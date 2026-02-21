Las verdaderas razones por las que el festival de Sundance cambia de sede a partir de 2027

El Festival de Cine de Sundance se trasladará de Park City a Boulder, Colorado, tras más de 40 años en el estado de Utah

El Festival de Cine de Sundance, que concluyó su última edición en Park City tras más de 40 años en la ciudad, se mudará a su nuevo hogar en Boulder, Colorado. Y la gran pregunta, incluso ocho meses después del anuncio, es ¿por qué?

¿Por qué la principal vidriera mundial de cine independiente dejaría una idílica ciudad de montaña cerca de dos de los principales centros de esquí del país? ¿Por qué abandonar una Main Street digna de postal que actúa como un embudo concentrado para los asistentes, facilitando la máxima creación de redes y conexiones? Y, quizás lo más importante, ¿por qué dejar un lugar tan querido por el fundador de Sundance, Robert Redford, quien falleció en 2025, y cuyas palabras sobre la importancia del cine independiente sonaban como un grito de batalla en el video que abría cada proyección en el festival de este año? “Se ha vuelto cada vez más difícil producir un festival del calibre, la escala, el tamaño y el alcance que queremos y necesitamos producir aquí en Utah”, dijo el director del festival, Eugene Hernández. “El público es increíble. Y es caro. No podemos esconder ese hecho”.

Esa es la razón oficial por la que, hace dos años, al vencer el contrato de diez años con Park City, el equipo y la junta directiva empezaron a discutir una mudanza. En abril de 2024, lanzaron una solicitud de propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) para que las ciudades interesadas en ser la nueva sede del festival presentaran su candidatura. (La razón no oficial, según varias personas me dijeron, es que Hernández se siente inusualmente cómodo asumiendo grandes riesgos y empezando desde cero, como alguien que fundó la publicación online de entretenimiento Indiewire).

El paquete de incentivos y deducciones fiscales ofrecido por Colorado fue clave para que Boulder resultara elegida como nueva sede de Sundance

Santa Fe, Nuevo México; Atlanta; y Louisville llegaron a las semifinales antes de que la lista se redujera finalmente a Boulder, Cincinnati (donde el festival habría estado limitado al histórico distrito Over-the-Rhine) o quedarse en Utah, con la advertencia de que el festival debía mudarse a la más accesible y espaciosa Salt Lake City. Eso habría significado regresar el festival a sus inicios a finales de la década de 1970, cuando era el Festival de Cine Utah/Estados Unidos. Robert Redford lo compró y rebautizó en 1981, pero fue el director Sydney Pollack quien sugirió subir la montaña hasta Park City y cambiar las fechas de septiembre a enero, esperando que el esquí atrajera a más grandes figuras de Hollywood.

Al final, Utah perdió ante un paquete más grande de incentivos y deducciones fiscales de Colorado, además del encanto de Boulder, una pequeña y transitable ciudad de montaña que podría aproximarse a la magia de Park City.(Utah también pierde los 162,4 millones de dólares que los visitantes de fuera del estado gastaron durante el festival, según el informe de impacto económico de Sundance para 2025).

Para los residentes que amaban la energía artística que traía el festival, sin mencionar los ingresos, la partida es agridulce. Pero según Matthew Prince, fundador de la empresa de internet Cloudflare, valorada en 70.000 millones de dólares, y nativo de Park City, el momento en que la junta de Sundance planteó el tema de buscar nuevas sedes, la relación se rompió. Prince, también un importante donante, está tan molesto por la mudanza que está boicoteando el festival. “La comunidad estaba lista para apoyar al festival, y el festival básicamente le dio la espalda a la comunidad”, dijo Prince. “Sundance murió para mí hace dos años, cuando decidieron irse de Park City”.

La decisión de mudar Sundance responde a los altos costos de alojamiento y las dificultades logísticas en Park City (Foto: AP/Hannah Schoenbaum)

Entre los asistentes, la última edición de Sundance en Park City ha traído oleadas de nostalgia. Salas de cine improvisadas en el auditorio de la secundaria Park City High School, la biblioteca pública y una antigua tienda Sports Authority en un centro comercial han sido lugares donde las vidas de cineastas, actores y productores cambiaron para siempre. En las calles, autobuses y estacionamientos se forjaron amistades para toda la vida.

