Cultura

El Premio Fundación Medifé Filba abre su convocatoria para novelas argentinas publicadas en 2025

La inscripción para el certamen está habilitada hasta el 13 de abril, con un premio de seis millones de pesos al texto seleccionado por los jurados Gabriela Cabezón Cámara, Alan Pauls y Leila Guerriero

Guardar
Premio Fundación Medifé Filba 2026
Premio Fundación Medifé Filba 2026

Fundación Medifé y Fundación Filba anuncian la apertura de la convocatoria para el Premio Fundación Medifé Filba 2026, que otorgará 6 millones de pesos a la novela ganadora, publicada durante 2025. Este reconocimiento, uno de los más destacados del panorama literario argentino, reafirma su compromiso con la promoción de obras contemporáneas nacionales y el respaldo a las editoriales que apuestan por nuevas voces literarias. La convocatoria está abierta hasta el 13 de abril.

El premio sostiene la idea de que la literatura argentina actual es clave en la construcción de la identidad nacional y la vida comunitaria. Según la comunicación de los organizadores, la convocatoria busca no solo dar visibilidad a los autores y autoras, sino también motivar la presencia de sus novelas en el circuito comercial y cultural. La séptima edición reafirma la necesidad de imaginar nuevos mundos mediante la palabra escrita, destacando el valor de la literatura como motor de transformación.

De acuerdo con las bases, podrán postularse novelas de autoras y autores argentinos vivos, publicadas en su primera edición en español por editoriales de cualquier país. El requisito principal es que los títulos hayan salido entre enero y diciembre de 2025. El periodo de postulación va hasta el 13 de abril, tiempo durante el cual las obras deberán ser enviadas tanto en formato físico como digital, según las instrucciones disponibles en los sitios de Fundación Medifé y Filba.

En la sexta edición celebrada en 2025, el premio recibió más de 170 postulaciones. En esa ocasión, la novela La ficción del ahorro de Carmen M. Cáceres, editada por Fiordo Editorial, resultó ganadora tras un proceso de selección que redujo la lista de candidatas de diez a cinco finalistas, con el fallo a cargo de un jurado integrado por María Moreno, Alejandra Kamiya y Alan Pauls.

Un jurado de notables

La edición 2026 contará con un jurado conformado por las escritoras Leila Guerriero, Gabriela Cabezón Cámara y Alan Pauls. El proceso evaluativo comenzará tras la fecha límite de postulación y se desarrollará en diferentes etapas públicas: en julio se anunciará la “lista larga” con las diez novelas seleccionadas entre todas las postulaciones. A partir de esta primera depuración, en octubre se revelará la “lista corta” compuesta por las cinco obras finalistas, de las cuales surgirá la novela ganadora, que se comunicará en noviembre y cuya autora o autor recibirá 6 millones de pesos como premio.

Carmen M. Cáceres, ganadora del
Carmen M. Cáceres, ganadora del premio Fundación Medifé Filba 2025 por su novela "La Ficción del Ahorro"

Las novelas deberán ser presentadas por las editoriales o los propios autores, siempre que cumplan con las bases estipuladas. El envío consiste en completar un formulario online y remitir tres ejemplares de cada obra participante, ya sea en papel o en formato digital (PDF/e-book), a las direcciones especificadas tanto en el sitio oficial de Fundación Medifé como en el de Filba.

Requisitos para participar

Pueden participar las primeras ediciones de novelas originales en español, escritas por autoras y autores argentinos vivos que hayan sido publicadas por editoriales de cualquier país durante el año 2025. El proceso de postulación requiere completar el formulario correspondiente y entregar tres ejemplares de la obra; los envíos pueden realizarse físicamente en la sede de Ciudad de Buenos Aires (Ayacucho 1945, Código Postal 1112, lunes a viernes de 9 a 18) o digitalmente a premio@filba.org.ar. Las bases completas y demás detalles están disponibles en fundacionmedife.com.ar y filba.org.ar.

