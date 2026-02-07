Más de 100 sitios arqueológicos, ocho idiomas y accesibilidad total: así transforma Grecia la experiencia cultural y el turismo

La plataforma Hellenic Heritage moderniza el sistema de reservas electrónicas para más de 100 museos y sitios arqueológicos en Grecia - (AP Foto/Thanassis Stavrakis, File)

A partir de abril, Grecia implementará Hellenic Heritage, una nueva plataforma digital diseñada para gestionar reservas electrónicas en sitios arqueológicos y museos de todo el país. Esta herramienta, impulsada por el Ministerio de Cultura, tiene como objetivo modernizar la experiencia turística, reducir las largas filas en los principales destinos culturales y optimizar la gestión de visitantes, en un contexto de crecimiento sostenido del turismo cultural en el país.

El sistema permitirá reservar entradas electrónicas para más de 100 lugares de interés, entre los que se incluyen monumentos emblemáticos como la Acrópolis de Atenas, así como museos nacionales y enclaves menos conocidos.

Además, la plataforma ofrecerá información detallada sobre más de 350 sitios históricos y museos, permitiendo a los usuarios explorar opciones según sus intereses y recibir recomendaciones personalizadas de rutas. Este enfoque busca diversificar el flujo turístico, dirigiendo parte de los visitantes hacia destinos menos saturados y promoviendo así un desarrollo más equilibrado del sector.

El Ministerio de Cultura de Grecia impulsa Hellenic Heritage para mejorar la experiencia turística y reducir las largas filas en destinos culturales (AP Foto/Petros Giannakouris, Archivo)

Hellenic Heritage estará disponible en ocho idiomas, entre ellos griego, inglés, francés, alemán, italiano, español, ruso y chino, lo que facilitará el acceso a viajeros de todo el mundo. Según informó el Ministerio de Cultura, esta funcionalidad multilingüe responde a la creciente demanda internacional y pretende garantizar que la riqueza del patrimonio griego sea accesible para un público global diverso.

Asimismo, la plataforma no solo agilizará la compra de entradas, sino que también permitirá planificar itinerarios y adaptar la experiencia de cada visitante a sus necesidades y preferencias.

Uno de los aspectos más destacados de la iniciativa es la integración de una sección especializada para profesionales del turismo. Los operadores podrán consultar la disponibilidad en tiempo real y gestionar reservas de grupos de forma más eficiente, lo que aumentará la transparencia y reducirá la posibilidad de sobreventa en temporadas de alta demanda. Tanto las agencias como los visitantes individuales tendrán acceso a este sistema, que centraliza y simplifica la gestión de visitas culturales.

De acuerdo con el Ministerio de Cultura, la meta es optimizar los procesos administrativos y asegurar una experiencia ordenada tanto para los viajeros como para los responsables de los sitios patrimoniales.

El sistema Hellenic Heritage estará disponible en ocho idiomas, incluidos español, inglés y chino, para facilitar el acceso global al patrimonio griego - REUTERS/Louisa Gouliamaki

Durante la presentación oficial, el primer ministro Kyriakos Mitsotakis señaló la importancia de fomentar un vínculo más profundo entre los turistas y los monumentos históricos: “Queremos que cada viaje permita a los visitantes descubrir la riqueza histórica de Grecia y desarrollar un lazo personal con los vestigios del pasado griego”.

Por su parte, la ministra de Cultura Lina Mendoni enfatizó el compromiso de la plataforma con la accesibilidad universal, destacando que las personas con discapacidad y sus acompañantes podrán seleccionar, al momento de la reserva, opciones específicas como ascensores, montacargas o sillas de ruedas.

El turismo cultural muestra un crecimiento sostenido en Grecia. En 2024, el país recibió 40,7 millones de visitantes, lo que representa un aumento del 12,8% respecto al año anterior, según datos oficiales del gobierno.

Las proyecciones para 2025 anticipan cifras récord y expectativas favorables para 2026, consolidando a Grecia como uno de los principales destinos culturales de Europa. Solo la Acrópolis registró casi tres millones de entradas digitales en el último año, un dato que refleja tanto el atractivo de los sitios patrimoniales como la necesidad de herramientas tecnológicas avanzadas para gestionar grandes volúmenes de asistentes.

El crecimiento del turismo cultural en Grecia se refleja en los 40,7 millones de visitantes recibidos en 2024 y las cifras récord proyectadas para 2025 (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

A pesar de las expectativas positivas, la puesta en marcha de Hellenic Heritage enfrenta desafíos técnicos. Algunas asociaciones de operadores turísticos han expresado su preocupación por la integración del nuevo sistema con las plataformas de reserva ya existentes, especialmente debido al reducido margen de tiempo para la adaptación tecnológica.

El Ministerio de Cultura trabaja en colaboración con el sector para garantizar que la transición sea fluida y que los usuarios no experimenten inconvenientes durante la implementación.

Más allá de la digitalización y la eficiencia, el reto central para Grecia reside en convertir cada visita en una experiencia auténtica y significativa. El objetivo es que los viajeros, al recorrer templos, museos y ruinas, no solo busquen paisajes o recreo, sino que se conecten profundamente con la herencia cultural helena, fortaleciendo así el valor y la sostenibilidad del turismo patrimonial en el país.