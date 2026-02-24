Gabriela Cabezón Cámara, en la “lista larga” de candidatos a ganar el Booker Prize Internacional

La argentina Gabriela Cabezón Cámara, en la longlist del Booker Prize Internacional (Foto: José Jácome/EFE)

En la lista larga, o longlist, de la décima edición del International Booker Prize 2026 hay una escritora argentina: Gabriela Cabezón Cámara. La autora de 57 años nacida en San Isidro se ubica en el podio, aún incierto en su definición, junto a figuras como Olga Ravn, Daniel Kehlmann, Ia Genberg y Mathias Énard. El galardón se considera el más prestigioso de la ficción traducida al inglés y reparte 50.000 libras esterlinas al mejor libro publicado en el Reino Unido o Irlanda durante el último año. En esta edición se enfatiza la expansión global de la literatura traducida.

La argentina Gabriela Cabezón Cámara ya han sobresalido en la competición. Esta vez fue nominada por We Are Green and Trembling —que podría traducirse como “Estamos verdes y temblando“; originalmente en español se tituló Las niñas del naranjel—, traducida por Robin Myers, que recibió el National Book Award de literatura traducida en Estados Unidos en 2025.

El libro narra la vida de Catalina de Erauso, quien nació en el País Vasco en 1592, fue monja en Españay luego se convirtió en militar en América, explora la identidad de su protagonista, plantea interrogantes sobre la Conquista de América, como la posibilidad de que la ternura hubiera transformado el destino de los conquistadores. “Una novela queer, barroca, tierna y surrealista que transmite destellos de esperanza para el futuro dentro de la brutal historia colonial de América Latina”, dijo el jurado.

"Las niñas del naranjel", de Gabriela Cabezón Cámara

Según detalló Natasha Brown, novelista británica y presidenta del jurado, “as obras seleccionadas examinan “las devastadoras consecuencias de la guerra” junto a temas como “villorrios misteriosos, conspiraciones de la gran industria farmacéutica, mujeres relacionadas con la brujería, romances condenados, una prisión embrujada, y referencias cinematográficas poco conocidas”.

Para la edición 2026, el comité de selección eligió 13 títulos de entre 128 libros evaluados. La variedad lingüística alcanza niveles inéditos: 34 idiomas, cifra registrada por primera vez en la historia del premio, como indicó Gaby Wood, directora de la Booker Prize Foundation. Entre los finalistas, algunos textos se remontan a los años ochenta y otros fueron publicados originalmente en 2025, reflejando el interés por propuestas innovadoras sin restricciones temporales.

La selección contiene títulos sometidos a censura estatal o persecución política. Ejemplo de ello es la Women Without Men, novela publicada en 1989 por la autora iraní Shahrnush Parsipur y traducida por Faridoun Farrokh. El libro relata la convivencia de cinco mujeres en las afueras de Teherán, y ha estado prohibido en Irán desde su aparición. Parsipur fue encarcelada durante cinco años en la década de 1980 y, tras su liberación y publicación de la obra, encarcelada de nuevo.

Portada de la novela de Gabriela Cabezón Cámara traducida al inglés

Otra novela vinculada con hechos históricos es The Director, del escritor alemán Daniel Kehlmann y traducida por Ross Benjamin, inspirada en la vida del cineasta alemán GW Pabst, conocido por su colaboración con el Tercer Reich. Nina Allan, en una reseña para el diario británico The Guardian, calificó la obra como «el mejor trabajo» de Kehlmann y puso en valor su oscuridad, ambigüedad metamórfica e inquietud “al estilo de los cuentos de hadas de los hermanos Grimm”.

Los procesos de brujería también tienen lugar en esta longlist. The Wax Child, de la danesa Olga Ravn con traducción de Martin Aitken, aborda los juicios de brujas danesas del siglo XVII. La brujería reaparece en The Witch de la francesa Marie NDiaye, traducida por Jordan Stump y publicada originalmente en 1996. NDiaye fue candidata en 2016 y finalista en una edición anterior del premio dedicada a trayectorias literarias.

Entre los trece seleccionados, tres autores debutan en la lista: la alemana Shida Bazyar con The Nights Are Quiet in Tehran traducida por Ruth Martin; el italiano Matteo Melchiorre con The Duke traducido por Antonella Lettieri; y la búlgara Rene Karabash con She Who Remains, traducida por Izidora Angel, que narra la historia de una mujer que escapa de un matrimonio concertado y se convierte en virgen consagrada. Además, la sueca Ia Genberg compite con Small Comfort, compilación de cinco relatos interconectados traducidos por Kira Josefsson.

Gabriela Cabezón Cámara recibió el año pasado el National Book Award por el mismo libro

La consolidación de editoriales independientes se refleja con el reconocimiento a Peirene Press por la novela de Karabash y a Fitzcarraldo, que suma su decimoséptima nominación al premio con The Deserters de Mathias Énard, obra traducida por Charlotte Mandell, situándose así como la editorial más mencionada en la historia del certamen. Completan la longlist The Remembered Soldier de Anjet Daanje (traducción de David McKay), On Earth As It Is Beneath de Ana Paula Maia (traducción de Padma Viswanathan) y Taiwan Travelogue de Yáng Shuāng-zǐ (traducción de Lin King).

El 31 de marzo se anunciará la lista corta de seis finalistas. Cada uno recibirá un premio de 5.000 libras esterlinas, a repartir entre el autor y el traductor. La ceremonia para revelar al ganador absoluto, quien obtendrá los 50.000, tendrá lugar el 19 de mayo en la Tate Modern de Londres. El jurado para esta edición lo conforman, junto a Natasha Brown, el matemático británico Marcus du Sautoy, la traductora británica Sophie Hughes y los escritores Troy Onyango (Kenia) y Nilanjana S Roy (India).