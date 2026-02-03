Cultura

Renunció la directora del Museo Histórico Nacional tras confirmarse el traslado del sable de San Martín

La dimisión de María Inés Rodríguez Aguilar se conoció este martes en medio de la polémica por la decisión presidencial de remover la histórica reliquia hacia el Regimiento de Granaderos a Caballo

Guardar
María Inés Rodríguez Aguilar (Imagen
María Inés Rodríguez Aguilar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sorpresiva renuncia de la directora del Museo Histórico Nacional, María Inés Rodríguez Aguilar, se confirmó este martes tras publicarse el decreto presidencial que ordena el traslado del sable corvo de José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo.

Esta decisión, inscrita formalmente en el Boletín Oficial con las firmas de Javier Milei y el ministro de Defensa, Carlos Presti, coloca una de las reliquias más icónicas de la independencia argentina en el corazón de un debate institucional y político que trasciende el ámbito museístico.

El decreto 81/2026, publicado este martes, estipula que el histórico sable dejará de estar expuesto en el Museo Histórico Nacional para ser ubicado en el cuartel del Regimiento de Granaderos a Caballo, localizado en la avenida Luis María Campos 554, en la Ciudad de Buenos Aires. La normativa enfatiza que el regimiento, fundado por el propio Libertador, será responsable de la preservación, seguridad e integridad de la pieza, según lo dispuesto por los protocolos vigentes.

El sable corvo de San
El sable corvo de San Martín en el Museo Histórico Nacional (ROMINA SANTARELLI/ ex Ministerio de Cultura de la Nación)

Rodríguez Aguilar había asumido el cargo en agosto de 2025, cuando se le comunicó al entonces director Gabriel Di Meglio.

La medida supone la derogación del Decreto 843/2015, que había trasladado el sable al museo para su exhibición permanente, aunque formalmente la custodia siguió bajo responsabilidad militar.

Así, el Gobierno justifica este retorno a la unidad militar como una acción que “restituye su contexto histórico propio y garantiza condiciones adecuadas de preservación, custodia y jerarquía institucional”.

La controversia cobró fuerza en los últimos días, especialmente desde que se confirmó que la entrega oficial se realizará este sábado en el parque histórico Campo de Gloria, en San Lorenzo, Santa Fe, lugar emblemático en la historia de la independencia argentina. La normativa resalta que el sable fue cedido al Estado Nacional en 1897, integrando desde entonces el patrimonio público argentino para asegurar su conservación y custodia.

Museo Histórico Nacional (Ministerio de
Museo Histórico Nacional (Ministerio de Cultura)

El Ejecutivo recordó en el decreto que la pieza fue objeto de robos en los años 1963 y 1965 durante su permanencia en el museo, circunstancia que, a juicio de las autoridades, justificó la adopción de medidas más estrictas de protección. En 1967, el Decreto 8756 dispuso que su guarda y custodia definitiva correspondiera a los Granaderos.

La más reciente disposición oficial sostiene que la medida se enmarca en la obligación estatal de fortalecer el resguardo de símbolos fundacionales. En palabras del Gobierno, “la presente medida se inscribe en una decisión del Estado nacional orientada a honrar la historia nacional, asegurar una administración responsable del patrimonio público y reafirmar, a través de sus símbolos fundacionales, la soberanía, la independencia y la libertad como principios rectores del orden republicano”.

Temas Relacionados

Museo Histórico NacionalRegimiento de Granaderos a CaballoPatrimonio HistóricoSable de San Martín

Últimas Noticias

El dalái lama hizo historia al ganar un Grammy como mejor audiolibro a los 90 años

La figura espiritual y cultural Tenzin Gyatso sorprende al mundo al convertirse en el primer líder del budismo tibetano que se lleva el codiciado premio por su obra “Meditaciones: Reflexiones de Su Santidad el dalái lama”

El dalái lama hizo historia

Estuvo preso, lo perdonaron y ahora llega a lo más alto, la Academia Francesa

El novelista franco-argelino Boualem Sansal fue encarcelado en Argelia por declaraciones políticas. Pero ahora su vida dio un giro

Estuvo preso, lo perdonaron y

Hatshepsut: la mujer que desafió al Antiguo Egipto, templos monumentales en Tebas y expediciones secretas a tierras desconocidas

Un ascenso inesperado al trono cambió el destino del imperio. Entre alianzas peligrosas y arquitectura colosal, la figura de una faraona se impuso sobre las sombras patriarcales

Hatshepsut: la mujer que desafió

Poesía, una muestra secreta de Marula y noches de cine para revivir la historia junto al mar

Durante febrero, arte, literatura y memoria se reúnen en el Viejo Hotel Ostende, transformando un espacio legendario en escenario de encuentros inesperados

Poesía, una muestra secreta de

18 pinturas de Frida Kahlo que cruzan fronteras, una batalla judicial interminable y el nuevo hogar europeo de la Colección Gelman

El traslado de obras protegidas por la legislación mexicana marca un hito en la historia del arte. La selección de piezas emblemáticas promete redefinir el acceso público y la cooperación cultural entre México y España

18 pinturas de Frida Kahlo
DEPORTES
“El respeto es titular”: la

“El respeto es titular”: la campaña que lanzó la Conmebol de cara a la temporada 2026

De las medallas a las pasarelas: quién es Romane Dicko, la yudoka que rompe moldes y fue elegida por Kim Kardashian

Oficial: Paola Suárez se convirtió en la nueva capitana de la selección argentina de tenis femenino

Banfield recibirá a Estudiantes de Río Cuarto en un duelo de necesitados: los otros partidos que completan la fecha

El pedido que hizo Boca Juniors para reforzar un puesto clave tras la operación de Rodrigo Battaglia

TELESHOW
El emotivo mensaje de Malena

El emotivo mensaje de Malena Guinzburg a su padre el día de su cumpleaños: “Estarías muy contento”

Cómo terminó el pasacalles que colgaron frente a la casa de Griselda Siciliani

La China Suárez reveló el secreto de belleza que utiliza para su rostro

Juegos, fogatas y atardeceres: los días de Anita Espasandín con su familia y Benjamín Vicuña en Punta del Este

La llamativa foto de Peter Lanzani tras su operación por un cuadro de apendicitis: “Descansando en casa”

INFOBAE AMÉRICA

De Oklahoma a la eternidad:

De Oklahoma a la eternidad: así nació “Wichita Lineman”, la canción que conmovió a Bob Dylan y Billy Joel

Qué se sabe del Stena Imperative, el petrolero de Estados Unidos que el régimen de Irán intentó abordar en el estrecho de Ormuz

Reapertura de Rafah: 16 heridos llegaron a Egipto en el segundo día de evacuaciones médicas desde Gaza

Por qué se duerme mal la primera noche en un lugar desconocido

Tensión en Medio Oriente: Estados Unidos derribó un dron iraní que se acercó a un portaaviones en el mar Arábigo