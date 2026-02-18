Tips de ortografía: Ramadán, claves de redacción

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener importancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien escrito habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversos tips para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Usos y ejemplos

Con motivo del Ramadán, se ofrecen a continuación una serie de claves para una buena redacción de las noticias relacionadas.

El término ramadán , que alude al mes en el que el islam prescribe el ayuno obligatorio durante las horas de luz para los creyentes, se escribe con inicial minúscula por tratarse del nombre de uno de los doce meses del calendario musulmán: «Según la tradición islámica, otras revelaciones tuvieron lugar en el mes de ramadán».

Sin embargo, tal y como señala la ortografía académica, cuando hace referencia concretamente al periodo religioso, se escribe con inicial mayúscula, como, por ejemplo, «El Ramadán puede dejar cerca de 20 millones de euros en los comercios locales».

Las expresiones Aíd al-Fitr o Fiesta del Fin del Ayuno , con mayúscula en los términos significativos, son las recomendadas para referirse a la festividad con la que se termina el Ramadán.

La palabra islam se escribe en minúscula, como el resto de los sustantivos que designan a las distintas religiones.

Aunque los títulos de obras de creación, como los libros, se escriben en cursiva, en el caso de los libros sagrados o de sus partes y libros internos es suficiente la escritura con mayúscula : «El ramadán es un mes sagrado dedicado a la oración y la lectura del Corán». Como se ve en el ejemplo, el artículo que precede al nombre del libro se escribe con minúscula y, según el caso, hace la contracción con las preposiciones a y de ( al Corán , del Corán ).

Tal como indica la Ortografía de la lengua española , las palabras luna , sol y tierra se escriben con mayúscula en contextos astronómicos , cuando aluden al nombre propio del satélite, la estrella y el planeta, respectivamente («Las fechas cambian en función de las variaciones de la traslación de la Luna en torno a la Tierra»), pero, en otros contextos, lo indicado es la minúscula: «El ramadán comienza cuando se avista la luna creciente», «Está caracterizado por el ayuno de comida y bebida desde que sale el sol hasta que se pone».

Para aludir a la cantidad de personas que celebran el Ramadán, se recuerda que los determinantes que acompañan al sustantivo millón han de concordar con él en masculino ( los millones de personas ) y no en femenino con personas . Así, lo adecuado es «Unos dos millones de personas en España celebran el Ramadán y unos dos mil millones en todo el mundo».

¿Qué hace la RAE?

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.