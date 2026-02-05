El dragón de carbón en Vinci, la campana redescubierta y el misterio de un dibujo atribuido a Leonardo

El hallazgo de un dragón marino en la campana de una chimenea histórica de Vinci reaviva el interés por el patrimonio local - (Universidad de Florencia, Departamento de Arquitectura, Prof. Giovanni Pancani)

Un dibujo al carboncillo de un dragón marino, oculto durante siglos en la repisa de una chimenea del antiguo palacio de la familia Bracci en Vinci, Italia, despertó el interés internacional de la comunidad científica y artística. El hallazgo, potencialmente vinculado al joven Leonardo da Vinci, moviliza a expertos, instituciones y tecnologías de vanguardia en un proyecto de restauración que explora no solo la autoría de la obra, sino también el legado cultural de la región. El proceso, iniciado en 2024, avanza con prudencia y tiene previsto presentar resultados en la primavera de 2026, durante un congreso especializado.

La obra fue descubierta en un antiguo palacio de la familia Bracci, hoy sede de oficinas municipales. La figura de “pistrice”, un híbrido que evoca dragones y unicornios, salió a la luz tras eliminar once estratos de encalado, de acuerdo con La Nazione. Este hallazgo reveló tanto el prolongado olvido del dibujo como su notable conservación. Una inscripción visible en la repisa de la chimenea confirma la presencia de la familia Bracci a finales del siglo XV, antes de mudarse a la actual Fattoria dei Bracci. Entre finales del siglo XV y principios del XVI, los Bracci adquirieron tierras de la familia da Vinci, empleando a Ser Piero da Vinci como notario en al menos un caso.

La restauración del dibujo de la criatura híbrida, atribuida a finales del siglo XV, avanza bajo estrictos controles técnicos y científicos - Wikimedia/Dominio Público

Las tareas de conservación están bajo la supervisión de la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio para la ciudad metropolitana de Florencia y las provincias de Pistoia y Prato. El trabajo incluye pruebas de limpieza en zonas independientes de la chimenea y la instalación de refuerzos para preservar el dibujo durante la renovación del tejado.

La restauración de este boceto ha resultado sorprendente, tanto por la calidad notable de la ejecución como por su originalidad inventiva. El dragón marino, con cresta y cuerpo serpenteante, recuerda tanto al famoso “Marzocco” de Donatello como a criaturas de Paolo Uccello. El unicornio, dibujado con dos variantes de cuerno, refuerza el carácter híbrido y experimental de la obra. Se plantea que la datación podría situarse entre 1478 y 1481, coincidiendo con detalles de la “Adoración de los Magos” de Leonardo, o incluso antes, si el diagnóstico y la restauración actuales confirman la hipótesis de la autoría del joven maestro.

La atención al dibujo se intensificó luego de que Roberta Barsanti, directora del museo, identificara filtraciones tras fenómenos meteorológicos severos en 2022 y 2023. El primer seguimiento oficial, en octubre de 2024, estuvo a cargo de la superintendente Antonella Ranaldi y de Alberto Felici, restaurador que previamente trabajó en la Sala delle Asse del Castillo Sforza de Milán. También participaron Marco Gaiani y Giovanni Pancani, responsables de la obtención de imágenes de alta resolución, escaneo láser y termografía. Hasta el momento, los estudios no han detectado signos de eclosión zurda, rasgo característico del dibujo de Leonardo.

Especialistas emplean tecnología de espectroscopía hiperespectral, escaneo láser y termografía para analizar y preservar la obra hallada en Vinci - (Universidad de Florencia, Departamento de Arquitectura, Prof. Giovanni Pancani)

La investigación recurre a técnicas no invasivas para analizar la superficie y estructura. El laboratorio del Cnr de Nápoles trasladó a Vinci un espectroscopio hiperespectral, empleado durante dos semanas para captar imágenes infrarrojas y buscar trazos ocultos, según Artribune. Paralelamente, técnicos y especialistas aplicaron métodos de termografía y escaneo láser para documentar el estado de conservación y detectar intervenciones previas.

Las hipótesis sobre la posible atribución a Leonardo da Vinci se sustentan en el carácter inventivo y en los detalles técnicos de la criatura representada. El análisis comparativo con otros dibujos de criaturas fantásticas de Leonardo, realizado por Roberta Barsanti y el profesor Andrea De Marchi, sugiere compatibilidades, aunque los expertos insisten en la necesidad de máxima cautela. Barsanti subrayó para La Nazione que, a lo largo de los años, han proliferado atribuciones erróneas motivadas por el deseo de hallar obras inéditas.

El grupo académico, integrado por Barsanti, De Marchi y Pietro Marani, investiga posibles funciones del dibujo, incluidas hipótesis sobre su uso como elemento heráldico. Las patas de la pitón y las alas, decoradas y similares a las de un murciélago, presentan daños, mientras que la torsión del unicornio aporta dinamismo a la composición.

El proyecto de restauración prevé una inversión de 500.000 euros para proteger el dibujo y adecuar museográficamente el antiguo palacio Bracci - REUTERS/Benoit Tessier

El proyecto involucra a entidades y personalidades clave: además del Cnr de Nápoles y la Soprintendenza, participan el Ayuntamiento de Vinci, el restaurador Alberto Felici, el especialista Marco Gaiani y el profesor Giovanni Pancani, encargados de los levantamientos digitales y el análisis fotográfico. El alcalde Daniele Vanni destacó la importancia de la colaboración institucional y el significado cultural del hallazgo para Vinci.

Paralelamente, está prevista la adecuación museográfica del inmueble, con condiciones ambientales controladas y una inversión estimada en EUR 500.000, según La Nazione. Este proyecto busca proteger el dibujo y potenciar el patrimonio local, aunque requiere la colaboración de otras instituciones, como ha señalado Vanni.

El futuro de la obra sigue rodeado de expectación. Las conclusiones e hipótesis más sólidas sobre el origen del dibujo se presentarán en la primavera de 2026, conforme a lo avanzado por las fuentes mencionadas. Aunque la atribución definitiva permanece en suspenso, las autoridades han confirmado que la restauración continuará para garantizar la protección de esta pieza única del patrimonio de Vinci.