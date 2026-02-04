Tras el robo de joyas históricas, las membresías del Louvre quedaron bajo la lupa: las razones

El informe oficial cuestionó el monopolio de la Sociedad de los Amigos del Louvre en la emisión de membresías y su control de fondos asociados al museo - EFE/ Edgar Sapiña Manchado

La gestión de las membresías del Museo del Louvre generó un intenso debate institucional en París tras la reciente auditoría de la Corte de Cuentas de Francia. El organismo fiscalizador cuestionó el control que ejerce la Sociedad de los Amigos del Louvre sobre los carnés de socio y los fondos asociados.

El informe plantea dudas sobre la adecuación de los estatutos de la asociación y sobre la conveniencia del monopolio que ostenta en la emisión de membresías para el museo. La auditoría se realizó después del robo de las joyas de la Corona en la galería de Apolo, ocurrido en octubre de 2025.

Para la Corte de Cuentas, ese incidente motivó un examen detallado de la relación financiera y operativa entre el museo parisino y la asociación responsable de canalizar gran parte de su política de fidelización.

La auditoría surgió después del robo de joyas de la Corona francesa en el Louvre en octubre de 2025, un incidente que evidenció la necesidad de mayor fiscalización - (EFE/ Département Des Objets D'art Du Musée Du Louvre)

Entre las observaciones formuladas por los magistrados se destaca la existencia de estatutos y procedimientos poco ajustados a una entidad que gestiona recursos provenientes de la ciudadanía. Además, se señaló una administración insuficiente de la plantilla de empleados, que ronda una decena, y la acumulación de fondos cifrados en cuatro millones de euros.

El informe subraya que la Sociedad de los Amigos del Louvre es pionera entre las agrupaciones culturales de museos en Europa. A diferencia de otras entidades similares, esta asociación posee el monopolio en la venta de membresías y ofrece a sus socios acceso gratuito e ilimitado al Louvre. En 2024, reunió a 67.000 miembros en diversas categorías, con cuotas desde 22 euros hasta 1.200 euros para los benefactores.

Los ingresos procedentes de las inscripciones ascendieron, según Le Journal des Arts, a 4,8 millones de euros, cifra muy superior a la de los donativos, legados y apoyos de mecenazgo, que apenas alcanzaron un millón de euros. Tras descontar 1,5 millones de euros en gastos anuales, la asociación transfiere una parte sustancial de sus ingresos al Louvre: financia la adquisición de obras, la restauración y entrega al museo un monto fijo equivalente al 15% del total recaudado en cuotas de membresía.

El estudio reveló que la Sociedad de los Amigos del Louvre gestiona más de 67.000 miembros, con cuotas de membresía que aportan ingresos superiores a los donativos y legados - (Europa Press)

La Corte de Cuentas sostiene que debería ser el propio Museo del Louvre quien asuma la gestión directa de su programa de fidelización. El informe plantea si el museo podría reducir costes y atraer más socios al hacerse cargo de esta función, aunque no aporta estimaciones concretas sobre precios o beneficios.

Las respuestas institucionales, tanto del Ministerio de Cultura francés como de la presidenta-directora del Louvre, recogidas por Le Journal des Arts, evitaron abordar las críticas de fondo, limitándose a anunciar una intención de reforzar la estrategia de fidelización sin modificar el acuerdo con la asociación.

Gérard Araud, presidente de la Sociedad de los Amigos del Louvre, transmitió a los socios su escepticismo respecto al debate abierto por las autoridades y consideró que la reacción de los organismos públicos evidencia el peso de los procedimientos y el formalismo administrativo en Francia.

Según la auditoría, la asociación transfiere al Louvre un 15% de lo recaudado en membresías y financia adquisiciones y restauraciones de obras de arte - (Museo del Louvre)

El contexto de la auditoría estuvo marcado por el robo ocurrido el 19 de octubre de 2025 en la galería de Apolo, considerado el más espectacular desde la desaparición de la Mona Lisa en 1911. Según el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, la banda responsable actuó con profesionalismo y precisión.

Utilizaron un camión con una escalera extendible, accedieron al segundo piso y, en apenas siete minutos, forzaron una ventana con una cortadora de disco para entrar al recinto. Una vez dentro, se dirigieron a dos vitrinas que albergaban ocho valiosas piezas, entre ellas una tiara de oro con diamantes y perlas, un broche de diamantes que perteneció a la emperatriz Eugenia y joyas usadas por la reina María Amelia y la emperatriz María Luisa.

La mayor parte de las joyas reales de Francia se perdió o se vendió tras la Revolución de 1789, aunque algunas piezas fueron recuperadas por el museo. Los objetos sustraídos corresponden principalmente al siglo XIX y a las familias imperiales de Napoleón y Napoleón III. Entre las piezas robadas se encuentran coronas, collares, pendientes y broches, todos de alto valor histórico y cultural. Durante el escape, los ladrones dejaron caer una corona de la emperatriz Eugenia, que fue recuperada cerca del museo pero con daños.

El robo en la galería de Apolo se llevó a cabo en solo siete minutos e incluyó joyas históricas de los siglos XIX y de las familias imperiales de Francia - (AP foto/Thibault Camus)

Las alarmas del museo funcionaron correctamente y cinco empleados siguieron los protocolos establecidos, contactando a las fuerzas de seguridad y protegiendo a los visitantes. La banda intentó incendiar su vehículo para borrar pruebas, pero la intervención de un empleado lo impidió.

El robo, perpetrado en una galería adyacente a la Mona Lisa, puso en evidencia la vulnerabilidad de los museos franceses ante bandas criminales organizadas, que prefieren joyas y objetos fácilmente comercializables en el mercado negro.

El Ministerio de Cultura francés reconoció la vulnerabilidad de las instituciones y confirmó que se está implementando un plan de seguridad en todo el país. En los últimos meses, otros robos afectaron a museos franceses, como la sustracción de oro del Museo de Historia Natural y la de porcelana valiosa en Limoges. El Louvre, con una historia de más de 230 años, sufrió pocos robos significativos gracias a sus estrictas medidas de seguridad, aunque el caso más célebre sigue siendo el de la Mona Lisa en 1911.