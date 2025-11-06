Mundo

El Tribunal de Cuentas aseguró que el Louvre prefirió adquirir obras que invertir en seguridad

El informe oficial señaló que el museo priorizó adquisiciones y expansión sobre mejoras en protección y modernización, generando debate tras el reciente robo de joyas históricas y el aumento de visitantes internacionales

Guardar
Pierre Moscovici, primer presidente del
Pierre Moscovici, primer presidente del Tribunal de Cuentas francés, presenta un informe sobre el Museo del Louvre, semanas después del robo de tesoros de la Galería de Apolo, durante una rueda de prensa celebrada en París, Francia, el 6 de noviembre de 2025. REUTERS/Sarah Meyssonnier

El Tribunal de Cuentas de Francia considera que el Museo del Louvre optó por dedicar sus notables fondos económicos a promover “operaciones visibles”, como la compra de más obras o al ambicioso plan de ampliación anunciado por el presidente Emmanuel Macron este 2025, antes que “a renovar y mejorar la seguridad” de sus actuales instalaciones.

Así lo constató el presidente del Tribunal, Pierre Moscovici, en una conferencia de prensa organizada en París, convocada semanas después del robo de joyas de la Corona francesa que sacudió a Francia y por el que hay cuatro inculpados, mientras los objetos sustraídos siguen en paradero desconocido.

“El Louvre no es víctima de medios económicos insuficientes. No es víctima de la austeridad, tiene medios importantes”, opinó Moscovici, quien, no obstante, apuntó que “hay una paradoja” en esa abundancia económica porque “la trayectoria financiera a medio plazo es frágil”.

El propio museo reaccionó a este informe asegurando que el Tribunal de Cuentas “desconoce” los esfuerzos del Louvre en materia de seguridad. “La gestión del museo más grande del mundo y más visitado solo puede tener un análisis equilibrado si este se basa en el largo plazo”, indicó el establecimiento.

Un agente de la policía
Un agente de la policía antidisturbios francesa CRS patrulla cerca de la pirámide de cristal del Museo del Louvre, tras la detención por parte de la policía francesa de los sospechosos del robo del Louvre, en París, Francia, el 27 de octubre de 2025. REUTERS/Abdul Saboor/Foto de archivo

“Es necesario un nuevo equilibrio, entre la adquisición de nuevas obras, que son necesarias, y el refuerzo del dispositivo de seguridad”, estimó Moscovici.

El museo recibió en 2024 nueve millones de visitantes, el 80% de ellos extranjeros, lo que, unido al “envejecimiento de las instalaciones”, ha puesto bajo presión al Louvre, de acuerdo con el Tribunal.

El informe señala que el Louvre compró 2.754 obras en ocho años (2018-2024), que representan una inversión de 145 millones de euros (casi 167 millones de dólares), de los que 105 procedieron de fondos propios.

“El Tribunal recomienda eliminar la regla, inscrita en los estatutos del establecimiento, por la que el 20% de los ingresos en las entradas al museo se tengan que dedicar a la compra de obras. El objetivo es que se reorienten los recursos propios a gastos prioritarios como la renovación y la seguridad del museo”, expone el informe.

Visitantes fotografían el cuadro «La
Visitantes fotografían el cuadro «La Mona Lisa» (La Gioconda) de Leonardo da Vinci en el Museo del Louvre el día de su reapertura al público tras el robo del domingo anterior, mientras que la Galería de Apolo, donde se robaron ocho piezas de la colección de joyas de Napoleón y la emperatriz, permanece cerrada. París, Francia, 22 de octubre de 2025. REUTERS/Gonzalo Fuentes

La Corte también constata “un cuadro jurídico muy frágil” basado en la Sociedad de Amigos del Louvre, fundada en 1897 y cuya meta es enriquecer el acervo del museo.

Además, el Tribunal de Cuentas elevó en al menos un 60% el coste estimado del plan de ampliación y remodelación del Louvre, anunciado a inicios de 2025 por el presidente francés, Emmanuel Macron, hasta los 1.150 millones de euros (1.324 millones de dólares), frente a los 700 y 800 estimados.

