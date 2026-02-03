La nominada al Oscar “Arco” rompe con todos los moldes de la animación

“Arco”, la nominada francesa al Oscar a mejor película animada, coproducida y respaldada por Natalie Portman, es una propuesta completamente diferente de los dibujos animados contemporáneos que Disney, Pixar y DreamWorks

Arco, la nominada francesa al Oscar a mejor película animada, coproducida y respaldada por Natalie Portman, es una propuesta completamente diferente de los dibujos animados contemporáneos que Disney, Pixar y DreamWorks exportan globalmente. No hay canciones pop (ni K-pop) ni referencias a la cultura popular que la fechen. No hay humor escatológico, ni ironía, ni sarcasmo. La sinceridad absoluta del relato elegíaco, incluso melancólico, del director Ugo Bienvenu, resulta tan atractivamente anacrónica como su cuidada animación en 2D.

Existe la posibilidad de que las virtudes que convierten a esta película en una curiosidad atractiva para los aficionados a la ciencia ficción de todas las edades puedan alejar, en realidad, a los niños. Quienes esperen una experiencia ruidosa y frenética como Shrek o Zootopia probablemente se aburran. Pero niños más pacientes y adultos de mente más abierta probablemente se conmuevan ante este extraño encanto.

En el centro de la película está el vínculo entre dos preadolescentes precoces: Iris (voz de Romy Fay), una niña que pasa muchas horas sola en el incierto año ecológico 2075, y Arco (Juliano Krue Valdi), un viajero accidental en el tiempo que aterriza en la solitaria vida suburbana de Iris desde varios siglos en el futuro.

Como Marty McFly 120 años antes que él, Arco queda varado en una era primitiva con una máquina del tiempo sin energía, obligado a evitar ser descubierto hasta que él y su peculiar aliada encuentren la manera de devolverlo al futuro lejano. Si eres de los que creen en la posibilidad de que los arcoíris sean evidencia de turistas temporales entre nosotros —como sugiere Bienvenu—, te espera una aventura encantadora y sutilmente provocadora.

Provocadora porque Bienvenu (quien comparte el guion con Félix de Givry) introduce conceptos como el viaje en el tiempo, la conciencia de la inteligencia artificial e incluso la virtud, sin precisar cómo funcionan en ese mundo. Estas ideas son tan omnipresentes y misteriosas como la mayoría de los aspectos de la vida adulta y la responsabilidad para un niño. Los guionistas también evitan explicar en exceso los detalles sociológicos de las dos épocas de la historia, permitiendo que el espectador interprete por qué ambos periodos parecen curiosamente despoblados según su propio optimismo o pesimismo.

Iris y sus vecinos parecen formar parte de una capa privilegiada de la sociedad de los años 2070, con casas unifamiliares protegidas de tormentas eléctricas y incendios por biocúpulas transparentes. Los padres de Iris, doblados en inglés por Portman y Mark Ruffalo, trabajan en “la ciudad”, aparentemente a más de un simple viaje en tren de distancia. Salvo por cenas familiares mediante hologramas y algunos cuentos antes de dormir, los adultos regresan con Iris y su hermano pequeño Peter solo los fines de semana, delegando las tareas cotidianas de crianza al ingenioso robot doméstico Mikki. (Portman y Ruffalo ponen voz al androide, sugiriendo que ha sido personalizado para reflejar a sus dueños, algo ausente en la versión original francesa, donde el director Bienvenu da voz a Mikki).

Más allá de robots privados como Mikki, parece que todos los trabajos públicos esenciales, incluidos maestros y servicios de emergencia, están en manos de robots en 2075. Las aulas inmersivas tipo “esfera” de la escuela de Iris, completamente autónomas y sin adultos de carne y hueso, son uno de los recursos visuales más impactantes que “Arco” presenta sin comentarios.

La visión que ofrece la película del tiempo natal de Arco es más limitada. La humanidad vive entre las nubes, en viviendas parecidas a casas en árboles lujosas más que a rascacielos, para permitir que la Tierra “descanse”, según le cuenta Arco a Iris. Sus padres y su hermana mayor realizan excursiones regulares al pasado para recuperar y repoblar especies de flora y fauna extintas.

El director Ugo Bienvenido con el premio al mejor largometraje de animación europeo por la película "ARCO" en los Premios del Cine Europeo 2026 en Berlín (REUTERS/Nadja Wohlleben)

Arco debe quedarse atrás porque los menores de 12 años no pueden volar, un requisito aparentemente necesario para viajar por los siglos. No queda claro si las capas multicolores —auténticos abrigos de ensueño que envidiaría el mismo José— son para viajar en el tiempo o solo para desplazarse por el aire, un detalle que Bienvenu y su equipo dejan a la imaginación. (Aviso para padres: “Arco” incluye más de una escena en la que su protagonista salta desde una azotea para probar la capacidad antigravitatoria de la capa que tomó prestada de su hermana).

La mayor parte de la película transcurre en la relativa edad oscura de 2075, donde Iris debe proteger a Arco de un trío de individuos con gafas de sol, vestidos cada uno de rojo, azul y amarillo, que lo persiguen con intenciones desconocidas. Las voces en inglés son de Will Ferrell, Andy Samberg y Flea, lo que deja claro desde el principio que son más torpes que amenazantes. Aun así, representan suficiente peligro como para que Iris termine solicitando ayuda a sus padres, enfrentándose como tantos otros protagonistas jóvenes al desafío de convencer a los adultos de que la increíble historia que cuenta es cierta.

Arco recuerda que la suspensión de la incredulidad es una cualidad juvenil que vale la pena conservar.

