe: lemas y eslóganes, escritura adecuada

La Real Academia Española promulga normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Guardar
Conoce las recomendaciones que hace
Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener relevancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre será benéfico en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que se poseen; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien escrito habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, mediante la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversos tips para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Usos y ejemplos

Los lemas, consignas y eslóganes se escriben entre comillas y con mayúscula inicial solo en la primera palabra y en los nombres propios .

En ocasiones, estos textos se ven escritos inapropiadamente en los medios de comunicación: «Porque yo lo valgo es mucho más que un eslogan publicitario», «El cabildo lanza “Fuerte a Tu Lado”, un eslogan para unir a la gente y el territorio» o «El Gobierno canario pone en marcha el lema “islas iguales” para acompañar su logo».

La Ortografía de la lengua española señala que los lemas y eslóganes se escriben solo con inicial mayúscula en la primera palabra y, si los hay, en los nombres propios. Asimismo, van entre comillas si se citan dentro de un texto.

Por tanto, lo adecuado en los ejemplos habría sido escribir «“Porque yo lo valgo” es mucho más que un eslogan publicitario», «El cabildo lanza “Fuerte a tu lado”, un eslogan para unir a la gente y el territorio» y «El Gobierno canario pone en marcha el lema “Islas iguales” para acompañar su logo».

¿Qué es la RAE?

La RAE vela por el
La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.

Temas Relacionados

OrtografíaRAEFundéuCómo se escribeDudas del españolÚltimas actualizacionesRAE y OrtografíaConsultas de la Lengua

Últimas Noticias

Gustavo Dudamel, entre un largo “adiós” a Los Ángeles y un extenso “hola” a Nueva York

El famoso director venezolano, que se prepara para dejar la Filarmónica de LA tras 17 años y asumir en la Filarmónica de NYC, dice: “Necesito este nuevo capítulo en mi vida”

Gustavo Dudamel, entre un largo

“El aura estaba en él”: así comienza el nuevo libro de Facundo Pastor sobre el destino de los restos de Juan Domingo Perón

En “El cuerpo de Perón”, el periodista se sumerge en una enigmática trama de rituales, conspiraciones y profanaciones que siguieron a la muerte del expresidente. A continuación, un fragmento del libro

“El aura estaba en él”:

Juan Pablo Russo, director del festival de cine LGBTIQ+: “Todavía hay historias que no encuentran lugar en la cartelera tradicional”

El FIDIG arranca hoy en Buenos Aires, con Brasil como país invitado. Cómo lo atraviesa el momento político

Juan Pablo Russo, director del

¿Su padre blanco se casó con su madre negra por amor o para investigar?

En “The Mixed Marriage Project”, la socióloga Dorothy Roberts reflexiona sobre el proyecto de toda la vida de su padre antropólogo: documentar (y promover) matrimonios interraciales como el suyo

¿Su padre blanco se casó

Isidora, la momia griega que fascina por su realismo y se eleva como ícono del Egipto romano

El retrato, considerado una de las obras más sobresalientes del arte funerario antiguo, revela el virtuosismo técnico y el sincretismo cultural que marcaron una época de transformaciones en el Mediterráneo

Isidora, la momia griega que
DEPORTES
River Plate avanza con la

River Plate avanza con la contratación del Chacho Coudet: cómo está la negociación

Jugadores sin respuestas, un vestuario caliente y la última charla con el plantel: el detrás de escena de la salida de Gallardo de River

Con Real Madrid-Benfica como el duelo estelar, se definen los últimos clasificados en los playoffs de la Champions League: la agenda de partidos

“Minuto médico obligatorio”: en qué consiste la nueva regla que estudia la FIFA para agilizar el juego

Prohibieron el ingreso a las canchas a tres hinchas de Huracán por las agresiones a los jugadores de San Lorenzo

TELESHOW
Así será la primera placa

Así será la primera placa de nominados de Gran Hermano Generación Dorada: “Dentro de la casa ellos no lo van a saber”

El desgarrador relato de Jenny Mavinga, la congoleña que ingresó a Gran Hermano: “Fui secuestrada por mi tía”

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son los nuevos participantes que ingresaron en el segundo día

50 fotos: Ricky Sarkany presentó su libro, “Memorias de un zapatero. Una parte de mí”

La indirecta de Maxi López luego de que Wanda Nara pidiera que le prepare sushi: “¿Sabés quién me lo hace?”

INFOBAE AMÉRICA

Infobae

Las bajas y abandonos en el Ejército ruso fuerzan una reestructuración en plena guerra contra Ucrania

El eslabón de “El Mencho” en Uruguay, el país en el que cayeron su cuñado y uno de sus testaferros

Un emperador caído, una prisión sin barrotes y una isla donde el tiempo se detuvo: así es Longwood House, la última morada de Napoleón

El día que Jim Morrison dijo no: la historia detrás de “Touch Me”, el hit inesperado de The Doors

Narendra Modi se reunirá con Netanyahu durante su visita a Israel para fortalecer la cooperación en seguridad y tecnológica