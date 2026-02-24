Joan Manuel Serrat recibirá el doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Cuyo

La Universidad Nacional de Cuyo otorgará el Doctorado Honoris Causa a Joan Manuel Serrat por su influencia artística y compromiso social (Foto: EFE/Francisco Guasco)

La Universidad Nacional de Cuyo entregará el Doctorado Honoris Causa al músico y compositor español Joan Manuel Serrat durante una serie de homenajes previstos del 12 al 14 de marzo en Mendoza. Se trata de la máxima distinción académica de la universidad, concedida al cantautor catalán por su amplia influencia artística, su compromiso social y su defensa de los derechos humanos. El programa incluye un concierto homenaje, la ceremonia académica y un conversatorio abierto con el público.

“Referente ético y artístico”

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo formalizó la decisión a través de la Resolución 1003/2025, a petición de las facultades de Ciencias Agrarias y de Ciencias Económicas. La distinción destaca el “mérito político-cultural” de Serrat y lo reconoce como “referente ético y artístico”. Según la resolución, su trayectoria manifiesta una “profunda coherencia” entre vida y obra, ejes vinculados a la Maestría en Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible. Entre los fundamentos señalados, sobresalen su defensa activa de los derechos humanos, la libertad de expresión, la diversidad cultural, la sostenibilidad ambiental y la ética pública.

El reconocimiento también pone en valor el aporte de Serrat a causas sociales y su capacidad para influir tanto en la cultura popular como en el ámbito académico. La universidad justifica así una de sus distinciones más relevantes por el “compromiso social” del artista y su aporte a la colectividad.

Actividades en honor a Serrat

El jueves 12 de marzo a las 20:30, la Nave UNCUYO recibirá el Concierto Homenaje con la participación de la Orquesta Sinfónica de la universidad, el Coro de Cámara y solistas invitados. El espectáculo será de entrada libre y está dedicado a la música y la poesía del artista catalán, anticipando el acto central de la agenda.

La distinción a Serrat destaca su defensa activa de los derechos humanos, la diversidad cultural y la ética pública en el ámbito académico y popular (Foto: archivo EFE/Aitor Pereira)

El viernes 13, a las 11:00, en el mismo espacio, tendrá lugar la ceremonia académica, en la que participarán autoridades universitarias, representantes institucionales, académicos e invitados especiales. Durante este acto se hará entrega formal del Doctorado Honoris Causa, constituyendo el evento central de los homenajes.

Como cierre, el sábado 14 de marzo a las 19:00, el Auditorio Ángel Bustelo será sede de un conversatorio abierto, pensado como un encuentro participativo entre Serrat y la audiencia. Esta propuesta busca fomentar el diálogo social y extender el impacto del homenaje más allá del ámbito universitario.

El valor de la distinción

El Doctorado Honoris Causa es la distinción académica de mayor jerarquía que otorga la universidad a personalidades cuya trayectoria política-cultural, académica o científica resulta sobresaliente, hayan obtenido o no título universitario.

La Universidad Nacional de Cuyo ha reconocido previamente a figuras destacadas de la cultura iberoamericana como Mercedes Sosa, Víctor Heredia, Damián Sánchez, Gustavo Santaolalla y Susana Baca. A través de estos galardones, la institución promueve la defensa de los valores colectivos y la diversidad cultural.

Este reconocimiento pone en primer plano la ética pública y las acciones que generan un impacto positivo, tanto para la universidad como para la sociedad. Los homenajeados representan el compromiso y la excelencia que la universidad considera fundamentales.