Pagar por la selfie: la Fontana di Trevi comenzó a cobrar entrada para evitar masificación

La Fontana di Trevi en Italia estrenó este lunes un nuevo sistema de entradas, convirtiéndose en el último sitio turístico de Roma en cobrar acceso con el objetivo de recaudar fondos y combatir la masificación.

Las personas se fotografiaron bajo el sol frente a la obra maestra barroca tras pagar una tarifa de dos euros (1,68 dólares) para acceder a la zona junto al estanque, ahora en gran parte despejada de multitudes.

“¡Dime si no vale dos euros! Vale miles, si no millones, es hermosa”, dijo la turista polaca Agata Harezlak, de 41 años.

El fondo de la escena más famosa de la película La Dolce Vita de Federico Fellini, cuando la actriz Anita Ekberg se sumerge en la fuente, encabeza la lista de lugares a visitar de muchos turistas en la Ciudad Eterna.

Una turista muestra su entrada de dos euros para acceder al mirador de la Fontana di Trevi en Roma

Pero en el pasado, la multitud en la plaza pública era tan densa que resultaba difícil apreciarla bien.

El británico Phillip Willis, vestido con shorts y camiseta a pesar del frío, dijo que estaba satisfecho de poder tomarse “una buena foto sin ser bombardeado por tanta gente”.

También le agradó contribuir económicamente a “preservar la fuente para muchas generaciones más, con suerte”, comentó.

La mayor parte de la plaza sigue siendo de libre acceso y muchas personas prefirieron tomar fotos desde ahí en lugar de pagar por una vista más cercana.

Un nuevo sistema de venta de entradas entra en vigor por primera vez en la Fontana di Trevi, uno de los monumentos más famosos de Roma

Quienes adquieren entrada pueden visitar entre las 9:00 y las 22:00, excepto los lunes y viernes, días en los que la zona abre a las 11:30.

El ayuntamiento estima que el acceso podría recaudar al menos seis millones de euros anuales, según informó a la prensa el concejal de turismo de Roma, Alessandro Onorato.

Parte de lo recaudado servirá para pagar a los 25 asistentes con chaleco azul contratados para atender la taquilla y guiar a los visitantes por la zona cercada, desde la parte alta de las escaleras hasta el estanque.

Los fondos también permitirán el acceso gratuito de los residentes locales a una serie de museos en la capital italiana, agregó.

La fuente es la última atracción turística en requerir entrada para controlar las aglomeraciones

“Feliz de pagar” -

François Tricot, un belga de 35 años, aseguró sentirse “feliz de pagar” para tener espacio suficiente y tomar la foto perfecta de su pareja, quien lucía un anillo de compromiso recién estrenado.

La pareja rió después de lanzar monedas al agua, tradición que asegura su regreso a Roma.

Pedir un deseo y lanzar una moneda a la fuente del siglo XVIII es tan popular que las autoridades recogen miles de euros por semana para donarlos a la organización benéfica Caritas.

El italiano Mattia Loconte, de 12 años y usuario de silla de ruedas, expresó su esperanza de que parte de los fondos se destinen a la instalación de rampas.

El Ayuntamiento de Roma empieza a cobrar a turistas y no residentes una tarifa para acceder

Las personas con discapacidad pueden acceder gratuitamente al estanque, siempre que puedan bajar las escaleras.

A diferencia de sus compañeros de clase, Loconte explicó: “No puedo acercarme ni hacer el famoso ritual de la moneda”.

Cerca de allí, un grupo de turistas risueños que no había pagado entrada aprovechó un descuido de un asistente para lanzar sus monedas desde lejos, celebrando cuando caían al agua.

No todos estaban convencidos con la tarifa.

El turista albanés David Lyucia opinó que estaba “bien para los turistas”, pero “no es justo que los italianos tengan que pagar”, mientras que la argentina Vittoria Calabria consideró que “debería ser gratis” para todos.

El responsable de turismo de Roma, Onorato, desestimó las críticas y afirmó que “si la Fontana di Trevi estuviera en Nueva York, pedirían 100 euros, no dos”.

El Panteón —una iglesia y antiguo templo romano— empezó a cobrar entrada en 2023 y Venecia implementó el año pasado una tarifa de acceso turístico en temporada alta.

Fuente: AFP. Fotos: Andreas Solaro / AFP