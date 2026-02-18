‘Los Simpson’, un fenómeno cultural de 800 capítulos: “Seguiremos hasta dentro de mil años”, desafía Matt Groening

Primer capítulo de 'Los Simpson', emitido el 17 de diciembre de 1989

Ochocientos episodios, 37 temporadas y una familia que se niega a envejecer. Mientras Los Simpson alcanzó el pasado fin de semana un hito que pocas series han siquiera vislumbrado, los arquitectos detrás de Springfield reflexionan sobre las decisiones que convirtieron los rudimentarios cortos de 1987 de The Tracey Ullman Show en un fenómeno cultural.

“Hemos hecho 800 episodios y realmente me alegra que no hayamos hecho una gran historia general”, dijo Al Jean, productor ejecutivo y ex showrunner. “Siempre se regresa al punto de partida al final del episodio. Y sin duda eso ha influido mucho en la longevidad”. Para Matt Selman, el actual showrunner, la negativa de Los Simpson a envejecer es una liberación que a la vez plantea preguntas sobre el peso de su extensa historia: “¿Tienen estos personajes la memoria emocional de las 800 cosas que les han sucedido? ... Realmente no sé la respuesta a eso”.

Mientras tanto, el creador de la serie Matt Groening considera que alcanzar casi cuatro décadas de producción es un triunfo teñido de perfeccionismo. “Llevo 38 años intentando que dibujen bien a los personajes”, dijo Groening. “Tenemos que descifrar cómo cambiar la perspectiva y hacerlo de forma más cinematográfica y siempre intentamos mejorar”. El episodio 800, Irrational Treasure, se emitió el domingo en Fox.

De izq. a der.: Matt Groening, el guionista Matt Selman y el productor y director David Silverman, el estado mayor creativo de 'Los Simpson' (Foto: Olivier Chassingnol/AFP)

Las voces detrás de la familia

Nancy Cartwright llegó a su audición en 1987 esperando interpretar a Lisa Simpson. Tenía otras ideas. “Hola Matt. Encantada de conocerte. Estaba afuera y me di cuenta de que está Lisa, está bien, niña del medio de 8 años, pero luego está este Bart”, recordó Cartwright haber dicho. “Me gustaría hacerlo a él”. Groening aceptó el “cambio” de inmediato. “Ella lo canalizó completamente”, dice.

Casi cuatro décadas después, Cartwright destaca que “todavía hay gente que no sabe que es una mujer quien hace la voz”. El papel se ha vuelto inseparable de su identidad. “Se ha convertido en parte de mi forma de vida. Estoy acostumbrada a hacerlo todo el tiempo y no espero con ansias el día en que terminemos”, cuenta. La característica definitoria de Lisa Simpson surgió igual de espontáneamente. El animador David Silverman, quien dibujó el diseño original de la icónica secuencia de apertura del programa, recordó una reunión de producción donde el personaje del medio de los Simpson carecía de un momento característico. “No tenemos una broma para Lisa, tenemos una broma para todos los demás. ¿Qué hacemos para Lisa?”, cuenta Silverman. “Y sugerí: ‘Bueno, quizás ella está en la banda y tal vez toca la tuba’. Y entonces Jim (James L. Brooks) dijo, ‘No sé sobre la tuba pero ¿y si toca el saxofón barítono? De hecho, ¿y si lo toca realmente bien? Esa podría ser su característica, podría ser la niña genio de la familia que nadie aprecia’”.

De la controversia a la institución

El camino de la serie para convertirse en una institución global estuvo pavimentado de indignación inicial. Matt Groening recuerda cuando consideraban a Bart Simpson una amenaza para las aulas de Estados Unidos —y disfrutó cada momento. “Fue el mejor movimiento cuando la cultura decidió que Los Simpson era demasiado escandaloso”, dice Groening. “Y si llevabas una camiseta de Bart Simpson con la frase ‘Inadaptado’ a la escuela, te expulsaban. Eso fue lo mejor para nosotros”.

Cuando los ejecutivos de Fox preguntaron si la serie estaba dirigida a niños o adultos, Groening revela que el equipo creativo tomó una decisión inmediata que definió todo lo siguiente. “Dijimos que era para adultos”, recordó. “Y fue la mejor decisión instantánea que tomamos porque significaba que podíamos hacer una amplia variedad de bromas”. Con la llegada de internet, apareció un nuevo tipo de crítico. Groening admite que el personaje “El Tipo de la Tienda de Comics”, el nerd perpetuamente insatisfecho de Springfield, fue creado como respuesta directa a los primeros fans online que declaraban cada episodio nuevo como “el peor episodio de todos”.

