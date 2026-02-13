“Weser”, de Fernando Spiner: una película mar adentro sobre la soledad, la poesía y cómo es mirar de frente a la muerte

"Weser", de Fernando Spiner, comenzó a filmarse en pandemia.

No sé cómo se cuenta Weser, la nueva película de Fernando Spiner (1958). Puedo decir que comenzó a filmarse en pandemia, en una Villa Gesell de calles vacías y silencio solo interrumpido por sirenas de ambulancias. Una ciudad desierta con habitantes encerrados, en soledad obligada y con miedo a la muerte. Puedo decir también que es una suerte de continuación de La boya (2018), un ensayo documental de una amistad entre dos hombres, Spiner y el poeta y periodista Aníbal Zaldívar, que desde muy jovencitos entran juntos al mar para nadar hasta la boya, esa marca fantasma que orienta a los habitantes humanos del océano. Una boya que tiene a su vez una marca, Weser, y un nombre, Weser, que era también el del barco que en la década de 1880 trajo a la Argentina al bisabuelo de Spiner, un joven ucraniano que escapó de su pueblo para no morir en un pogrom.

La voz de Sergio Lerer contando en idish la historia de ese bisabuelo se escucha en ambas películas. La voz de Daniel Fanego también se escucha en una y en otra pero en Weser, además, Fanego se convierte en Fernando Spiner, quien enfermó de covid estando en Villa Gesell al comienzo de la pandemia. El Fanego que se pone en la piel de Spiner es en el momento de filmar un hombre realmente agobiado por la enfermedad y la muerte inminente: murió en septiembre de 2024, poco después de terminar su labor en la película. Además de leer en silencio y de recitar poesía, su personaje se comunica con Vero (Valeria Lois), una mujer que vive en Francia, adonde llegó muy pequeña junto con sus padres, exiliados durante la última dictadura. Las familias de ambos eran amigas. A partir de un contacto en Facebook que ella inicia, el hombre le irá contando, océano de por medio, a través de audios y mostrando por medio de videos el presente de la ciudad de la costa argentina que ella dejó de ver hace décadas. Eso es, también, una forma de devolverle el pasado que no le permitieron tener.

Trailer de "Weser", de Fernando Spiner

No sé cómo se cuenta Weser porque es un collage magnético en el que se cruzan realidad y ficción, con personajes reales (artistas habitantes de Gesell como Guillermo Saccomano, Adriana Lestido y Ricardo Roux) y actores que encarnan a personajes reales del lugar; viajes de los amigos a la boya y a otros mares, tertulias salvadoras de poesía por chat e historias de vida que emergen en esos zooms de soledades cruzadas. La película puede verse todos los sábados en el Malba, siguiendo una ruta bastante parecida a lo que ocurrió con La boya: la emoción humana en tiempos de inteligencia artificial y crueldad naturalizada, las ganas de recuperar formas de comunicación que parecen bajo anestesia y el boca a boca que garantiza que Weser circule y permanezca.

Para hablar sobre esta película y sobre el proyecto del que forma parte, le escribí a Spiner, que estaba en Uruguay, participando del Festival de Cine de Punta del Este. No fue una entrevista tradicional ni un chat por zoom: le propuse charlar a la manera de los personajes de Weser a través de audios que, a veces, se daban casi en sincronía. Entre otras cosas quise, por ejemplo, saber sobre su relación con Villa Gesell y esto me contó:

“Mis padres tenían una farmacia en el barrio de Barracas, y veraneaban desde el año 1950 en Villa Gesell, que imaginate lo que era. Desde que yo nací, digamos, a los diez días de nacer, fui. Como yo nací un 27 de diciembre, en enero ya estaba en Villa Gesell y pasé los primeros diez años de mi vida veraneando ahí. Cuando yo tenía once años, mis padres decidieron trasladar la farmacia de Barracas a la a Av. Buenos Aires, entre avenidas 3 y 4, en Villa Gesell, y viví ahí prácticamente toda mi adolescencia, terminé el secundario en Buenos Aires, y después me fui a vivir a Italia en el año 82. Estuve cinco años en Roma, estudiando en el Centro Experimental de Cine, primero, y, después, trabajando como asistente de dirección, continuista, pizarrero, en las películas que conseguía para trabajar”.

