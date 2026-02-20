El Premio Fundación Medifé Filba abre su convocatoria para novelas argentinas publicadas en 2025

Premio Fundación Medifé Filba 2026

Fundación Medifé y Fundación Filba anuncian la apertura de la convocatoria para el Premio Fundación Medifé Filba 2026, que otorgará 6 millones de pesos a la novela ganadora, publicada durante 2025. Este reconocimiento, uno de los más destacados del panorama literario argentino, reafirma su compromiso con la promoción de obras contemporáneas nacionales y el respaldo a las editoriales que apuestan por nuevas voces literarias. La convocatoria está abierta hasta el 13 de abril.

El premio sostiene la idea de que la literatura argentina actual es clave en la construcción de la identidad nacional y la vida comunitaria. Según la comunicación de los organizadores, la convocatoria busca no solo dar visibilidad a los autores y autoras, sino también motivar la presencia de sus novelas en el circuito comercial y cultural. La séptima edición reafirma la necesidad de imaginar nuevos mundos mediante la palabra escrita, destacando el valor de la literatura como motor de transformación.

De acuerdo con las bases, podrán postularse novelas de autoras y autores argentinos vivos, publicadas en su primera edición en español por editoriales de cualquier país. El requisito principal es que los títulos hayan salido entre enero y diciembre de 2025. El periodo de postulación va hasta el 13 de abril, tiempo durante el cual las obras deberán ser enviadas tanto en formato físico como digital, según las instrucciones disponibles en los sitios de Fundación Medifé y Filba.

En la sexta edición celebrada en 2025, el premio recibió más de 170 postulaciones. En esa ocasión, la novela La ficción del ahorro de Carmen M. Cáceres, editada por Fiordo Editorial, resultó ganadora tras un proceso de selección que redujo la lista de candidatas de diez a cinco finalistas, con el fallo a cargo de un jurado integrado por María Moreno, Alejandra Kamiya y Alan Pauls.

Un jurado de notables

La edición 2026 contará con un jurado conformado por las escritoras Leila Guerriero, Gabriela Cabezón Cámara y Alan Pauls. El proceso evaluativo comenzará tras la fecha límite de postulación y se desarrollará en diferentes etapas públicas: en julio se anunciará la “lista larga” con las diez novelas seleccionadas entre todas las postulaciones. A partir de esta primera depuración, en octubre se revelará la “lista corta” compuesta por las cinco obras finalistas, de las cuales surgirá la novela ganadora, que se comunicará en noviembre y cuya autora o autor recibirá 6 millones de pesos como premio.

Carmen M. Cáceres, ganadora del premio Fundación Medifé Filba 2025 por su novela "La Ficción del Ahorro"

Las novelas deberán ser presentadas por las editoriales o los propios autores, siempre que cumplan con las bases estipuladas. El envío consiste en completar un formulario online y remitir tres ejemplares de cada obra participante, ya sea en papel o en formato digital (PDF/e-book), a las direcciones especificadas tanto en el sitio oficial de Fundación Medifé como en el de Filba.

Requisitos para participar

Pueden participar las primeras ediciones de novelas originales en español, escritas por autoras y autores argentinos vivos que hayan sido publicadas por editoriales de cualquier país durante el año 2025. El proceso de postulación requiere completar el formulario correspondiente y entregar tres ejemplares de la obra; los envíos pueden realizarse físicamente en la sede de Ciudad de Buenos Aires (Ayacucho 1945, Código Postal 1112, lunes a viernes de 9 a 18) o digitalmente a premio@filba.org.ar. Las bases completas y demás detalles están disponibles en fundacionmedife.com.ar y filba.org.ar.

La organización enfatiza que esta séptima edición fortalece la colaboración entre Fundación Medifé y Fundación Filba, guiadas por la convicción de que la literatura argentina contemporánea resulta fundamental en el tejido social del país. Con una dotación económica relevante y un jurado de gran prestigio, el certamen busca consolidarse como referencia obligada en el calendario literario local, incentivando a editoriales y escritoras y escritores a presentar sus títulos más logrados de cada temporada.