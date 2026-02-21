La Fotogalería del Teatro San Martín presenta su programación 2026 con homenajes a Alicia D’Amico y Jorge Lavelli

La Fotogalería Sara Facio del Teatro San Martín anuncia una programación 2026 con artistas argentinos destacados y propuestas curatoriales innovadoras

La Fotogalería Sara Facio del Teatro San Martín presenta para 2026 una programación vibrante y diversa, en la que confluyen voces consolidadas y nuevas miradas, artistas argentinos de reconocida trayectoria y propuestas curatoriales que invitan a repensar la imagen contemporánea, su poder evocativo y su capacidad de testimoniar, emocionar e interpelar.

“La propuesta para este año apunta a los márgenes de la fotografía tradicional”, define Claudio Larrea, director del espacio. De marzo a diciembre, la sala desplegará un itinerario visual que abarca la experimentación, la memoria, la identidad y la poesía de lo cotidiano, atravesando distintas generaciones y formatos.

La temporada 2026 de la Fotogalería propone detenerse y mirar para redescubrir el teatro, la vida urbana, la política, el cuerpo, la historia y el presente a través de fotógrafos y artistas visuales imprescindibles. En este contexto se destacan los homenajes al director teatral Jorge Lavelli y a la fotógrafa Alicia D’Amico, además de una muestra con las imágenes del festejo por el 20° aniversario del Teatro San Martín, ocurrido en 1980. “Lavelli fue un gran director de teatro que deslumbró a París con sus puestas en ecena. Con todo el complejo, realizaremos un homenaje a su obra: desde la fotografía, expondremos materiales fotográficos que pertenecen a las obras teatrales que él montó en el Teatro San Martín. Y lo de Alicia D’Amico, para mí es la joya de la corona: nunca había expuesto individualmente en la fotogalería y ahora mostraremos un material que estaba oculto y no sabíamos que existía".

Obra de Alicia D'Amico de la serie "Ensayo sobre la locura" (1966)

Estas son las muestras de la programación 2026 de la Fotogalería Sara Facio del Teatro San Martín.

Matide Marín - Narrar en presente

La reconocida artista y académica, referente del arte contemporáneo argentino y de proyección internacional, inaugura la temporada con una selección de obras que transitan el grabado, la fotografía y el video. Marín explora —desde la ruptura de tradiciones— el acto de narrar en el presente, y su exposición propone un recorrido por el desarrollo formal y conceptual de su extensa carrera.

Carlos Furman - Territorio efímero

Uno de los fotógrafos de escena más destacados del país nos acerca una retrospectiva de su trabajo en el cruce entre artes visuales y artes escénicas. Las imágenes de Furman trascienden el mero registro: son construcciones colectivas donde confluyen realizadores, intérpretes y técnicos, y que logran “hacer obra de una obra”. La muestra subraya la potencia expresiva de la fotografía teatral como género autónomo.

Santiago Carrera -Sustancia

Este fotógrafo se detiene en la esencia y la ausencia, invitando al espectador a un juego de presencia y misterio. A través de su serie Substantia, utiliza la fotografía para explorar lo invisible —ese tiempo suspendido, esos cuerpos velados y fragmentados— donde la identificación cede paso a la evocación y la reflexión sobre lo humano.

Alejandra Pizarnik, retratada por Alicia D'Amico en 1964

Gabriel Giovanetti - Luz de Oriente

Con una mirada aguda y sensible, Giovanetti documenta “otro Oriente” atravesado por el polvo, la soledad, la fe y el desgaste del tiempo. Sus fotografías, de gran intensidad expresiva, abren la puerta a una geografía y una cultura que se revelan desde la distancia y la empatía, revalorizando instantes y escenarios cargados de historia.

Alejandro Almaraz - Retratos del poder / Lugares donde nunca estuve

¿Cuál es la imagen del poder? Almaraz lo explora superponiendo retratos oficiales de presidentes y jefes de Estado, creando imágenes-palimsesto en las que las sombras y las transparencias dialogan con la historia. Sus fotografías interrogan la autoridad, la representación y la memoria, proponiendo al mismo tiempo un sugestivo cruce con imágenes de lugares emblemáticos jamás visitados por el artista.

Homenaje a Jorge Ravelli

Sobre esta figura ineludible del teatro y la ópera internacional, nacido en Buenos Aires y consagrado en París, la exposición recorre, mediante fotografías, programas y vestuarios, los momentos más emblemáticos de sus puestas en el Teatro San Martín y en escenarios europeos, recordando su audacia y su legado.

"Descanso minero", de la serie Trabajos, de Alicia D'Amico (1970)

Alicia D’Amico - La poesía de lo cotidiano

Referente indiscutida de la fotografía nacional y latinoamericana, Alicia D’Amico es homenajeada en una muestra que recorre sus series icónicas y su exploración de la sensibilidad y la existencia a través de lo cotidiano. Su obra, ligada a los movimientos de mujeres y a la renovación del lenguaje visual, revela la belleza de lo común y la profundidad del instante.

San Martín ‘80

El cierre de la temporada llega con una exposición inédita de fotografías que documentan los festejos por los veinte años del Teatro San Martín, ocurrido en 1980. Una puesta que dialoga con la memoria colectiva y el archivo visual.

[Fotos: gentileza Fotogalería TGSM]