En sus últimas dos películas, Spiner (director de La sonámbula, Aballay, Inmortal y la serie Bajamar, entre otros trabajos) nos lleva a los espectadores pasando las olas; en Weser el viaje es definitivamente existencial. Lo que sigue es la transcripción editada de los audios que nos mandamos en los que, a la manera de un pentimento (algo que también sucede en el proyecto de trilogía en el que está embarcado el cineasta), es posible encontrar capas y capas de historias, emociones y sentido.

— Contame un poco el origen de La Boya, como para entender mejor Weser.

— Tal como como cuenta la película, con mi amigo Aníbal entramos a nadar hasta una boya desde hace muchísimos años, y siempre cuando yo llegaba a la boya y nos quedábamos viendo la costa a lo lejos, sentía esa especie de de éxtasis que genera nadar, con todo su contenido yóguico y y mántrico, y también lo de lograr el objetivo de haber llegado y sentir la alegría del cuerpo, pero a la vez la épica, ¿no? Y compartirlo con mi amigo, además, me hacía pensar: cómo me gustaría que todos pudieran vivenciar una cosa como ésta. Y, bueno, mi condición de cineasta me daba la posibilidad de llevar a otros hasta ese lugar: esa era una primera una primera motivación. Y, después, cuando empecé a asistir a las charlas de poesía que daba mi amigo, a las cuales un poco me negaba, como me negaba también a reconocer la condición de poeta de mi padre porque estaba más bien atento a mis propias cosas… Nunca fui un amante apasionado de la poesía, como sí lo soy del cine, pero finalmente fui y empecé a vivenciar en primer plano esa posibilidad de trascender a través de la expresión artística, o sea, en el solo hecho de leer un poema. Entonces empecé a pensar que esa era otra premisa muy interesante para pensar en una película: la trascendencia a través de la expresión artística, algo que yo ya había podido ver en mis padres, especialmente en mi padre, porque mi madre siempre fue artista plástica, estudió Bellas Artes y era profesora de cerámica, y eso siempre lo tuve ahí como algo evidente. Pero cuando mi padre decidió dejar la farmacia y dedicarse a estudiar filosofía, poesía y pintura, lo vi florecer. Y, entonces, eso que yo había vivenciado ahora lo estaba elucubrando pensando en una película. Creo que esas fueron las dos principales motivaciones que me empujaron a querer filmarla.

Afiche de "La boya", de Fernando Spiner.

— ¿Es algo que ya estaba pensado cuando filmaste la primera? Quiero decir, ¿siempre pensaste en un díptico?

— No, la motivación para hacer Weser surgió después. Nunca pensamos que podíamos hacer otra película, pero empezamos a recibir una cantidad de devoluciones hermosas. La película empezó a recorrer festivales, estuvo siete meses en el Malba con mucha afluencia de público, se pasó durante muchos veranos en el bosque de Villa Gesell, en el mismo lugar donde filmamos, y empezamos a recibir muchas devoluciones. Por ejemplo, terminaba la función y estaba siempre pautada una charla con nosotros, y había todo el tiempo un promedio de 150 personas que se llevaban sus reposeras y se sentaban a ver la película, y entonces de golpe una chica levantaba la mano, le alcanzaban un micrófono y se ponía a cantar. Y terminaba y devolvía el micrófono. Y de golpe alguien levantaba la mano del otro lado y leía una poesía y decía “la escribí mientras corrían los títulos”. Muchos se acercaban conmovidos porque compartían esta historia, y también otros que tenían historias parecidas o cercanas y se veían muy reflejados. Además empezó a ir mucha gente a las charlas de poesía de Aníbal, muchas más de las que iban habitualmente, y Aníbal empezó a decirme “hagamos otra, hagamos otra, dale”. A mí me daba mucho miedo porque habíamos hecho una que estaba bien, y si bien me gusta tomar riesgos, este era uno innecesario con esto de poner de nuevo todo en juego pero hacer algo nuevo. Y también el riesgo en mí, porque me gusta siempre hacer algo diferente, entonces había que hacer una especie de continuidad de La boya, y tratar de hacer una película diferente. Así que cuando me convenció, yo propuse hacer una trilogía, de manera caprichosa.

