Cultura

‘Una sombra voraz’, de Mariano Pensotti, va por su segunda temporada en escena

La nueva obra del reconocido dramaturgo y el Grupo Marea, que muestra los efectos colaterales de narrar y representar la propia experiencia, se presenta los sábados en Dumont 4040

Guardar
“Una sombra voraz”: la odisea
“Una sombra voraz”: la odisea de un escalador marcado por la tragedia en el Annapurna

La obra teatral Una sombra voraz de Mariano Pensotti y el Grupo Marea inició su segunda temporada en Dumont 4040, con funciones los sábados de febrero a las 20 horas y, desde marzo, los sábados a las 20 y domingos a las 18. El elenco está encabezado por Diego Velázquez y Patricio Aramburu, y las entradas se adquieren a través de Alternativa Teatral.

Esta obra, con una duración de 90 minutos, fue estrenada mundialmente en una versión francesa durante 2024 en el Festival de Avignon y, en 2025, se presentó la versión austriaca en el Festival de Viena. Se trata del primer estreno local de la compañía en Argentina luego de más de dos décadas alejados de los espacios independientes, tras el éxito de Los años en la sala Martín Coronado.

El argumento sigue a Julián Vidal, un escalador cuya vida está marcada por la desaparición de su padre en el Annapurna en 1989. En 2017, antes de retirarse, intenta completar la escalada y su experiencia lo lleva a la notoriedad.

El elenco está encabezado
El elenco está encabezado por Diego Velázquez y Patricio Aramburu

En 2021, una película recrea su historia, con Manuel Rojas interpretando a Vidal, papel que provoca un cambio personal relevante en la carrera y vida del actor. La obra presenta en escena a Vidal y Rojas, alternando sus perspectivas y mostrando los paralelismos y diferencias entre el hecho real y su reconstrucción cinematográfica.

La historia utiliza el cambio climático y su capacidad para revelar lo que durante décadas permaneció oculto como punto de partida, aunque, según le dijo Mariano Pensotti a Infobae Cultura en agosto de 2025, no busca abordar el ecologismo de manera directa. En la puesta en escena, el formato se presenta como “un falso biodrama” según definió el dramaturgo: un individuo relata y representa su propia experiencia, mientras el actor que lo interpretó en el filme ofrece la versión ficcionalizada de ese relato real.

Mariano Pensotti, autor y director
Mariano Pensotti, autor y director de 'Una sombra voraz' (Foto: Jaime Olivos)

Este mecanismo permite mostrar la evolución del lazo entre ambos durante la filmación, explorando cómo esa dinámica transforma tanto al retratado como al intérprete. La obra fue gestada a partir de la obsesión de Pensotti con reportes sobre cuerpos de alpinistas hallados en distintas montañas del mundo —algunos extraviados durante medio siglo y expuestos debido al calentamiento global—, imagen que lo impactó profundamente. El propio autor reconoce que el alpinismo funciona como pretexto para indagar en cuestiones más amplias.

Una sombra voraz se estrenó en su versión francesa en el Festival de Avignon en 2024 y luego llegó al Festival de Viena ese mismo año, tomando como base una noticia sobre las consecuencias físicas y emocionales del alpinismo. El equipo creativo incluye a Mariano Pensotti en texto y dirección, Mariana Tirantte en escenografía y vestuario, Diego Vainer en música, David Seldes en luces y Florencia Wasser en colaboración artística y producción, entre otros.

Temas Relacionados

Mariano PensottiUna sombra vorazTeatro en Buenos Aires

Últimas Noticias

Durante 10 años, el marido la drogó y la hizo violar por otros: salen las memorias de Gisèle Pelicot y convierten el horror en esperanza

Habían estado juntos medio siglo, tenían tres hijos pero él se había vuelto un monstruo. Ella dio la cara, dijo que la vergüenza tenía que cambiar de lado y ahora publica “Un himno a la vida”

Durante 10 años, el marido

John Malkovich viene a la Argentina para protagonizar una obra teatral inspirada en Roberto Bolaño

El viernes 27 de marzo, el actor estadounidense pondrá en escena ‘El Infame Ramírez Hoffman’, un espectáculo que vincula literatura y música sobre textos del escritor y poeta chileno

John Malkovich viene a la

Sofia Gala y la ciencia ficción desde el sur: “Un futuro brillante” se estrena en Buenos Aires

La actriz coprotagoniza con Martina Passeggi la nueva película de la directora uruguaya Lucía Garibaldi, que se proyecta en Arthaus y Cacodelphia y a partir de marzo, en el Complejo Gaumont y otros espacios INCAA

Sofia Gala y la ciencia

Cumbres Borrascosas: claves para entender sus personajes y conflictos

Un recorrido por los conflictos, las tensiones sociales y la ambigüedad moral que atraviesan la obra, a partir del análisis de Flavia Pittella en Infobae, que destaca la vigencia de la obra de Emily Brontë y las dificultades de trasladarla fielmente al cine

Cumbres Borrascosas: claves para entender

Descubrieron un detalle en un sarcófago expuesto en el Museo Nacional de Bellas Artes y reabrieron una investigación sobre una momia egipcia

Una observación mínima en una pieza exhibida en el Museo Nacional de Bellas Artes abrió una nueva línea de investigación sobre el origen, el estatus social y las técnicas de embalsamamiento de una momia egipcia y reavivó el debate entre especialistas

Descubrieron un detalle en un
DEPORTES
Cómo Manchester United logró convertirse

Cómo Manchester United logró convertirse en el primer equipo de fútbol líder de rankings musicales británicos con un sencillo propio

La decisión en medio de la “guerra de motores” de la Fórmula 1 que favorecerá a Alpine en el inicio de la temporada

Franco Colapinto cerró con saldo positivo el primer día de pretemporada de Fórmula 1 en Baréin: marcó el mejor tiempo de Alpine

La revelación sobre los inicios de Cristiano Ronaldo y su obsesión por ganar: “Sabía exactamente lo que quería”

Franco Colapinto, protagonista del nuevo anticipo de la serie de Fórmula 1 Drive To Survive: “Sos el hombre del momento”

TELESHOW
Sofía Jujuy Jiménez de vacaciones

Sofía Jujuy Jiménez de vacaciones con su novio en Brasil: playas paradisíacas, gastronomía típica y romance a pleno

El enojo de Malena Valenzuela tras la polémica por el “pico” con su madre María: “Qué cabezas podridas tienen”

Benito Fernández fue abuelo por segunda vez: “Se agrandó la familia”

Un incendio destruyó la casa de un exganador de Gran Hermano: su hija de 3 años se salvó de milagro

La divertida tarde de juegos de Pampita y sus hijos: sol, piscina y torta casera

INFOBAE AMÉRICA

Hungría y Eslovaquia activaron sus

Hungría y Eslovaquia activaron sus reservas de emergencia de petróleo tras la interrupción del oleoducto ruso Druzhba

Sanae Takaichi fue formalmente confirmada como premier de Japón y buscará fortalecer la cooperación con Trump en Washington

Dirigente indígena panameño irá a juicio en 2027 por delitos contra el Estado

Matt Groening versus los productores: así nació el legendario crossover entre Los Simpson y The Critic

“Este no es tu hijo, dámelo”: dos intentos de secuestro de niños en supermercados conmueven a Italia