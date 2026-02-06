Cultura

El Complejo Teatral de Buenos Aires tendrá una temporada brillante, con coproducciones y proyección internacional

El anuncio realizado en la Sala Martín Coronado sumó acuerdos con teatros de Madrid y Nueva York, el lanzamiento de una programación de jazz y nuevos registros audiovisuales para ampliar el alcance de las producciones locales

Guardar
La temporada 2026 del Complejo
La temporada 2026 del Complejo Teatral de Buenos Aires impulsa coproducciones y proyección internacional (Foto: Gustavo Gavotti)

La Temporada 2026 del Complejo Teatral de Buenos Aires se presentó con una marcada apuesta a la proyección internacional, nuevas coproducciones y el regreso de figuras emblemáticas. El anuncio, realizado en la Sala Martín Coronado, estuvo encabezado por el jefe de Gobierno Jorge Macri, quien subrayó que “la cultura no es un gasto, sino la mejor inversión posible en el capital humano de la ciudad”. Entre las grandes novedades destacó la próxima reapertura del Centro Cultural San Martín y la reafirmación de Buenos Aires como epicentro teatral, con más de 300 salas en cartelera, comparables, según Macri, con ciudades como Londres o Nueva York.

En el evento, integrado también por la ministra de Cultura Gabriela Ricardes, el director del Complejo Alberto Ligaluppi y artistas de futuros elencos, se consolidaron acuerdos internacionales. Se anunció que la colaboración con los Teatros del Canal de Madrid traerá a Buenos Aires obras como Numancia, Boys in the Sand y Viaje al amor brujo en abril. Además, Ricardes remarcó que la temporada profundiza un camino basado en producción, colaboración e intercambio: “Poner en diálogo al Teatro San Martín con el Teatro Colón y fortalecer los vínculos internacionales [...] apuesta al cruce de públicos y a un teatro público vivo, que produce, circula y se proyecta”.

Desde el último tercio del evento, uno de los anuncios más esperados fue el acuerdo con el prestigioso Lincoln Center de Nueva York, que permitirá incorporar mensualmente a la programación conciertos de jazz internacional en la Sala Coronado. De igual manera, la ministra Ricardes afirmó que nuevas producciones serán registradas en formato audiovisual —como Cyrano y Benito de la Boca— para potenciar su circulación internacional y su acceso a jóvenes audiencias.

Joaquín Furriel, Florencia Otero y
Joaquín Furriel, Florencia Otero y Luis Luque, entre los invitados a la presentación (Foto: Gustavo Gavotti)

Además, 2026 será testigo de la primera coproducción entre el Complejo Teatral y el Teatro Colón de tres óperas de cámara en el Teatro Alvear: La ópera de tres centavos, Historia de un soldado y Otra vuelta de tuerca. Este esfuerzo fusiona recursos patrimoniales de ambas instituciones.

Distintos rostros de la escena acompañaron la presentación. Leonor Manso leyó un texto de María Casares sobre el riesgo y la esencia del teatro, antes de anticipar su participación junto a Paloma Contreras en El precipicio. Los bailarines Lucía Bargados y Rubén Rodríguez interpretaron el dúo Romance del Diablo, homenajeando a la coreógrafa argentina Ana Stekelman. La presencia de Elena Roger, quien interpretó Canción de Alicia en el país como adelanto del musical Invasiones I. No bombardeen Buenos Aires, anticipó uno de los hitos: la obra, construida a partir de las canciones de Charly García bajo la idea y dirección de Ricardo Hornos, pondrá en escena a más de treinta artistas para revisar el episodio histórico de las invasiones inglesas de 1806.

El catálogo internacional se robustecerá también con la gira de La verdadera historia de Ricardo III, que tras su éxito bajo dirección de Calixto Bieito y protagonismo de Joaquín Furriel, viajará por el país, inaugurará el Festival GREC en Barcelona, tendrá versión cinematográfica dirigida por Marcelo Piñeyro en el Festival de Málaga y será presentada en Shanghái, detalló Ligaluppi.

La temporada contará también con la aplaudida directora española Helena Pimenta, quien dirigirá el clásico Esperando a Godot, proyecto que consideró “un clásico necesario para interpelar a la humanidad”. Desde París, Marilú Marini anunció su participación en dos propuestas: la conferencia escénica Manifestum —creación de Oria Pupo— y la dirección de La lluvia de fuego, obra de Silvina Ocampo y Juan José Hernández.