— ¿Y por qué saltaste de una a tres?

— Me gusta mucho la forma de la trilogía. Hay una trilogía de Cocteau sobre el mito de Orfeo; bueno, todos conocemos la de Kieslowski con los colores de la bandera francesa, etcétera, etcétera. Hay una muy buena de Roy Anderson, el director sueco. Entonces yo dije: hagamos una trilogía, también como un modo de condenarme a mí mismo a seguir viviendo la pasión por el cine y a tener que hacer otra película.

Pedir permiso para entrar al mar

— ¿Qué es el mar para vos? ¿Que sentís cuando entrás, qué pasa por tu cabeza mientras estás ahí?

— Es algo fundamental en mi vida. De hecho, los veranos los paso en Villa Gesell y mi actividad principal consiste en entrar nadando hasta la boya, y todo lo demás se estructura en función de eso. Generalmente, no llego con ni con el mejor humor ni con el mejor estado emocional, siempre estoy un poquito fisurado antes de entrar por las preocupaciones y esas cuestiones, y en el momento en que entro al mar siempre pido permiso. Tengo un pequeño ritual personal, del que no hago gala, pero te lo cuento igual: entro en un estado de de conciencia de que estoy entrando al mar, abandono todo lo anterior y, a medida que voy entrando, todo va cambiando y se transforma en una cosa muy alucinante. Pero, a la vez, lo interesante es que no dejo de temer cosas que me han sucedido muchas veces, como cruzarme con toninas o con lobos marinos. No dejo de temer alejarme tanto y, obviamente, siempre entro con un torpedo, que es una especie de salvavidas que llevo, cruzado con una soguita, del que me agarro cuando me canso y que me da mucha tranquilidad. Pero siempre tengo miedos, siempre aparece la idea de la orca de mi infancia, la que me miró (como cuento en la película) porque en Gesell aparecen orcas muy a menudo. No fue algo aislado lo que me pasó de niño. O sea, he visto después orcas varias veces y entonces siempre tengo esa fantasía de que estando en el mar aparezca una. Y si bien sé que no atacan al hombre, lo que por sobre todo me pasa es que tengo miedo a mi propio miedo y me pregunto cómo voy a reaccionar. Y eso me genera incertidumbre pero, a la vez, todo se mezcla dentro mío en un acto de épica, de arrojo, que me mantiene vivo y es muy alucinante. Y muy poético y místico. Además, yo no me pongo patas de rana ni traje de neoprene, nada, solamente tengo mis antiparras, y entro así. Yo tengo 67 años y voy conmigo, con el que soy, y salgo en éxtasis. Siempre con Aníbal cuando salimos decimos:, guau, qué qué bárbaro, qué bárbaro, amigo, qué milagro, qué privilegio y qué genialidad.

El director Fernando Spiner y un afiche de su película "Weser".

— ¿Seguís contando las brazadas hasta llegar a la boya?

