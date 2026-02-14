Cultura

El director brasileño Karim Ainouz sacude Berlín con una sátira surrealista poblada de estrellas

‘Rosebud praning’, protagonizada por Pamela Anderson, Callum Turner y Elle Fanning, explora el lado más absurdo de una familia millonaria. “Es como mirar a los hermanos Grimm en ácido”, ironizó el cineasta

La película 'Rosebush Pruning', dirigida por Karim Ainouz, tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Berlín

La sátira surrealista Rosebush Pruning (Poda de rosales) del director brasileño Karim Ainouz se estrenó este sábado en el Festival de Cine de Berlín con uno de los elencos más estelares del programa, interpretando a una familia exageradamente consentida y disfuncional que se hunde en el caos. Pamela Anderson, Callum Turner, Jamie Bell, Riley Keough y Elle Fanning están entre los actores que narran la historia de una familia estadounidense sumida en aparentemente infinitas cantidades de riqueza heredada y que se traicionan entre sí en su lujosa villa en el campo español.

Ed, uno de los hijos de la familia — interpretado por Turner — sirve como una especie de narrador y resume al resto de su familia como “perezosos, mediocres, vanos y egocéntricos”. El galardonado dramaturgo y actor Tracy Letts, quien interpreta al patriarca ciego y abusivo de la familia, dijo que “una de las cosas que aborda esta película… es que esta extrema disparidad en la riqueza genera malos comportamientos”. Si la película tiene un mensaje político, es que una situación así “probablemente crea fascismo”, dijo Letts en una conferencia de prensa.

En la línea de la serie de televisión de HBO The White Lotus y Succession”, así como películas como El triángulo de la tristeza, Rosebush Pruning se deleita en exponer la fría vaciedad bajo las lujosas telas de diseñador que lucen los ultrarricos. La película está inspirada en el filme italiano de 1965 Con las manos en el bolsillo, de Marco Bellocchio, también centrado en la escalada de disfunción y violencia dentro de una familia adinerada.

El director brasileño Karim Ainouz reivindicó el impulso estatal para la producción de cine

Según Karim Ainuz, la idea surgió de uno de sus productores, que en la época de la pandemia le propuso hacer una versión del filme de Bellocchio, que tenía los elementos necesarios para rodar en un único espacio, algo esencial en aquel momento. “Yo estaba muy interesado en hacer una película sobre una familia tras haber hecho dos centradas en padres”. Y ese fue el material que encontró en esta historia protagonizada por un padre y sus cuatro hijos -tres hombres y una mujer- que llevan una vida de lujo en Barcelona tras el supuesto fallecimiento de su madre.

A Aïnouz le pareció muy interesante llevar a otro nivel la historia de Bellocchio, que contaba cómo un joven que sufre de epilepsia planea el asesinato de los miembros de su extraña familia. El realizador italiano ha participado en el guion, obra del griego Efthimis Filippou, colaborador habitual de Yorgos Lanthimos, y ha construido una historia que es como “mirar a los hermanos Grimm en ácido”, comentó divertido el cineasta.

De izq. a der: Callum Turner, Tracy Letts, Pamela Anderson, Lukas Gage y Jamie Bell, parte del elenco de 'Rosebush Pruning'

Rosebush Pruning incluye matices incestuosos y una paleta de colores vibrantes para el idílico y soleado escenario de fondo. Jamie Bell habló de la “absurda operatividad” que se despliega en la película, donde las relaciones entre los hermanos toman giros cada vez más extraños y violentos. Pamela Anderson interpreta a la madre de los chicos, cuya presencia irrumpe en la vida familiar a pesar de que aparentemente fue asesinada por lobos.

En la conferencia de prensa, Ainouz afirmó: “Me siento como un director y un brasileño, lo emocionante es que la comunidad de cine es mucho más internacional”, lo que genera trabajos mucho más interesantes, apuntó el cineasta, que resaltó que en los últimos años los filmes más nominados a los Óscar son obras rodadas en idiomas diferentes al inglés.

Estamos, agregó, “en un momento muy emocionante” a nivel artístico, pero también en uno muy grave en la sociedad en el que “la censura y los juicios políticos son muy, muy importantes”. Por eso, abogó por el apoyo público para hacer cine, algo con lo que él ha contado desde el principio de su carrera. “Vengo de un país en el que el cine no existiría si no fuera por los fondos públicos”, señaló.