El jefe de Gobierno Jorge
El jefe de Gobierno Jorge Macri junto a la ministra de Cultura de la Ciudad Gabriela Ricardes y el director general del Complejo Teatral Alberto Ligaluppi (Foto: Gustavo Gavotti)

La lista de producciones incluye el regreso de Daniel Veronese para dirigir Mefisto en el San Martín y el desembarco de Mariano Pensotti con La Obra, montaje que ya recorrió escenarios internacionales. El Teatro Sarmiento recibirá Un tranvía llamado deseo con Camila Sosa Villada como Blanche DuBois y dirección de Juan Parodi; Arturo Puig y Rita Terranova aportarán el unipersonal Buenas palabras; Oscar Barney Finn adaptará una pieza de Marina Carr con un elenco encabezado por Paulo Brunetti, Analía Couceyro, Carlos Kaspar, Pablo Mariuzzi y Mercedes Fraile.

Entre las novedades, Florencia Raggi actuará en su primer unipersonal Oxitocina, explorando la maternidad bajo la dirección de Dennis Smith. Paula Reca presentó A cielo abierto de David Hare, esta vez con Mey Scápola en la dirección. Willy Landin anunció Shakespeare Unplugged, con Luis Luque, María Rosa Fugazot, Mario Alarcón y Antonio Grimau. Luciano Cáceres encabezará Paraíso de Inmaculada Alvear, con enfoque en la masculinidad. Gonzalo Martínez describió La habitación desconocida como “un ensayo documental apócrifo sobre el amor y el desamor”, obra que dirigirá Lautaro Delgado Tymruk.

El cierre incluyó un fragmento de Romeo y Julieta. Ópera urbana, con dirección de Eduardo Gondell y participación del rapero Pedro Peligro.

Temas Relacionados

CulturaTeatroCompleto Teatral Buenos AiresTeatro San MartinJorge Macri

Últimas Noticias

Benny Green trae su piano jazz a Bebop Club

El mítico pianista, reconocido por su legado en la escena internacional, se presentará en formato solista este domingo 8 de febrero en dos funciones

Benny Green trae su piano

Una exdirectora del Museo Histórico se presentó en la causa del sable corvo de San Martín

La historiadora Araceli Bellota estaba al frente de la institución cuando el arma le fue restituida. Ahora intervino como “amicus curiae” y sentó su posición

Una exdirectora del Museo Histórico

Qué leer esta semana: la autora de “Art”, respiración inteligente y respuestas para el miedo de volar

Tres propuestas que ahondan en la experiencia humana para disfrutar y aprovechar el precio

Qué leer esta semana: la

Es joven, hijo de un músico, pero el estilo que está creando es pura rabia

Se llama Söur: agrio. Su padre es el consagrado Yandel. Busca una autenticidad que es energética y caótica dentro de la música urbana latina

Es joven, hijo de un

Tip de ortografía del día: celebración del Super Bowl o Supertazón, claves de redacción

La Real Academia Española tiene como principal función el velar por la lengua española ante su continua adaptación a las necesidades de los hablantes

Tip de ortografía del día:
DEPORTES
El nuevo capítulo en la

El nuevo capítulo en la “guerra fría” de los motores de la Fórmula 1 con contradicciones y una escudería acusada de filtraciones

El Chavo Fucks contó qué pasó con Latorre tras la discusión al aire y lanzó una filosa respuesta luego de que lo mandaran a “estudiar”

Prueba piloto en el Monumental: River Plate habilitará el consumo de cerveza durante el partido frente a Tigre

Del Top 50 al servicio militar obligatorio: quién es Soon-Woo Kwon, la carta fuerte de Corea del Sur ante Argentina

Tras el conflicto, Independiente vendió a Javier Ruiz y cerró la salida de otra promesa: la lista con todos los jugadores que dejaron el club

TELESHOW
La revelación más descarnada de

La revelación más descarnada de Ernestina Pais sobre su adicción: “Internarme fue mi salvación”

El desconsolado llanto de Fabián Cubero al leer un consejo de su padre: “Lo recuerdo siempre”

Dolores Barreiro y su novio deslumbrados por las Salinas Grandes de Jujuy: “Cielo arriba, cielo abajo”

La emoción de María Fernanda Callejón por el debut de su hija en teatro: “Cómo no la voy a acompañar”

El romántico saludo de cumpleaños de Rocío Pardo a Nicolás Cabré: “El abrazo más sincero que encontré”

INFOBAE AMÉRICA

Más de 60 personas fueron

Más de 60 personas fueron rescatadas de una telecabina en una estación de esquí de Nueva York tras una falla

La nueva política exterior de Taiwán impulsa la cooperación y la resiliencia ante la presión china

Ministro de Justicia salvadoreño reporta la incautación de 398 kilos de cocaína en la playa Toluca

El tren Panamá–Costa Rica avanza con siete estudios técnicos en simultáneo

Canal de Panamá activa sistema de alerta temprana en cuenca donde se construirá nuevo embalse