— La idea de contar las brazadas surge porque es un modo en el cual voy viendo la distancia a la que estoy de la costa y cuánto me falta para llegar a la boya, porque no es que la boya se ve todo el tiempo cuando estás al ras del mar. Entonces es un modo de orientarme para ver si estoy cerca, si la deriva me llevó para un lado o para el otro, cómo puedo tratar de ubicarla para llegar, y a la vez juega un poco como un mantra… Pero también hay épocas en las que, y fundamentalmente en el regreso, voy diciendo un mantra que tengo de mi breve incursión en la meditación, pero que utilizo para nadar, y muchas veces simplemente estoy sin contar, sin nada, porque ya la respiración en sí es mántrica, obligadamente, y hay una cosa rítmica que te lleva a otro lado. Y entonces también siento muchas veces que con solo ser consciente de estar ahí, ya es todo un viaje.

— Te digo un nombre: Aníbal. Respondeme como quieras.

— Bueno, mi amigo Aníbal es muchas cosas. Por un lado es la vigencia de una amistad adolescente, proyectada a los deseos del futuro y que mantiene vivo ese pasado. Y a la vez es un milagro poder compartir tanto con alguien. Si bien yo me fui y él se quedó, como cuenta La boya, no es que el lugar común de que el que se fue al mundo puede tener una mirada mucho más amplia que el que se quedó en el pueblo, que es más chato, digamos. El planteo en La boya es que el que se quedó se iluminó. Y se iluminó a través del arte. Me gusta mucho esta idea de tener ese otro yo; y que ese otro que yo hubiera sido, en el caso de no haberme ido, sea un iluminado. Y además, seguimos riéndonos como cuando éramos chicos, seguimos jugando, así que es como la idea de la amistad masculina, pero con alguien muy sensible, muy comprensivo y que disfruta también de compartir. Y además lo mantenemos vigente en un acto físico muy cotidiano durante todo el verano. Así que, la verdad, es un milagro haber encontrado tan en mí esas esas fuentes de inspiración, y en mi propia vida y en mi gran amigo, y compartirlo, porque al final siempre la tarea creativa tiene un espacio de mucha soledad. El director, cuando hace una película, si bien tiene aliados y una película es una construcción colectiva, hay muchos momentos diferentes en el largo proceso de años de hacer una película, y en muchos también está solo. Así que para mí es una manera de no estar solo, aunque también comparto con muchos otros amigos con los que hacemos las películas. Porque las películas yo las hago con amigos con los que ya hicimos muchas películas juntos, y también está mi hija, que hace la música, y eso también es algo que le da un plus muy importante para mí, de amor y de creación. Así que mi amigo Aníbal significa todas esas cosas y es un amigo que es un tesoro. Es increíble que a lo largo de tanto tiempo, y habiendo estado en en caminos distintos, hayamos crecido más o menos parecido y podamos seguir compartiendo las cosas que nos unen en la vida.

Fernando Spiner y su amigo el periodista y poeta Aníbal Zaldívar, ambos autores de "La boya" y "Weser".

— Nadan y escriben juntos, por ejemplo.

— Es que la idea de hacer La boya con mi amigo era una gran motivación porque realmente nos reímos mucho, nos divertimos mucho. Nosotros ya habíamos tenido la experiencia de hacer un documental sobre los pioneros de Villa Gesell, cuando yo fui a vivir de nuevo a Gesell. En el año 2000 hicimos un documental para la televisión pública sobre los pioneros, Homenaje a los pioneros de Villa Gesell se llama, y había sido una experiencia muy linda, un documental muy emotivo con entrevistas, un documental más clásico. Así que siempre estaba latente la posibilidad de volver a compartir un hecho artístico con Aníbal. Y entonces empezamos a tener el hábito de que cuando entrábamos a nadar a la tarde, a la salida nos íbamos a tomar un café y empezábamos a tomar notas en un bar de una gente amiga que está sobre la playa y así, de a poquito, fuimos construyendo una idea inicial.

