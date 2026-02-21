Cultura

La Fotogalería del Teatro San Martín presenta su programación 2026 con homenajes a Alicia D’Amico y Jorge Lavelli

La nueva temporada del espacio “Sara Facio” ofrece un amplio recorrido por distintas generaciones de artistas argentinos y una retrospectiva de los festejos por los 20 años del Teatro, en 1980

Guardar
La Fotogalería Sara Facio del
La Fotogalería Sara Facio del Teatro San Martín anuncia una programación 2026 con artistas argentinos destacados y propuestas curatoriales innovadoras

La Fotogalería Sara Facio del Teatro San Martín presenta para 2026 una programación vibrante y diversa, en la que confluyen voces consolidadas y nuevas miradas, artistas argentinos de reconocida trayectoria y propuestas curatoriales que invitan a repensar la imagen contemporánea, su poder evocativo y su capacidad de testimoniar, emocionar e interpelar.

“La propuesta para este año apunta a los márgenes de la fotografía tradicional”, define Claudio Larrea, director del espacio. De marzo a diciembre, la sala desplegará un itinerario visual que abarca la experimentación, la memoria, la identidad y la poesía de lo cotidiano, atravesando distintas generaciones y formatos.

La temporada 2026 de la Fotogalería propone detenerse y mirar para redescubrir el teatro, la vida urbana, la política, el cuerpo, la historia y el presente a través de fotógrafos y artistas visuales imprescindibles. En este contexto se destacan los homenajes al director teatral Jorge Lavelli y a la fotógrafa Alicia D’Amico, además de una muestra con las imágenes del festejo por el 20° aniversario del Teatro San Martín, ocurrido en 1980. “Lavelli fue un gran director de teatro que deslumbró a París con sus puestas en ecena. Con todo el complejo, realizaremos un homenaje a su obra: desde la fotografía, expondremos materiales fotográficos que pertenecen a las obras teatrales que él montó en el Teatro San Martín. Y lo de Alicia D’Amico, para mí es la joya de la corona: nunca había expuesto individualmente en la fotogalería y ahora mostraremos un material que estaba oculto y no sabíamos que existía".

Obra de Alicia D'Amico de
Obra de Alicia D'Amico de la serie "Ensayo sobre la locura" (1966)

Estas son las muestras de la programación 2026 de la Fotogalería Sara Facio del Teatro San Martín.

Matide Marín - Narrar en presente

La reconocida artista y académica, referente del arte contemporáneo argentino y de proyección internacional, inaugura la temporada con una selección de obras que transitan el grabado, la fotografía y el video. Marín explora —desde la ruptura de tradiciones— el acto de narrar en el presente, y su exposición propone un recorrido por el desarrollo formal y conceptual de su extensa carrera.

Carlos Furman - Territorio efímero

Uno de los fotógrafos de escena más destacados del país nos acerca una retrospectiva de su trabajo en el cruce entre artes visuales y artes escénicas. Las imágenes de Furman trascienden el mero registro: son construcciones colectivas donde confluyen realizadores, intérpretes y técnicos, y que logran “hacer obra de una obra”. La muestra subraya la potencia expresiva de la fotografía teatral como género autónomo.

Santiago Carrera -Sustancia

Este fotógrafo se detiene en la esencia y la ausencia, invitando al espectador a un juego de presencia y misterio. A través de su serie Substantia, utiliza la fotografía para explorar lo invisible —ese tiempo suspendido, esos cuerpos velados y fragmentados— donde la identificación cede paso a la evocación y la reflexión sobre lo humano.

Alejandra Pizarnik, retratada por Alicia
Alejandra Pizarnik, retratada por Alicia D'Amico en 1964

Gabriel Giovanetti - Luz de Oriente

Con una mirada aguda y sensible, Giovanetti documenta “otro Oriente” atravesado por el polvo, la soledad, la fe y el desgaste del tiempo. Sus fotografías, de gran intensidad expresiva, abren la puerta a una geografía y una cultura que se revelan desde la distancia y la empatía, revalorizando instantes y escenarios cargados de historia.

Alejandro Almaraz - Retratos del poder / Lugares donde nunca estuve

¿Cuál es la imagen del poder? Almaraz lo explora superponiendo retratos oficiales de presidentes y jefes de Estado, creando imágenes-palimsesto en las que las sombras y las transparencias dialogan con la historia. Sus fotografías interrogan la autoridad, la representación y la memoria, proponiendo al mismo tiempo un sugestivo cruce con imágenes de lugares emblemáticos jamás visitados por el artista.

Homenaje a Jorge Ravelli

Sobre esta figura ineludible del teatro y la ópera internacional, nacido en Buenos Aires y consagrado en París, la exposición recorre, mediante fotografías, programas y vestuarios, los momentos más emblemáticos de sus puestas en el Teatro San Martín y en escenarios europeos, recordando su audacia y su legado.

