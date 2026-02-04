Cuatro décadas de arte en el metro: Londres festeja el aniversario de Poems on the Underground

Poems on the Underground celebra 40 años llevando poesía y cultura a millones de viajeros del metro de Londres - (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

En el metro de Londres, los poemas celebran cuatro décadas de presencia, transformando los trayectos en experiencias culturales gracias al proyecto Poems on the Underground. Desde enero de 1986, esta iniciativa ha convertido el transporte público en un espacio donde la poesía forma parte de la vida diaria de millones de usuarios, inspirando a otras ciudades en todo el mundo.

La idea surgió de Judith Chernaik, escritora estadounidense que llegó a Londres en los años 70. Fascinada por la apertura cultural y el dinamismo de la capital británica, especialmente en contraste con su experiencia en el metro de Nueva York, Chernaik concibió un proyecto para unir literatura y desplazamientos diarios.

“La poesía es parte del legado de cada londinense”, afirmó Chernaik en entrevista con Associated Press, y recordó que el impulso inicial se dio junto con los poetas Gerard Benson y Cecily Herbert. Chernaik explicó que el objetivo era acercar el arte a la vida cotidiana a través de la red de metro.

JJudith Chernaik ideó el proyecto en 1986 para integrar la literatura al transporte público y enriquecer los trayectos diarios - (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

El lanzamiento se concretó en enero de 1986, cuando los primeros versos aparecieron en los vagones, integrados entre anuncios comerciales. La autoridad de transporte local y el público respaldaron la propuesta, que se ha mantenido vigente. Según BBC, el programa “ayuda a que los viajes resulten más estimulantes y creadores de inspiración” al exponer distintos tipos de poesía en toda la red.

Funcionamiento y evolución de Poems on the Underground

La selección de poemas está a cargo de un equipo dirigido por Judith Chernaik, junto a los poetas George Szirtes e Imtiaz Dharker. El catálogo se renueva tres veces al año, alternando sonetos, haikus, obras contemporáneas y clásicos literarios. Ann Gavaghan, jefa de proyectos culturales de Transport for London, señaló a Associated Press que el secreto reside en “ofrecer a los viajeros algo que los haga salir de la rutina”.

La diversidad de géneros y estilos distingue al proyecto. Entre las primeras selecciones figuraron títulos como “Up in the Morning Early” de Robert Burns, “Ozymandias” de Percy Bysshe Shelley, “This is Just to Say” de William Carlos Williams, “The Railway Children” de Seamus Heaney y “Like a Beacon” de Grace Nichols. Posteriormente, se sumaron obras de poetas como Wole Soyinka, Pablo Neruda, Derek Walcott, Anna Ajmátova y otros autores internacionales.

Poems on the Underground ha inspirado ciudades como Nueva York, París y Shanghái a replicar la unión entre poesía y transporte urbano - (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

El repertorio abarca desde Shakespeare y Safo hasta voces actuales, indicó Gavaghan a Associated Press. La colección ha incluido poemas de amor, piezas humorísticas y textos que exploran la experiencia de los usuarios del metro, como “Overcrowding” de Katalin Szlukovényi.

Impacto comunitario y expansión internacional

El impacto de Poems on the Underground trasciende la literatura. La experiencia de los usuarios y el efecto emocional de la poesía forman parte del relato contemporáneo del metro. El poeta Nick Makoha, cuyo poema “BOM” fue publicado en los vagones en 2020, aseguró: “La poesía pertenece a la comunidad… debería ser parte de nuestra vida diaria, y el metro es parte de la vida diaria”. Gavaghan afirmó que los poemas ofrecen “momentos de empatía y conexión”, enriqueciendo los trayectos rutinarios.

El modelo se ha replicado en ciudades como Nueva York, París, Shanghái, Beijing, Moscú, Varsovia y Dublín, consolidando el proyecto londinense como ejemplo de arte para todos. La publicación de antologías y la proliferación de proyectos similares reflejan su contribución al acceso democrático a la cultura en espacios urbanos.

Los poemas en el metro ofrecen momentos de empatía y conexión, enriqueciendo la rutina de los usuarios y promoviendo el acceso cultural - (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

Celebraciones del 40.º aniversario

Para conmemorar los cuarenta años del programa, Transport for London ha organizado lecturas de poesía, nuevas colecciones y exposiciones en estaciones emblemáticas como Aldgate East, Heathrow, Seven Sisters, St. John’s Wood y Westminster.

Una nueva selección de poemas invernales, con trabajos de autores contemporáneos como Rachel Boast, Jonathan Davidson y Blake Morrison, se presentará el 9 de febrero. Además, se exhibirán algunos de los primeros 100 poemas, ampliando la presencia del proyecto más allá de los trenes.

Justine Simons, adjunta al alcalde para cultura, destacó a BBC: “El arte y la cultura son para todos, y Poems on the Underground aporta inspiración creativa a millones cada día”.

El programa se consolida cada año como una de las tradiciones culturales más apreciadas y un motor de transformación urbana mediante la poesía. Su continuidad demuestra el potencial del arte para conectar a las personas en medio del ritmo acelerado de la vida moderna.