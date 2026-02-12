“El Jardín del Edén”: arte, flores y pájaros reinventan la naturaleza en Punta del Este

(Roberto Riverti)

A partir del 15 de febrero, Espacio Foto Arte Galería en Punta del Este, Uruguay, inaugura una exposición donde la cerámica, la porcelana y la fotografía dialogan para abordar la belleza de la naturaleza desde ópticas contemporáneas. “El Jardín del Edén”, que reúne la obra de Nicola Costantino, Paola Marzotto y Carlos Rivera Lauría, propone una inmersión sensorial y conceptual en torno a la percepción estética de lo natural, planteando, además, un llamado a la reflexión ética y a la preservación del entorno, según el comunicado de prensa del espacio organizador.

La muestra podrá visitarse desde el 15 de febrero hasta mediados de marzo en Espacio Foto Arte Galería (Ruta 10 km 166.100 y calle 6, Altos de Punta Piedras), y abrirá sus puertas con una inauguración a las 19:00. Cada artista expone una visión específica: Costantino explora el potencial de la cerámica a través de su serie PaRDeS, Rivera Lauría presenta esculturas inspiradas en la ligereza de los pájaros, y Marzotto invita a contemplar la exuberancia silenciosa de las flores, detalló el espacio.

Desde su aproximación arquitectónica y formal, Nicola Costantino explica sobre su obra: “El Inverso es un bloque de tierra que flota en el aire, invertido, con las raíces apuntando al cielo y las flores y la vegetación suspendidas hacia abajo. Esta inversión desafía la ley de la gravedad y la lógica del mundo tal como lo conocemos.” Para la artista argentina, el objetivo es “alterar —y despertar— nuestra percepción anestesiada de la naturaleza”.

Paola Marzotta / Nicola Constantitno

PaRDeS, nombre tomado del hebreo que significa “paraíso” o “jardín”, condensa su investigación sobre la interrelación de los cuatro elementos: “Es la hermosura, despertar el tacto, convivir con la belleza”, resalta Costantino. En esta serie, la artista recupera y transforma la técnica japonesa nerikomi, combinando barros pigmentados en bloques para luego cortarlos y descubrir patrones inéditos, con resultados únicos pero repetibles gracias a la ductilidad cerámica.

Sobre la motivación que la llevó a fusionar cerámica y arquitectura, expresa: “Además del bronce y la piedra y el cemento, la cerámica es uno de los pocos materiales nobles que soportan la intemperie. En la constante batalla entre la urbanización y la naturaleza, la urbanización parece perder. Sin embargo, entendemos que existen formas de construir con una mínima incidencia en el medio ambiente y junto con el arte y la filosofía nos inspiran a repensar esta nueva forma de habitar el mundo. La obra que proponemos aborda el delicado equilibrio de esta relación.”

Las piezas de Carlos Rivera Lauría desarrollan una poética del tránsito, el vuelo y la migración, sosteniéndose en la verticalidad escultórica de la porcelana y el ritmo modular impuesto por la repetición de figuras de pájaros. El artista recurre a una técnica donde, luego del modelado y la primera cocción de las piezas, aplica esmaltes de alta temperatura y hornea nuevamente para lograr acabados de alta intensidad visual; las esculturas doradas se completan con una capa de oro líquido que realza su aspecto metálico.

(Marcos López)

Rivera Lauría presenta cinco pájaros —tres en porcelana verde y dos con doble capa de oro— junto a cuatro jarrones decorados con imágenes de aves. La exposición incluye también su diálogo con la tradición del Land Art y la modernidad escultórica, especialmente con la obra de Constantin Brancusi. Sus trabajos han sido exhibidos en espacios internacionales como el Real Jardín Botánico de Madrid, donde dejó una pieza permanente, así como en el Jardín Botánico de Palermo y el Jardín Botánico de Padua.

Siguiendo la inspiración de la fotografía directa y la observación radical de la naturaleza, Paola Marzotto exhibe una serie de doce fotografías de zinnias tomadas en su propio jardín e impresas en papel W. Turner de Hahnemühle, todas ellas sin retoques ni intervenciones. Para Marzotto, la contemplación es un acto sostenido y horizontal, una relación donde el sentido surge de la convivencia prolongada entre observador y objeto.

La artista explora la estructura fractal de la zinnia: “la repetición autosemejante de un orden que se despliega desde el centro hacia el borde, manteniendo proporciones constantes a distintas escalas”, según el comunicado. Cada fotografía es un diálogo con esa regularidad flexible de la flor, que “se presenta como un modelo terrestre del disco solar”.

(Ayako)

En la obra de Marzotto, la naturaleza “no se ofrece como metáfora ni como relato simbólico, sino como presencia material irreductible: algo que exige tiempo, cuidado y una disposición atenta para ver y escuchar”, recoge el texto. La artista pone en práctica una atención sostenida, renunciando a interpretar o traducir, para sostener una relación de respeto y presencia amorosa hacia lo natural.

Las trayectorias de los tres creadores refuerzan la relevancia de la muestra. Nicola Costantino, destacada artista argentina, representó a su país en la Bienal de Venecia (2013), expuso en museos de Liverpool, Tel Aviv y Zúrich, y en los últimos años elaboró obras emblemáticas como Arbórea Magna en el Parque de la Innovación de Buenos Aires y Artista ex-machina en el Teatro Colón. Paola Marzotto, nacida en Venecia y formadora en antropología y psicología, transitó la fotografía, el periodismo y la moda; impulsó Eye-V Gallery y ha expuesto en el Pabellón Italiano de la Bienal de Venecia y en el Museo Ralli (Punta del Este), entre otros. Por su parte, Carlos Rivera Lauría, residente en España, expone de forma continua desde 1981, con presencia en Madrid, Marruecos, Oporto y enclaves botánicos europeos, consolidando su lenguaje en cerámica y porcelana en torno a la figura del pájaro y la transformación natural.