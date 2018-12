– Fue muy cambiante a lo largo de los años. En un momento yo le dije a Aníbal que ahí teníamos algo, que lo teníamos que hacer juntos para que sea un hijo de nuestra amistad. Fuimos filmando de a poco, probando cosas. Es una película que se hizo en diez años. Mientras yo hacía otras cosas. Empezamos a escribir y tomar nota de lo que queríamos hacer hasta que decidí presentar el proyecto en el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales), pedir un crédito para hacerlo de manera independiente. Cuando nos lo otorgaron me entraron todas las dudas de no saber por dónde empezar, pero nos entregamos a lo que fuera apareciendo. Por ejemplo, en la película aparecen los testimonios de Guillermo Saccomanno, Juan Forn, entre otros y decidimos no rotularlos ya que la idea no era captar un testimonio de alguien reconocido sino mostrar como mi amigo los entrevistaba. Yo lo seguí a él porque esa era la idea principal de la película. Siempre cuando hago una película hay un momento en que me miro al espejo y me pregunto: por qué se te ocurrió esto, por qué esto y cualquiera de las otras cosas que pudieras haber hecho. Pero esta vez, cuando me miraba al espejo me decía: porque no podrías hacer otra película ésta es la que no podés no hacer.