— En esa primera película de este ciclo, tu bisabuelo cuenta que se tira del barco huyendo de la epidemia de tifus y queriendo evitar que le prohíban la entrada a Buenos Aires. En la segunda (que se estrena cinco años más tarde de haberla comenzado), la epidemia del covid nos metió a todos en casa. Es inevitable pensar que Weser es una película de soledades. Entre una y otra pasaron varios años, ¿pensar en la muerte y el mar fue, de alguna manera, producto de ese paso del tiempo?

— Bueno, me gusta mucho esta relación que hacés de mi bisabuelo tratando de entrar a Buenos Aires y la epidemia que nos mete a todos adentro en cuarentena, y esta idea de película de soledades, con lo que coincido. En cuanto a lo de pensar en la muerte y el mar, creo que en el título, Weser, hay mucho del concepto inicial, ¿no? Weser es el nombre, la marca de la boya. Ese título era otra manera de llamar a la boya, como mirar su lado oscuro, porque La boya es una película muy luminosa, y hablar de Weser, que era también el nombre del barco en el que vino mi bisabuelo. Era como decir la boya, pero en otros términos, era ir a mirar ese otro lado oscuro. Y nosotros empezamos a escribirla en pandemia, y yo estuve enfermo, o sea que todo lo que está en la película fue parte de cosas que nos pasaron, que las tomamos, en algunos casos, literalmente para la película. Y además, bueno, fueron pasando los años, empezamos a ser más grandes también, y mirar a la muerte de frente, empezar a asumir el momento de la propia vida, yo creo que es algo natural. Y nos parecía interesante y genuino también, porque creo que una búsqueda muy importante siempre fue la de encontrar una verdad y tratar de hablar desde ahí. Y, a la vez, el proceso de esta película fue casi dejar que las cosas vinieran a nosotros, tratar de de entenderlas y que esas cosas encontraran su lugar en el relato. Yo diría que ésta fue una película que fui descubriendo durante el proceso. Siempre yo después hago el trabajo de edición con Alejandro Parysow, con quien ya hicimos como diez películas, y tenemos un vínculo muy de amistad, y siempre tenemos un proceso dialéctico, reflexivo, y tratamos de justificar las cosas, de entenderlas y darles tiempo y hacer un ida y vuelta, pero yo también siempre tengo ese ida y vuelta con Aníbal. Viajo a Villa Gesell a sentarme y mostrarle la nueva versión, y conversar y contarle las ideas, y él me escucha y me dice lo suyo, y lo mismo en relación al sonido, que lo hago siempre con Sebastián González. En en el caso de Weser, también con Mercedes Tenina, que trabaja con Seba, con quien también hicimos muchas pelis, y con quien también tenemos un vínculo muy hermoso, de amistad y de alegría de trabajar juntos. El proceso de esta película fue bien diferente a las anteriores, incluida La boya, que era un poco más estructurada, de movida. En este caso, casi no había certezas y fue un proceso mucho más largo y complejo. Hicimos muchas versiones hasta que encontramos la forma de la peli.

Daniel Fanego en una imagen de "Weser", de Fernando Spiner. Fue la última actuación del gran actor argentino fallecido en 2024.

El último Fanego

— Es muy emocionante ver y escuchar a Daniel Fanego en la película. Fanego actúa de Spiner, contame un poco cómo fue eso.

— Bueno, Dani Fanego es la otra película que está dentro de la película y que sorprendentemente forma parte de manera muy muy muy cohesionada. Es la misma película y es otra. Nosotros fuimos muy amigos con Daniel, hicimos una película juntos, Inmortal, donde también están Belén Blanco y Analia Cuceiro, Diego Velázquez y Patricio Contreras. Y habíamos hecho también la serie Los siete locos y los lanzallamas, que codirigí con la gran Anita Piterbarg. Él hacía de Haffner, el rufián melancólico. Así que teníamos esas experiencias, igual nos conocíamos desde el 93, que yo dirigía Zona de riesgo en Canal Trece, y él después entró a hacer Los machos. Siempre tuvimos muy buena onda y mucho después trabajamos juntos. En el último tiempo habíamos escrito un guión juntos sobre San Martín a los setenta años, en Francia, una historia muy linda. Teníamos un vínculo con el claro deseo de seguir compartiendo películas, y además él es la voz de mi padre en La Boya. Esos poemas que escuchamos de mi padre los recita Daniel Fanego. En Weser quería jugar un poco más con la con la idea de la representación, poniendo a algunos actores a hacer de personajes reales, y, de hecho, salir yo y esconderme atrás de la cámara, y que hubiera un actor haciendo de mí. Y ese era Fanego, no podía ser otro.

