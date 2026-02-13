Cultura

La nueva adaptación que revive el escándalo de Cumbres Borrascosas

Una novela que desató escándalo en la Inglaterra victoriana regresa al cine y agita el debate

La nueva adaptación de Cumbres Borrascosas dirigida por Emerald Fennell y protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi devuelve el debate sobre la vigencia de la novela de Emily Bront - (Warner Bros)

El estreno de una nueva adaptación cinematográfica de Cumbres Borrascosas, dirigida por Emerald Fennell y protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, vuelve a ubicar a Emily Brontë y su obra en el centro del debate cultural, a 175 años de la publicación de la novela.

La vigencia de este clásico reside tanto en la fuerza de sus personajes como en la polémica que sigue generando sobre el rol de las mujeres escritoras y las costumbres sociales de la Inglaterra victoriana.

El clásico literario Cumbres Borrascosas
El clásico literario Cumbres Borrascosas cumple 175 años y continúa generando polémica por la visión sobre las mujeres escritoras y la sociedad victorian - (Public domain via Wikimedia Commons)

Emily Brontë, nacida en 1818 en Yorkshire, fue poeta y novelista. Su vida transcurrió en gran parte en la rectoría de Haworth, donde desarrolló su única novela y una serie de poemas que, tras su muerte en 1848, consolidaron su figura como una de las voces más originales y disruptivas de la literatura inglesa. Su obra, marcada por el aislamiento, la introspección y una imaginación singular, desafió las convenciones literarias y sociales de su época.

Emily Brontë, autora de Cumbres
Emily Brontë, autora de Cumbres Borrascosas, desafió convenciones literarias y sociales publicando su novela bajo el seudónimo Ellis Bell en 184 - (The Grosby Group)

La quinta hija de la familia Brontë publicó Cumbres Borrascosas bajo el seudónimo Ellis Bell en 1847, una estrategia que compartió con sus hermanas Charlotte y Anne, quienes firmaron como Currer y Acton Bell, respectivamente, para sortear los prejuicios contra las autoras.

La verdadera identidad de las hermanas se reveló en 1850, un episodio decisivo para su reconocimiento literario. Patrick Brontë, patriarca de la familia, impulsó la creatividad de sus hijas y respaldó su formación literaria, a pesar de las restricciones sociales de la época, según la plataforma EBSCO.

La verdadera identidad de las
La verdadera identidad de las hermanas Brontë, que escribieron como Currer, Ellis y Acton Bell, se conoció oficialmente en 1850, marcando un hito en el reconocimiento de autora - (Public domain via Wikimedia Commons)

La vida en la casa parroquial de Haworth, en los páramos de Yorkshire, combinó creatividad y sufrimiento. Las hermanas Brontë demostraron desde la infancia una capacidad literaria excepcional, pero atravesaron enfermedades y pérdidas familiares.

Charlotte fue la única que alcanzó notoriedad en vida, especialmente tras la publicación de Jane Eyre. Emily murió de tuberculosis a los treinta años, poco después de publicar su única novela, mientras que Anne editó dos libros antes de fallecer joven.

El hermano Branwell Brontë también exhibió inquietudes artísticas, pero sus adicciones al alcohol y al opio agravaron la situación familiar. Las hermanas, pese a las adversidades, crearon relatos con protagonistas femeninas complejas que desafiaban las normas sociales.

La crítica victoriana acusó a
La crítica victoriana acusó a Cumbres Borrascosas de inmoralidad y vulgaridad por explorar temas como el maltrato, la autonomía femenina y el alcoholism - EFE/ Warner Brothers

Cumbres Borrascosas recibió calificativos de “inmoral”, “vulgar” y “poco artística” por parte de la crítica, según la Enciclopedia Britannica. La novela exploró, a través de la relación entre Heathcliff y Catherine, temas como el maltrato, el alcoholismo y la autonomía femenina, hasta entonces ausentes en la ficción social.

La intensidad y rebeldía de los personajes provocó escándalo y rechazo inicial entre los lectores y críticos victorianos. El reconocimiento póstumo llegó tras la muerte de Emily. Hoy, la antigua casa de los Brontë en Haworth funciona como museo, testimonio del talento literario familiar y de las dificultades que enfrentaron.

Más de diez adaptaciones cinematográficas
Más de diez adaptaciones cinematográficas y televisivas de Cumbres Borrascosas resaltan la influencia continua de la obra en la cultura popular y el cine internacional

Por otro lado, Cumbres Borrascosas suma más de 10 adaptaciones en cine, televisión y teatro en el último siglo, cada una con una perspectiva propia. La versión de William Wyler en 1939, con Merle Oberon y Laurence Olivier, se considera un hito del cine clásico. El director Luis Buñuel trasladó la historia a México en Abismos de pasión (1954), mientras que Peter Kosminsky dirigió en 1992 una miniserie celebrada por su fidelidad al texto original.

El entorno creativo y hostil
El entorno creativo y hostil de la rectoría de Haworth, en Yorkshire, moldeó la narrativa de las hermanas Brontë, marcadas por la introspección y las tragedias familiares

La adaptación de Andrea Arnold en 2011 aportó una interpretación social y realista sobre la otredad, el racismo y la violencia presentes en la novela. Actualmente, la versión de Emerald Fennell, se describe como una propuesta “provocadora” y de tono “abrasivo”, de acuerdo con el periódico británico The Guardian. Este estreno renovó el debate sobre la fidelidad de las adaptaciones y los límites de la interpretación social y erótica en pantalla.