"Descanso minero", de la serie
"Descanso minero", de la serie Trabajos, de Alicia D'Amico (1970)

Alicia D’Amico - La poesía de lo cotidiano

Referente indiscutida de la fotografía nacional y latinoamericana, Alicia D’Amico es homenajeada en una muestra que recorre sus series icónicas y su exploración de la sensibilidad y la existencia a través de lo cotidiano. Su obra, ligada a los movimientos de mujeres y a la renovación del lenguaje visual, revela la belleza de lo común y la profundidad del instante.

San Martín ‘80

El cierre de la temporada llega con una exposición inédita de fotografías que documentan los festejos por los veinte años del Teatro San Martín, ocurrido en 1980. Una puesta que dialoga con la memoria colectiva y el archivo visual.

[Fotos: gentileza Fotogalería TGSM]

Temas Relacionados

Fotogalería Sara FacioTeatro San MartínFotografíaCultura en Buenos AiresUltimas noticias

Últimas Noticias

Murió Peter Stämpfli, referente del arte pop europeo con una particular mirada sobre “lo banal”

El creador suizo residente desde los años 70 en Sitges, Cataluña, tenía 88 años. Su obra es reconocida por abordar la banalidad de los objetos industriales y convertirlos en arte

Murió Peter Stämpfli, referente del

La Berlinale reconoce al nuevo cine latinoamericano con premios en las secciones paralelas

La películas mexicanas “Moscas” y “Chicas tristes”, la paraguaya “Narciso”, y los cortometrajes “Más allá del cielo” (Perú) y “Matapanki” (Chile) obtuvieron distinciones

La Berlinale reconoce al nuevo

Con las películas en segundo plano, la polémica sobre cine y política cubre el cierre del Festival de Berlín

La edición número 76 de la Berlinale culmina marcada por la frase “no podemos entrar en el terreno de la política”, pronunciada por Wim Wenders, presidente del jurado

Con las películas en segundo

Alejandro Jodorowsky sorprende a sus 97 años con un libro-objeto que celebra toda su carrera artística

El longevo escritor y cineasta francochileno repasa su viaje creativo em ‘Art Sin Fin’, un recorrido visual y filosófico que siempre estuvo en búsqueda de “la verdad de la vida”, afirma

Alejandro Jodorowsky sorprende a sus

Haruki Murakami: “Mientras escribo, pasan cosas extrañas de manera muy natural”

El autor, quien dio proyección mundial a la literatura japonesa, reflexiona sobre su lugar en el mundo de las letras: “No soy un genio y no soy tan inteligente, pero puedo ir a otro mundo, ver y volver para contarlo”

Haruki Murakami: “Mientras escribo, pasan
DEPORTES
El mensaje de Edinson Cavani

El mensaje de Edinson Cavani después de ser silbado en la Bombonera tras el empate de Boca Juniors y Racing

El golazo que sufrió Dibu Martínez en el empate que rescató Aston Villa a los 87 minutos ante Leeds por la Premier League

A horas de jugar por la 6ª fecha del Torneo Apertura, Independiente anunció el arribo de su tercer refuerzo

El anuncio que hizo el presidente de la FIFA tras la acusación de racismo de Vinicius Jr. al argentino Prestianni

El futbolista que terminó preso por cabecear a un rival: “Me costó mi carrera”

TELESHOW
María Becerra fue abordada por

María Becerra fue abordada por un famoso instagramer en Nueva York y sorprendió con su fluidez al hablar en inglés

La inesperada coincidencia entre Ernesto Tenembaum y Federico D’Elía que evocó a la escena icónica de “Un novio para mi mujer”

Carlos Rottemberg criticó el adelantamiento del calendario escolar: “Tiene consecuencias económicas directas”

El elenco de MasterChef celebró el cierre de temporada con una fiesta y la palabra de Wanda Nara: “Los amo”

Nicki Nicole transformó el Teatro Colón en un viaje íntimo y sinfónico: “Les quiero desear jazmines a todos”

INFOBAE AMÉRICA

Miles de estudiantes iraníes vuelven

Miles de estudiantes iraníes vuelven a desafiar al régimen con nuevas protestas al grito de “muerte a Khamenei” y “libertad”

Quién es quién en la compleja estructura de poder de la dictadura cubana

El tesoro oculto de Topkapi: joyas, dagas y símbolos de un imperio que cambió la historia

El futbolista que terminó preso por cabecear a un rival: “Me costó mi carrera”

El Salvador impulsa la construcción de plantas desalinizadoras para abastecer de agua potable a comunidades costeras