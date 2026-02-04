Cultura

Vuelve el Festival Refresco XL a Niceto con Los Brujos, Juana La Loca y Los Látigos

El lunes 16 de febrero es la cita para ver y escuchar lo mejor del nuevo rock argentino. La programación que reúne a diez artistas que tocarán desde las 20 hasta las 3 de la mañana

Juana La Loca, Los Brujos
Juana La Loca, Los Brujos y Los Látigos

El Festival Refresco XL regresa a Niceto Club el lunes 16 de febrero, con una programación que reúne a diez artistas desde las 20 hasta las 3.

Esta nueva edición destaca por su formato mensual con dos escenarios y la participación de bandas icónicas que renovaron la música alternativa de los 90 y 2000, junto a propuestas actuales que continúan su influencia.

El evento presentará en vivo a Los Brujos, pioneros del “Nuevo Rock Argentino” y reconocidos por su puesta en escena experimental, así como a Juana La Loca, emblema de la “Movida Sónica” y autora de álbumes clave como Electronauta.

Vuelve el Festival Refresco XL
Vuelve el Festival Refresco XL a Niceto

Completan la grilla Los Látigos, figuras del rock alternativo latinoamericano de estilo Glam, San Martín Vampire, DDT, el cantautor Adrián Paoletti, el DJ Bad Boy Orange, el dúo UnoxUno y los nuevos proyectos Hey Sheriff y Balvanera.

Las entradas pueden adquirirse a través de Venti.