“Me gusta el análisis y me gusta la crítica”, afirma Groening. “Pero ‘Eso no es gracioso’ y ‘Eso es aburrido’, me molesta. Para mí, son las reacciones más flojas que puedes recibir”. Su predicción para el futuro de la serie tiene el característico sarcasmo. “Bueno, puedo decirte esto porque somos viajeros en el tiempo”, bromea. “Los Simpson’ seguirá en el aire dentro de mil años. Continuará. Desafortunadamente, los fans dirán que la serie va en decadencia desde hace 500 años”.

La predicción de Donal Trump

La supuesta habilidad de la serie para predecir el futuro —incluido un episodio de 2000 donde Lisa hereda la presidencia de “el presidente Trump”— se ha convertido en una leyenda de internet. Jean ofrece una simple explicación: “Las predicciones son accidentales. No venimos del futuro”. Pero la tecnología actual ha transformado la profecía en fraude, según Selman. “Ahora todas las predicciones son falsas”, afirma. “Las hace la inteligencia artificial. Y la gente dice: ‘Oh, Dios mío, ¿cómo lo hacen?’ Me rindo ante la credulidad de la humanidad”.

Las estrellas invitadas se han convertido en un sello distintivo de la serie, desde Michael Jackson y Lady Gaga hasta los Rolling Stones. La aparición del Rey del Pop en 1991 en el capítulo Papá está loco se produjo después de que él llamara directamente a Groening. “Estaba trabajando tarde en mi oficina a las 10 de la noche. Sonó mi teléfono… ‘Hola, habla Michael Jackson’. Y colgué porque, obviamente, creí que era una broma. Y llamó de nuevo, ‘No, en serio, no cortes’”, recuerda Groening que le dijo el músico. Mientras que el programa lo consiguió en la temporada 3, un grupo prestigioso ha declinado constantemente las invitaciones a Springfield. “Los que nunca dijeron que sí fueron los presidentes de Estados Unidos y no creo que alguna vez lo logremos”, dice Jean.

Donald Trump presidente, tal vez la predicción más famosa en la historia de 'Los Simpson'

‘Los Simpson’ en la era del streaming

La adquisición en 2019 de 21st Century Fox por parte de Disney llevó a Los Simpson a Disney+, presentando la serie a nuevas generaciones —y generando algunos contenidos exclusivos que no forman parte del recuento de 800 episodios. “El hecho de que Los Simpson esté en Disney+ realmente nos ha expuesto a una nueva generación”, considera Selman. “Si es la serie favorita de un niño de 8 a 12 años durante dos o tres años de su vida antes de que pase a otra cosa, para nosotros eso es una gran victoria”. El streaming también ha liberado a la serie de las limitaciones comerciales. “Lo que se ha flexibilizado para nosotros es el tiempo, porque las cosas están atadas a los cortes comerciales”, opina Groening. “Todavía hacemos tres actos, o a veces cuatro, porque estamos en la cadena Fox. Pero para lo que hacemos para Disney, nos volvemos locos. Y podemos extendernos un poco”.

Sin final a la vista

Para Al Jean, el mayor logro de la serie está en las conexiones personales forjadas a lo largo de las décadas. “A veces la gente se me acerca y me dice: ‘Mis padres se estaban separando. Yo estaba pasando por un mal momento de niño y tu programa me ayudó a superarlo’. Y yo simplemente pienso, ‘Esto no podría significar más’”.

David Silverman ve ese mismo impacto como la realización de una ambición de toda la vida. “A menudo, la gente me preguntaba cuándo quería ser caricaturista y animador y decían, ‘¿Qué metas tienes?’ Y yo respondía, ‘No lo sé. El único objetivo que me encantaría ver hecho realidad es participar en algún proyecto de animación que marque la diferencia en las personas’. Así que creo que puedo marcar eso como cumplido”. “No hay final a la vista”, afirma Jean. “Vamos a llegar, al menos, a la temporada 40. A toda máquina”.

Para Groening, el futuro sigue siendo tan abierto como la serie misma: “Créelo o no, todavía hay historias que no hemos recorrido y que solo están en mi cabeza, que quiero que hagamos”.

Fuente: AP