“Me acaban de decir que esta es la última premier en el Teatro Eccles y me puse a llorar”, dijo el actor Greg Kinnear, quien volvió para el 20.º aniversario de Pequeña Miss Sunshine, que durante un tiempo sostuvo el récord de la venta más grande en la historia de Sundance. Pero, a pesar de todas las lágrimas, la mudanza es un hecho. Y para muchos de sus seguidores de siempre, el festival parece estar listo para reinventarse, incluso intercambiando un destino de esquí por una ciudad universitaria. “Tenemos 38 mil estudiantes que pueden convertirse en cinéfilos si se hace bien”, planteó John Sloss, fundador de Cinetic Media y uno de los principales negociadores del festival. Además, agregó, “Ellos (Park City) ya no nos querían aquí, y no me gusta estar donde no soy bienvenido”.

La política detrás de todo

Sundance se enorgullece de mostrar voces queer y diversas. Una gran pregunta es cuánto influyeron en la mudanza las leyes conservadoras anti-trans y anti-LGBTQ+ de Utah. La versión oficial de los directivos del festival es que tras más de 40 años en el estado, la política nunca fue un problema. “Este público siempre ha estado involucrado, abierto, curioso, así que no ponemos la política en primer plano”, dijo Hernández.

Robert Redford posa en un balcón en Main Street decorado con sus pancartas del Festival de Cine de Sundance el 17 de enero de 2003, en Park City, Utah. (Foto: archivo AP/Douglas C. Pizac)

Pero el Utah de los últimos años no es el de hace apenas cinco años. En 2023, el estado prohibió la atención médica de transición de género para menores de 18 años. En 2024, se aprobó una ley que exige que las personas trans usen únicamente el baño de su “sexo asignado al nacer”. Y en marzo de 2025, mientras el festival elegía su nueva sede, Utah se convirtió en el primer estado del país en prohibir banderas y pancartas del orgullo LGBTQ+ en edificios gubernamentales y escuelas públicas.

Prince cree que hablar de política es solo una excusa para disfrazar la decisión económica de Sundance de irse de una de las ciudades más liberales de Utah. “Encuentra algún lugar donde [esas leyes] se estén aplicando en Park City”, dice. “De hecho, los establecimientos aquí han dicho algo como: ‘Adelante, intenta aplicarnos eso. Nos veremos en los tribunales’”. Pero, según Zackary Drucker, documentalista trans cuya películas de HBO The Stroll y Enigma se exhibieron en Sundance en 2023 y 2025, el personal del festival sí estaba alarmado por la legislación cada vez más conservadora del estado. “Nadie dijo explícitamente que la política influyó en la decisión [de mudarse], pero no puedo imaginar que no la haya influido”, reflexionó Drucker. “Solo diré que creo que es bueno que los habitantes de Utah reciban el mensaje de que perdieron una gran oportunidad económica por haberse movido demasiado hacia la derecha”, agregó.

La crisis habitacional

La frase que se escucha en todos lados es “Sundance superó a Park City”. Básicamente, la vivienda y el costo de organizar el festival se han vuelto demasiado caros para un evento destinado a celebrar a cineastas independientes conscientes de los costos. El festival necesita alojamiento para unos 1.000 voluntarios y empleados, que antes (cuando Sundance era mucho más pequeño) era ofrecido gratis por los caseros locales. Ahora cuesta millones, según una persona relacionada con las finanzas del festival.

Luego están los asistentes, 85.472 espectadores en 2025, de los cuales 27.997 vinieron de fuera del estado, junto a artistas de todo el mundo. Y la asistencia en 2025 fue 31.000 (!) menor que en el último festival previo a la pandemia en 2020. Los días en que los cineastas aspirantes llegaban en auto y encontraban alguna esquina donde dormir, o todo el equipo de una película podía compartir un condominio barato, parecen cosa del pasado.

