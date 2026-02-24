Nick Cave apoya a Wim Wenders: “El arte político llevado al extremo se convierte en nada”

El músico Nick Cave saluda al público junto al director Wim Wenders, en la proyección de 'Las alas del deseo' en el Festival de Berlín 2018 (Foto: prensa Berlinale)

La respuesta pública de Nick Cave a los comentarios de Wim Wenders durante la Berlinale 2026 abrió un debate sobre el vínculo entre arte y política. A raíz de una pregunta recibida en su blog, el músico y escritor elogió la sensibilidad de Wenders al afirmar que los artistas son “el contrapeso de la política”. Según Cave, esta postura refuerza el valor de la libertad creativa e invita a reflexionar sobre el papel del arte en la sociedad.

En un texto publicado en The Red Hand Files, Nick Cave explicó que conoce a Wim Wenders desde hace más de cuarenta años, y que su reciente declaración en Berlín lo conmovió. Destacó: “Su respuesta me llegó profundamente; percibí en ella un gesto afectuoso, delicado y protector, dirigido no solo a la comunidad artística, sino a la humanidad”. El músico sostuvo que, aunque la posición del cineasta pudiera provocar polémicas, “muchos artistas, quizás la mayoría, valorarán sinceramente sus palabras por su autenticidad”.

Para Cave, la afirmación de Wenders está conectada con la situación actual del arte en distintos espacios culturales. Relató que, durante su gira en Australia, fue testigo del colapso de la Writers’ Week de Adelaida. “Toda ese evento literario fue absorbido por una nube de cobardía, indignación performativa, posturas moralistas, cancelaciones, contracancelaciones y una serie de excentricidades narcisistas”. Consideró que, en ese contexto, “el arte político llevado al extremo se convirtió en ningún arte, con el festival literario más longevo de Australia desplomándose en un éxodo colectivo”.

Wim Wenders, presidente del jurado del Festival de Berlín, declaró: "“Tenemos que mantenernos al margen de la política" (Foto: REUTERS/Axel Schmidt)

El riesgo de utilizar el arte

Según Cave, existe el peligro de que festivales y encuentros culturales pierdan diversidad y debate cuando quedan limitados por “el estrechamiento de la imaginación cultural” y una sola ideología predomina en los espacios artísticos. Aclaró que no concibe que el arte deba permanecer ajeno a la injusticia. Sostuvo: “No imagino ni por un momento que Wenders crea que el arte debe ignorar las grandes injusticias del mundo”. Para Cave, el arte es eficaz para visibilizar esos problemas, pero advirtió: “El arte es más que su utilidad; es más que una herramienta o un arma”.

Al profundizar sobre la función esencial del arte, Cave manifestó: “Quizá crea, como yo, que en su núcleo, el gran arte existe únicamente por sí mismo”. Explicó que, en su forma más transformadora, el arte “se revela de manera sutil, ambigua y curiosa; lo abordamos con asombro y admiración, nos conmueve y nos agranda el corazón”.

Nick Cave aparece en 'Las alas del deseo', una de las películas más famosas de Wim Wenders (Foto: Prensa Berlinale)

Para Cave, el sentido del arte está en recordarnos que “la vida merece ser vivida”. Añadió que el arte “nos cautiva y nos enseña lo que significa ser humanos, amplía nuestra comprensión del mundo y de nuestro propio lugar en él”, incluyendo nuestro derecho a amar, reír y llorar.

Diversidad creativa según Nick Cave

Nick Cave remarcó que las palabras de Wim Wenders pueden animar a repensar el entorno artístico, abriendo paso a una nueva etapa donde el arte recupere su vitalidad. Señaló: “Quizá sus palabras alientan a los artistas a mostrarse como realmente son, expresando su complejidad y diversidad radical”.

En el cierre de su mensaje, Cave destacó el alivio y la sensación de libertad generados por la apertura y la preocupación genuina en la postura de Wenders. “Quizás Wim no quiso decir ninguna de estas cosas. No lo sé. Pero, fuera cual fuera su intención, percibí la preocupación, la dulzura y el cuidado en su respuesta, y solo su hermosa apertura me llenó de una especie de alivio, una sensación de libertad y un repentino potencial. Supongo que, más allá del alboroto, muchos sintieron lo mismo”.