Tips de ortografía: bármanes y bármans, plurales de barman

Las erratas pueden dar la imagen de ser una persona poco preparada

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener relevancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien escrito habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, mediante la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Usos y ejemplos

El término barman tiene como plurales válidos bármanes y bármans , ambos con tilde .

Sin embargo, en los medios de comunicación pueden verse grafías impropias: «Uno de los mejores barmans de España nos enseña cómo hacer un buen combinado», «Peluqueros, estilistas, barmans, planchadores, costureras y maquilladores, los otros protagonistas» o «Además de los barmanes, hubo más de 600 personas a bordo».

Al igual que sucede con otros extranjerismos adaptados al español que acaban en -n y otras consonantes, como la -r (como en hámster ) o la -l ( trol ), el plural de barman puede formarse añadiendo -es o -s y ambas voces son adecuadas: bármans / bármanes . La primera lleva tilde por ser palabra grave y acabar en grupo consonántico; la segunda, por ser esdrújula.

Cabe recordar que el anglicismo barman , que alude a la ‘persona encargada de servir o preparar bebidas en la barra de un bar, especialmente si es experta en cócteles y otras combinaciones alcohólicas’, está recogido en el Diccionario de la lengua española en redonda , pues es una voz plenamente asentada en español que no presenta grafías ajenas a este idioma. El Diccionario panhispánico de dudas indica además que se trata de un préstamo útil, pues su significado es más restringido que el de voces más tradicionales, como camarero .

Por tanto, en los ejemplos anteriores, lo apropiado habría sido escribir «Uno de los mejores bármans/bármanes de España nos enseña cómo hacer un buen combinado», «Peluqueros, estilistas, bármans/bármanes, planchadores, costureras y maquilladores, los otros protagonistas» y «Además de los bármanes/bármans, hubo más de 600 personas a bordo».

Por último, se recomienda usar esta voz como común en cuanto al género: el barman , la barman , los bármanes y las bármanes .

#puestaapunto . Esta recomendación sustituye a una anterior, publicada el 17 de noviembre de 2022, para incluir la información referente al plural de barman recogida en la segunda edición del Diccionario panhispánico de dudas.

¿Para qué sirve la RAE?

La RAE vela por el
La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.

