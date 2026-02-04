Vuelve el Festival Refresco XL a Niceto con Los Brujos, Juana La Loca y Los Látigos

El Festival Refresco XL regresa a Niceto Club el lunes 16 de febrero, con una programación que reúne a diez artistas desde las 20 hasta las 3.
Esta nueva edición destaca por su formato mensual con dos escenarios y la participación de bandas icónicas que renovaron la música alternativa de los 90 y 2000, junto a propuestas actuales que continúan su influencia.
El evento presentará en vivo a Los Brujos, pioneros del “Nuevo Rock Argentino” y reconocidos por su puesta en escena experimental, así como a Juana La Loca, emblema de la “Movida Sónica” y autora de álbumes clave como Electronauta.
Completan la grilla Los Látigos, figuras del rock alternativo latinoamericano de estilo Glam, San Martín Vampire, DDT, el cantautor Adrián Paoletti, el DJ Bad Boy Orange, el dúo UnoxUno y los nuevos proyectos Hey Sheriff y Balvanera.
Las entradas pueden adquirirse a través de Venti.