“Ese proyecto no está completamente financiado”, indicó Moscovici.

El plan para el Louvre, que prevé estar listo en 2031, tiene como grandes ejes la construcción de una nueva entrada por el este del establecimiento, para descongestionar así el acceso por la pirámide de cristal al museo, el más visitado del mundo.

Además, prevé una sala separada para exhibir La Gioconda.

(con información de EFE)

Temas Relacionados

Museo del LouvreseguridadroboTribunal de Cuentas de Francia

Últimas Noticias

La eliminación del Ebacc y la intervención de figuras como Ed Sheeran redefinen la educación artística en Inglaterra

Transformaciones recientes generan expectativas y dudas sobre el alcance real de las nuevas políticas. El debate sobre el lugar de las artes y la tecnología en la enseñanza cobra fuerza en Reino Unido

La eliminación del Ebacc y

Bélgica convocó una reunión urgente del Consejo de Seguridad por la incursión de drones en aeropuertos: “La amenaza es seria”

La presencia de vehículos no tripulados interrumpió operaciones en Bruselas y Lieja. Los servicios de inteligencia investigan posibles vínculos con actores estatales extranjeros y evalúan nuevas medidas de protección

Bélgica convocó una reunión urgente

Israel confirmó que el cuerpo entregado por los terroristas de Hamas pertenece al estudiante tanzano Joshua Loitu Mollel

Los restos del joven fueron llevados por la Cruz Roja fuera de la Franja de Gaza como parte del pacto negociado para lograr un acuerdo de paz en la región

Israel confirmó que el cuerpo

Cadena perpetua para el enfermero que mató a más de 10 pacientes para “reducir su carga de trabajo” en Alemania

Ulrich S., administraba inyecciones letales a pacientes en cuidados paliativos. El tribunal calificó su conducta como una pérdida total de empatía y lo declaró culpable de diez asesinatos y decenas de intentos

Cadena perpetua para el enfermero

Vietnam se prepara para la inminente llegada del tifón Kalmaegi y ordena la evacuación de unas 300.000 personas

El gobierno de Hanói moviliza recursos y ordena traslados preventivas ante la inminente llegada de la tormenta tropical. El fenómeno amenaza con desbordar ríos y afectar gravemente a varias provincias centrales

Vietnam se prepara para la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
22 meses a la espera

22 meses a la espera de una ecografía para confirmar si tiene cáncer de mama: continúan los retrasos en los cribados de Andalucía

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este 6 de noviembre

Cinco alimentos que debes consumir si tienes hipertensión

Dani García, chef Michelin: “Mi receta de lentejas favorita lleva foie gras, un poco de curry y queso de cabra gratinado”

Vueling tendrá que indemnizar con 1.500 euros a una mujer con esclerosis múltiple a la que no dejó subir a un vuelo

INFOBAE AMÉRICA
La sonda china Tianwen-1 capta

La sonda china Tianwen-1 capta con éxito el cometa interestelar 3I/Atlas

El CICR denuncia que miles de civiles en RDC están atrapados en un "ciclo asesino" debido a la violencia

Alba Redondo se une a Pesca España para promover una vida saludable a través del consumo de productos del mar

FlixOlé recorre el paso de la dictadura a la democracia a través del cine con tres colecciones y una decena de estrenos

CSIF califica de "vergüenza" la pérdida de más de 34.000 empleos en la sanidad en octubre

ENTRETENIMIENTO

Jennifer Lawrence y Emma Stone

Jennifer Lawrence y Emma Stone se unen para producir la primera película de Miss Piggy

Guillermo del Toro reinventa a Frankenstein con Oscar Isaac y Jacob Elordi en una versión épica para Netflix

Kim Kardashian deja ver su ropa interior con un vestuario atrevido para “All’s Fair”

“All’s Fair”: la nueva serie protagonizada por Kim Kardashian tiene un sin fin de malas críticas

Jennifer Lawrence reveló que producirá una película sobre Miss Piggy junto a Emma Stone