Valeria Lois protagoniza junto con Daniel Fanego lo que el director Fernando Spine llama el corazón de la historia en "Weser".

— ¿Sabías que estaba enfermo cuando empezó a filmar?

— Sí. Nos juntamos, me contó que estaba haciendo quimioterapia y que le gustaba la idea, pero que ya no nos parecíamos. Yo le dije que no me importaba; que por un lado lo eximía de venir a hacerlo, dada su situación, pero que por otro lado no era el parecido físico lo que me motivaba a convocarlo, sino el deseo de estar juntos y que su mundo se sumara al de la película. También hacía mucho que estaba pensando en Valeria Lois, que me parece una actriz increíble. Y esa historia, obviamente con Verónica Makaroff, el viaje a Montpellier, es una historia de mi vida. Un hecho que me pasó, te diría casi literal a como está en la película. Así que en este juego de documental puro, ficción construida a partir de hechos reales con personajes que hacen de sí mismos y actores que vienen a hacer de personajes reales, el corazón de la película, el núcleo ficcional de la película es lo que Fanego entra a hacer: esa historia con Vale Lois. Así que nos empezamos a juntar con Vale y con él para charlar del material que teníamos, para escucharlos y, finalmente, cuando pudimos ir a rodar, él ya estaba bastante mal. Como digo en la película, insistió en venir, quiso estar, y así fue hasta el último momento, así que es algo muy delicado, muy sentido, muy verdadero y muy de homenaje. Habrás visto que la película está dedicada a él, pero a la vez siempre me pregunté cómo hacer para no cruzar esa frontera del cuidado, ¿no? Y entonces, obviamente, cuando la película estuvo lista, llamé a la mujer de Fanego y a los hijos y les mostré la película. Si a ellos les parecía que no correspondía, iba a hacer un nuevo armado y éste me lo iba a guardar para mí. Pero a ellos les pareció algo muy amoroso, un homenaje. Creo que también es una muy buena manera de homenajearlo y de despedirlo, como ese actor apasionado que era, con esa voz increíble, leyendo esa poesía de Walt Whitman, cuando Whitman, de niño, descubre la muerte, y con el humor que él le agrega, con esa risa que hace, que es como yo me río, y con el humor que le agrega, casi como riéndose, ¿no?

Luis Ziembrowski compone el personaje de un pescador que cae de la lancha en el mar en "Weser", de Fernando Spiner.

— Luis Ziembrowski es otro de los actores de Weser. Su personaje está todo el tiempo abrazado a la boya, mar adentro. Es un sobreviviente, como tu bisabuelo.

— Con Luis somos amigos desde muy jóvenes e hicimos varias cosas juntos. Un día me lo encontré nadando en una pileta a la que voy a nadar cada tanto y vi que estuvo como una hora nadando, así que cuando salió le dije: “Escuchame, Luis, ahora que veo que te la podés bancar, ¿querés ser un náufrago en el mar?” Fue una alegría compartir una nueva experiencia, y también para él fue todo un descubrimiento porque, si bien nadaba, nunca lo había hecho mar adentro, así que quedó deslumbrado en esos días de rodaje. Él hace de un pescador, que es un pescador que Aníbal y yo conocemos, que se llama Sergio Ríos y que entra con una lancha a nadar mar adentro y se cae de la lancha, una experiencia parecida a la que tuvo el personaje real.