El festival dejará atrás la icónica Main Street de Park City, destino predilecto para crear redes y conexiones en la industria cinematográfica independiente

Sin espacio para crecer

Para entender las limitaciones, hay que comprender la geografía. La mayoría de las fiestas y suites de marcas de patrocinadores como Acura y Chase Sapphire Reserve se instalan en Main Street, que se convierte en peatonal durante el fin de semana de apertura del festival: es algo así como Bourbon Street en Nueva Orleans atestada de fanáticos del cine. El alojamiento en las pocas calles residenciales cercanas se dispara durante el festival. Y después, sólo quedan las montañas: el Park City Mountain Resort al oeste y Deer Valley al este. La única dirección en la que la ciudad podría crecer es hacia el norte, en dirección a Salt Lake City, muy lejos de las sedes del festival.

Y la crisis de vivienda solo empeoró después de que la diáspora digital que escapaba del Covid se mudó permanentemente comprando todos los alquileres de esquí, según los locales, muchos de los cuales ahora viajan diariamente porque no pueden pagar vivir donde trabajan. Muchos veteranos de Sundance encontraron formas de sortear los altos precios compartiendo información y rebajando sus estándares (a menudo compartiendo habitaciones e incluso camas), pero si los recién llegados no pueden pagar para venir, esa es la forma más segura de conducir a la irrelevancia al festival.

“Miré al público y vi un mar de cabellos blancos, como ver el Paris Theater en las tardes de Nueva York”, dijo Tom Bernard, codirector de Sony Pictures Classics, quien es un gran defensor de la mudanza a Boulder como forma de rejuvenecer el festival.

Un duelo entre el esquí y el cine

Bernard tiene otra visión: “Park City superó a Sundance”. Para muchos que vienen al festival, Park City y Sundance son sinónimos. Pero ésta es una ciudad vibrante para actividades al aire libre los otros 355 días del año y, como dijo Sloss, “ganan más dinero con el esquí que con nosotros”. La gran broma entre los asiduos de Sundance es que el mejor momento para esquiar en Park City es durante el festival porque no hay nadie en la montaña. Para los centros de esquí y las tiendas que quedan vacías dos fines de semana importantes, no es ninguna broma.

El éxodo digital y la crisis habitacional en Park City complicaron la logística de Sundance (Foto: AP/Rick Bowmer)

Las tensiones son irónicas, dado que Redford y Pollack ubicaron Sundance en la tercera semana de enero precisamente porque entonces los gerentes de los centros de esquí decían que era cuando menos entradas vendían y tenían mayor vacancia hotelera. En aquellos días, recuerda Bernard, “te daban condominios vacíos a todos esos personajes … y la gente iba a esquiar hasta, digamos, la tarde y luego iba al cine”.

Una serie de eventos catastróficos

Se pueden señalar tres grandes eventos que cambiaron drásticamente el crecimiento de la ciudad. El primero llegó en 1996, cuando el Parque de Esquí de Park City (ahora PCMR) levantó su prohibición al snowboard, entonces el deporte de más rápido crecimiento en Estados Unidos.

El segundo fue la llegada de las Olimpiadas a Park City en 2002, lo que puso la ciudad en el mapa internacional, creó instalaciones de última generación para el equipo estadounidense de esquí y snowboard, y lo hizo sede del mejor halfpipe del país para deportes extremos. Según locales y asistentes habituales del festival, toda esa nueva infraestructura atrajo visitantes de mayor poder adquisitivo, que buscaban restaurantes y alojamientos más lujosos. Pero, según Prince, el fundador de Cloudflare, “el evento catalizador” que llevó a la salida de Sundance fue cuando Vail Resorts compró el PCMR en 2015 y lo fusionó con Canyons Resort para crear el centro de esquí más grande del país. “De repente tuviste una empresa pública muy sofisticada en el sector de la hospitalidad y el entretenimiento cuyo trabajo era conseguir gente que viniera a esquiar”, dijo Prince, “y que veía el festival de cine no como algo positivo, sino como algo que llenaba los hoteles sin que nadie subiera realmente a la montaña”.

