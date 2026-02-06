El Complejo Teatral de Buenos Aires tendrá una temporada brillante, con coproducciones y proyección internacional

La temporada 2026 del Complejo Teatral de Buenos Aires impulsa coproducciones y proyección internacional (Foto: Gustavo Gavotti)

La Temporada 2026 del Complejo Teatral de Buenos Aires se presentó con una marcada apuesta a la proyección internacional, nuevas coproducciones y el regreso de figuras emblemáticas. El anuncio, realizado en la Sala Martín Coronado, estuvo encabezado por el jefe de Gobierno Jorge Macri, quien subrayó que “la cultura no es un gasto, sino la mejor inversión posible en el capital humano de la ciudad”. Entre las grandes novedades destacó la próxima reapertura del Centro Cultural San Martín y la reafirmación de Buenos Aires como epicentro teatral, con más de 300 salas en cartelera, comparables, según Macri, con ciudades como Londres o Nueva York.

En el evento, integrado también por la ministra de Cultura Gabriela Ricardes, el director del Complejo Alberto Ligaluppi y artistas de futuros elencos, se consolidaron acuerdos internacionales. Se anunció que la colaboración con los Teatros del Canal de Madrid traerá a Buenos Aires obras como Numancia, Boys in the Sand y Viaje al amor brujo en abril. Además, Ricardes remarcó que la temporada profundiza un camino basado en producción, colaboración e intercambio: “Poner en diálogo al Teatro San Martín con el Teatro Colón y fortalecer los vínculos internacionales [...] apuesta al cruce de públicos y a un teatro público vivo, que produce, circula y se proyecta”.

Desde el último tercio del evento, uno de los anuncios más esperados fue el acuerdo con el prestigioso Lincoln Center de Nueva York, que permitirá incorporar mensualmente a la programación conciertos de jazz internacional en la Sala Coronado. De igual manera, la ministra Ricardes afirmó que nuevas producciones serán registradas en formato audiovisual —como Cyrano y Benito de la Boca— para potenciar su circulación internacional y su acceso a jóvenes audiencias.

Joaquín Furriel, Florencia Otero y Luis Luque, entre los invitados a la presentación (Foto: Gustavo Gavotti)

Además, 2026 será testigo de la primera coproducción entre el Complejo Teatral y el Teatro Colón de tres óperas de cámara en el Teatro Alvear: La ópera de tres centavos, Historia de un soldado y Otra vuelta de tuerca. Este esfuerzo fusiona recursos patrimoniales de ambas instituciones.

Distintos rostros de la escena acompañaron la presentación. Leonor Manso leyó un texto de María Casares sobre el riesgo y la esencia del teatro, antes de anticipar su participación junto a Paloma Contreras en El precipicio. Los bailarines Lucía Bargados y Rubén Rodríguez interpretaron el dúo Romance del Diablo, homenajeando a la coreógrafa argentina Ana Stekelman. La presencia de Elena Roger, quien interpretó Canción de Alicia en el país como adelanto del musical Invasiones I. No bombardeen Buenos Aires, anticipó uno de los hitos: la obra, construida a partir de las canciones de Charly García bajo la idea y dirección de Ricardo Hornos, pondrá en escena a más de treinta artistas para revisar el episodio histórico de las invasiones inglesas de 1806.

El catálogo internacional se robustecerá también con la gira de La verdadera historia de Ricardo III, que tras su éxito bajo dirección de Calixto Bieito y protagonismo de Joaquín Furriel, viajará por el país, inaugurará el Festival GREC en Barcelona, tendrá versión cinematográfica dirigida por Marcelo Piñeyro en el Festival de Málaga y será presentada en Shanghái, detalló Ligaluppi.

La temporada contará también con la aplaudida directora española Helena Pimenta, quien dirigirá el clásico Esperando a Godot, proyecto que consideró “un clásico necesario para interpelar a la humanidad”. Desde París, Marilú Marini anunció su participación en dos propuestas: la conferencia escénica Manifestum —creación de Oria Pupo— y la dirección de La lluvia de fuego, obra de Silvina Ocampo y Juan José Hernández.

El jefe de Gobierno Jorge Macri junto a la ministra de Cultura de la Ciudad Gabriela Ricardes y el director general del Complejo Teatral Alberto Ligaluppi (Foto: Gustavo Gavotti)

La lista de producciones incluye el regreso de Daniel Veronese para dirigir Mefisto en el San Martín y el desembarco de Mariano Pensotti con La Obra, montaje que ya recorrió escenarios internacionales. El Teatro Sarmiento recibirá Un tranvía llamado deseo con Camila Sosa Villada como Blanche DuBois y dirección de Juan Parodi; Arturo Puig y Rita Terranova aportarán el unipersonal Buenas palabras; Oscar Barney Finn adaptará una pieza de Marina Carr con un elenco encabezado por Paulo Brunetti, Analía Couceyro, Carlos Kaspar, Pablo Mariuzzi y Mercedes Fraile.

Entre las novedades, Florencia Raggi actuará en su primer unipersonal Oxitocina, explorando la maternidad bajo la dirección de Dennis Smith. Paula Reca presentó A cielo abierto de David Hare, esta vez con Mey Scápola en la dirección. Willy Landin anunció Shakespeare Unplugged, con Luis Luque, María Rosa Fugazot, Mario Alarcón y Antonio Grimau. Luciano Cáceres encabezará Paraíso de Inmaculada Alvear, con enfoque en la masculinidad. Gonzalo Martínez describió La habitación desconocida como “un ensayo documental apócrifo sobre el amor y el desamor”, obra que dirigirá Lautaro Delgado Tymruk.

El cierre incluyó un fragmento de Romeo y Julieta. Ópera urbana, con dirección de Eduardo Gondell y participación del rapero Pedro Peligro.