‘Una sombra voraz’, de Mariano Pensotti, va por su segunda temporada en escena

“Una sombra voraz”: la odisea de un escalador marcado por la tragedia en el Annapurna

La obra teatral Una sombra voraz de Mariano Pensotti y el Grupo Marea inició su segunda temporada en Dumont 4040, con funciones los sábados de febrero a las 20 horas y, desde marzo, los sábados a las 20 y domingos a las 18. El elenco está encabezado por Diego Velázquez y Patricio Aramburu, y las entradas se adquieren a través de Alternativa Teatral.

Esta obra, con una duración de 90 minutos, fue estrenada mundialmente en una versión francesa durante 2024 en el Festival de Avignon y, en 2025, se presentó la versión austriaca en el Festival de Viena. Se trata del primer estreno local de la compañía en Argentina luego de más de dos décadas alejados de los espacios independientes, tras el éxito de Los años en la sala Martín Coronado.

El argumento sigue a Julián Vidal, un escalador cuya vida está marcada por la desaparición de su padre en el Annapurna en 1989. En 2017, antes de retirarse, intenta completar la escalada y su experiencia lo lleva a la notoriedad.

En 2021, una película recrea su historia, con Manuel Rojas interpretando a Vidal, papel que provoca un cambio personal relevante en la carrera y vida del actor. La obra presenta en escena a Vidal y Rojas, alternando sus perspectivas y mostrando los paralelismos y diferencias entre el hecho real y su reconstrucción cinematográfica.

La historia utiliza el cambio climático y su capacidad para revelar lo que durante décadas permaneció oculto como punto de partida, aunque, según le dijo Mariano Pensotti a Infobae Cultura en agosto de 2025, no busca abordar el ecologismo de manera directa. En la puesta en escena, el formato se presenta como “un falso biodrama” según definió el dramaturgo: un individuo relata y representa su propia experiencia, mientras el actor que lo interpretó en el filme ofrece la versión ficcionalizada de ese relato real.

Mariano Pensotti, autor y director de 'Una sombra voraz' (Foto: Jaime Olivos)

Este mecanismo permite mostrar la evolución del lazo entre ambos durante la filmación, explorando cómo esa dinámica transforma tanto al retratado como al intérprete. La obra fue gestada a partir de la obsesión de Pensotti con reportes sobre cuerpos de alpinistas hallados en distintas montañas del mundo —algunos extraviados durante medio siglo y expuestos debido al calentamiento global—, imagen que lo impactó profundamente. El propio autor reconoce que el alpinismo funciona como pretexto para indagar en cuestiones más amplias.

Una sombra voraz se estrenó en su versión francesa en el Festival de Avignon en 2024 y luego llegó al Festival de Viena ese mismo año, tomando como base una noticia sobre las consecuencias físicas y emocionales del alpinismo. El equipo creativo incluye a Mariano Pensotti en texto y dirección, Mariana Tirantte en escenografía y vestuario, Diego Vainer en música, David Seldes en luces y Florencia Wasser en colaboración artística y producción, entre otros.