La organización enfatiza que esta séptima edición fortalece la colaboración entre Fundación Medifé y Fundación Filba, guiadas por la convicción de que la literatura argentina contemporánea resulta fundamental en el tejido social del país. Con una dotación económica relevante y un jurado de gran prestigio, el certamen busca consolidarse como referencia obligada en el calendario literario local, incentivando a editoriales y escritoras y escritores a presentar sus títulos más logrados de cada temporada.

Temas Relacionados

Fundación MediféFundación FilbaLiteratura ArgentinaPremios literariosUltimas noticias

Últimas Noticias

Manuel Vilas y el arte de narrar un divorcio: “La gente normalmente intenta seguir adelante, los escritores usamos un montón de palabras”

En “Islandia”, el poeta y novelista español relata su propia experiencia sobre la complejidad de enfrentar una ruptura sentimental. “Es un acto estético”, dice

Manuel Vilas y el arte

La Sagrada Familia se convierte en la iglesia más alta del mundo tras colocar el brazo superior de la cruz de la Torre de Jesús: alcanza su máximo de 172,5 metros

El próximo gran desafío para la basílica será la finalización de la fachada de la Gloria, la principal entrada aún no construida

La Sagrada Familia se convierte

A veces decir “la calor” no está mal: lo que no sabías sobre el valor de hablar y escribir bien según Silvana Stabielli

Profesora, influencer y asesora lingüística en medios, la especialista ahora saca un libro que ayuda a elegir los términos más convenientes. Por qué eso es fundamental

A veces decir “la calor”

Tip de la RAE: estrecho de Ormuz, grafía adecuada

La Real Academia Española tiene como principal función el velar por la lengua española ante su continua adaptación a las necesidades de los hablantes

Tip de la RAE: estrecho

Las canciones de Bob Dylan integran para siempre el canon literario occidental

La obra del premio Nobel 2016 revela la vigencia de la conversación intertextual como parte de un proceso acumulativo y en permanente cambio, de Homero y Shakespeare a T. S. Elliot y Allen Ginsberg

Las canciones de Bob Dylan
DEPORTES
Último día de los test

Último día de los test de pretemporada de la F1: sin Franco Colapinto, se realiza la sesión final de los ensayos en Baréin

La respuesta de la AFA a la decisión judicial de llamar a indagatoria a Tapia y Toviggino

La llamativa respuesta de Ruben Dario Insua cuando le consultaron si dirigiría a Boca Juniors ante un llamado de Riquelme

Inter dio a conocer el parte médico de Lautaro Martínez tras encender las alarmas en la selección argentina por una lesión

Los revolucionarios cambios que estudia la F1: más carreras Sprint y nuevos escenarios para 2027

TELESHOW
La fiesta íntima de Benedicto:

La fiesta íntima de Benedicto: cómo fue el cumpleaños que reunió a Maxi López, Guido Icardi y Martín Migueles

Laura Pausini rindió tributo a Fito Páez con una versión renovada de Mariposa Tecknicolor: “Mi homenaje a Argentina”

La música argentina brilló en la ceremonia de Premio Lo Nuestro: la noche de Cazzu y María Becerra

Maxi López y Guido Icardi protagonizaron un tenso cruce familiar tras polémicos dichos en televisión

La Joaqui habló de su boda con Luck Ra y contó cuándo podrían dar el sí: “Me parece bello elegir a alguien para siempre”

INFOBAE AMÉRICA

Revelan una red de tráfico

Revelan una red de tráfico de petróleo ruso que recaudó 90 mil millones de dólares para financiar la invasión de Putin a Ucrania

El Salvador impulsa el cultivo estratégico de plátano con inversión millonaria y apoyo internacional

Manuel Vilas y el arte de narrar un divorcio: “La gente normalmente intenta seguir adelante, los escritores usamos un montón de palabras”

La Sagrada Familia se convierte en la iglesia más alta del mundo tras colocar el brazo superior de la cruz de la Torre de Jesús: alcanza su máximo de 172,5 metros

Concurso docente en Panamá enfrenta alertas por cobros ilegales y plazas inexistentes