— Dijiste que estabas pensando en un tríptico. ¿Ya tienen pensado arrancar a trabajar en la tercera parte?

— Hasta el jueves pasado que viajé a Buenos Aires para venir para Punta del Este, estuvimos nadando diariamente hasta La Boya y siempre es distinto, siempre es único y alucinante. Convinimos que en marzo empezamos a escribir la tercera; no sé cómo vamos a hacer para producirla, pero creo que será también en este estilo de película ensayo, tan poco parecido a otras películas que yo hice, mucho más estructuradas, como fue Aballay o La Sonámbula. En este caso la película se va construyendo en el camino y me gusta mucho este estilo de filmar películas, me entusiasma y le da sentido a mis próximos meses la idea de lanzarme con Aníbal a escribir. Ya encontrarnos dos amigos a trabajar es un milagro.

Trailer de "La boya", de Fernando Spiner

— Acabás de decir que no sabés cómo van a hacer para producirla. Este presente del cine argentino no parece muy estimulante para filmar.

— Estamos viviendo una situación trágica en el país a todo nivel y en el cine creo que, al igual que con la industria nacional, en general, están tratando de destruirlo. El cine argentino ha sufrido muchos ataques a lo largo de la historia, de hecho después del golpe del 55 no se filmaron películas durante 2 años y había una serie de directores, que hoy son parte de la gran historia del cine argentino, que dejaron de filmar. Durante la dictadura cívico militar del 76 también sucedió lo mismo y más trágico aún porque hay muchos directores y actores desaparecidos y muchos que tuvieron que exiliarse. Esta es otra etapa muy trágica; se ha pasado de hacer casi 200 películas por año a no hacer ninguna. Además del ataque y el desprecio hacia el cine argentino por parte del presidente y del gobierno manipulando información. Porque el cine argentino tiene una ley de cine y tiene un circuito muy virtuoso porque a través del 10% de la entrada de cualquier película que uno va a ver y de un porcentaje del Enacom, este dinero va al fondo que está para fomentar cine argentino y, por lo tanto, no es cierto lo que se dice de que se usa dinero del Estado. Y es un círculo virtuoso en el sentido de que es un ente muy democrático porque los proyectos los examinan distintos miembros de distintas entidades de quienes hacemos el cine en Argentina y se evalúan muy rigurosamente los guiones, así como los planes de producción, los avales y los aportes. Y después hay que presentar facturas de todos los gastos y todos son muy examinados. Además, esos créditos hay que avalarlos con una propiedad. O sea que no es sencillo aprobar un proyecto y, por otra parte, nunca es la totalidad lo que el Incaa financia. Siempre son porcentajes del 50% y para el otro 50% hay que conseguir inversores privados y hay que presentar esas inversiones con avales. Algo importante: si esa película no la estrenás, tenés que devolver la plata que te dieron. O sea, tiene una complejidad importante para los productores de cine independiente y sin el Incaa hubiera sido imposible hacer el cine argentino que existe hoy. En mi caso personal, hice mi primera película gracias a que ganamos un concurso de óperas primas con La sonámbula, una película que escribimos con Ricardo Piglia y Fabián Bielinsky. En el caso de Aballay, ganamos un concurso del Bicentenario de películas ligadas a nuestras tradiciones y adaptaciones de obras literarias. Aballay es una adaptación del cuento del mismo nombre de Antonio Di Benedetto. Y con las otras películas hice pedidos de créditos que avalé con propiedades. O sea, no es tan sencillo como lo cuentan y evidentemente hay una intención política: destruir una expresión artística que es una huella del presente y un espacio de libertad que habla y construye opinión en la gente. Todos los gobiernos fascistas lo primero que hacen es destruir la cultura.

Weser puede verse los sábados de febrero en el Malba (Av. Figueroa Alcorta 3415) a las 18.

