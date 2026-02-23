Cultura

Vistas panorámicas y mucha historia: dónde y cómo sumarse a las visitas a los miradores más famosos de Buenos Aires

Desde la Basílica Santa Rosa de Lima hasta la Galería Güemes, la programación del ciclo de marzo promete descubrir la ciudad como nunca antes, con actividades para amantes del patrimonio y la fotografía urbana

El Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires anuncia el regreso del ciclo de visitas guiadas gratuitas a los principales miradores porteños, con inicio previsto para marzo de 2026. La propuesta permite explorar espacios emblemáticos que rara vez se abren al público, brindando nuevas perspectivas sobre la arquitectura y la magnitud urbana de la capital argentina.

La apertura de estos puntos elevados ofrece la oportunidad de comprender desde las alturas el desarrollo histórico y urbanístico de Buenos Aires, habilitando un acceso directo al patrimonio cultural que define su identidad. A quienes participen se les permitirá descubrir edificios representativos de diversas etapas de la ciudad, con recorridos organizados por especialistas y acceso sin costo, requiriendo únicamente inscripción previa.

La programación contempla ocho encuentros distribuidos a lo largo de marzo, cada uno con cupo limitado y horarios específicos. Entre los sitios incluidos figuran la Basílica Santa Rosa de Lima (martes 3, 15.30 h, 25 personas), el Automóvil Club Argentino (miércoles 4, 15.30 h, 20 personas), la Fundación Cassará (jueves 5, 17 h, 25 personas), el Edificio Massimiliano Bencich (miércoles 11, 17 h, 20 personas), Plaza Mitre (miércoles 18, 17 h, acceso libre), la Torre Monumental (jueves 19, 15 h, 25 personas), la Galería Güemes (viernes 20, 16 h, 15 personas) y el Edificio Miguel Bencich (jueves 26, 15 h, 15 personas).

La inscripción para cada visita se habilita a las 11 h del viernes anterior a la fecha correspondiente, salvo Plaza Mitre que no requiere reserva previa. Todas las actividades quedarán sujetas a condiciones climáticas, con suspensión en caso de lluvia.

Los cupos varían entre 15 y 25 personas por encuentro, y las inscripciones estarán disponibles en fechas precisas según el cronograma oficial.