De la cordialidad a la tensión

Las tensiones solo han ido en aumento a medida que el calentamiento global ha acortado la temporada de esquí a unos cuatro meses, comenzando alrededor de Navidad. Prince dijo que Vail de hecho comenzó a ofrecer promociones a esquiadores para venir a Park City específicamente durante las fechas de Sundance, pese a que el propio festival accedió en 2015 a mover sus fechas fuera del feriado de Martin Luther King Jr. para no interferir con un gran fin de semana en las pistas.

Prince elaboró una propuesta detallada de lo que consideraba la solución para retener a Sundance en Park City: trasladar el festival a abril, es decir, la “temporada de barro”, cuando la mayoría de los turistas se han ido, hay alojamiento disponible y los centros de esquí agradecerían el negocio. Pero la junta fue tajante en que necesitaban ser el primer festival del año y que debía celebrarse en enero. “Creo que esto es el comienzo de una muerte triste y larga de Sundance”, dijo Prince, “y se convertirá en otro irrelevante festival de cine al que nadie presta atención”.

Cualquier habitante te hablará de los atascos interminables durante Sundance o de cómo no hay ni un solo lugar para estacionarse. El sitio web municipal de Park City tiene una guía de ocho páginas sobre cómo sobrevivir a todos los dolores de cabeza logísticos de vivir aquí durante el festival, que incluye salir de casa antes de las 11 de la mañana y, básicamente, renunciar a retirar tu correo en la oficina postal de Main Street.

Shelby Holland, coordinadora de monitoreo de medios que trabajó con el departamento de relaciones públicas de Sundance en 2024, dice que constantemente encontraba blogs y pódcast sobre ciudadanos locales frustrados que intentaban esquivar el festival. “Se podría decir que el creciente sentimiento negativo local expulsó a Sundance de Utah”. Sloss comenta que empezó a sentir que la ciudad estaba harta cuando su empresa dejó de recibir descuentos en sedes y hoteles, a pesar de gastar grandes sumas de dinero.

Pearl Street, la calle principal de Boulder, una ciudad netamente universitaria en el estado de Colorado (Foto: City of Boulder)

“Ciertamente noté una vibra de los comercios y clientes locales de que no son muy felices contigo como visitante durante el festival”, dijo Bernard. “Recuerdo toparme con un hombre que dijo ‘tú eres de los del festival de cine’. Y yo le respondí: ‘Bueno, estoy aquí solo porque tienen el festival. Me encantaría ir a otro lado’”. Prince dice que ese nivel de resentimiento es nuevo. “La hostilidad aumentó cuando dijeron: ‘Nos vamos de aquí’”.

Uno tiene la sensación de que esto podría ser como el Brexit, por ambos lados. Una situación de “te vas a acordar de nosotros cuando nos hayamos ido”. Aunque la separación es tensa y quizás para bien, llevará tiempo. Park City tiene el regreso de los Juegos Olímpicos en el horizonte, en 2034, y Sundance ya tiene presencia en Boulder, organizando proyecciones para involucrar a la comunidad y averiguando cómo integrar a los estudiantes universitarios, que estarán de vuelta a sus clases cuando el festival llegue a mitad de enero de 2027.

Pearl Street será la nueva Main Street de Boulder, reveló una persona involucrada en la planificación. Las sedes serán principalmente salas de conciertos y cines ya existentes, que el festival “mejorará” con el sistema Dolby Atmos y otros equipos audiovisuales dignos de un estreno mundial. Los hoteles existentes se están renovando y se están construyendo otros nuevos. Boulder tiene normas estrictas sobre los alquileres a corto plazo, diseñadas para combatir la escasez de vivienda en la ciudad y que exigen licencias. Pero en septiembre pasado se promulgó una ley que flexibiliza específicamente esas restricciones durante Sundance, sumando planes y viviendas accesibles al catálogo de alquileres permitidos durante un periodo de 29 días. Probablemente estarán disponibles en un portal especial con precios limitados.

Nadie sabe cómo resultará la mudanza a Colorado, por supuesto. Solo sabemos que será una combinación de improvisación, diversión, caos y tal vez un desastre total. Y si eso no es la esencia del cine independiente, ¿entonces qué lo es?

Fuente: The Washington Post