El guionista nominado al Oscar, Mehdi Mahmoudian, fue arrestado en Irán

La detención de uno de los autores de la cinta iraní “Fue solo un accidente” se produjo tras la firma de una declaración contra el líder del país y la represión estatal de protestas ciudadanas

This image released by Neon
This image released by Neon shows, from left, Mohamad Ali Elyasmehr as Hamid, Majid Panahi as Ali, Hadis Pakbaten as Goli, in a scene from "It Was Just an Accident." (Neon via AP)

Uno de los guionistas nominados al Oscar del drama iraní Fue solo un accidente fue arrestado en Teherán a pocas semanas de la entrega de los Premios de la Academia.

Representantes de la película informaron el domingo que Mehdi Mahmoudian fue detenido el sábado. No se dispone de detalles sobre los cargos en su contra. Sin embargo, su arresto se produjo pocos días después de que Mahmoudian y otras 16 personas firmaran una declaración en la que condenaban al líder de la República Islámica, el ayatolá Ali Khamenei, y la violenta represión del régimen contra los manifestantes. Otros dos firmantes, Vida Rabbani y Abdullah Momeni, también fueron arrestados.

Jafar Panahi, el director galardonado de Fue solo un accidente, emitió el domingo un comunicado en el que criticó la detención de su coautor.

Mehdi Mahmoudian
Mehdi Mahmoudian

“Mehdi Mahmoudian no es solo un activista por los derechos humanos y un preso de conciencia; es un testigo, un oyente y una presencia moral poco común, cuya ausencia se siente de inmediato, tanto dentro de las cárceles como fuera de ellas”, señaló Panahi.

Panahi también firmó la declaración del 28 de enero. En ella se lee: “El asesinato masivo y sistemático de ciudadanos que salieron valientemente a las calles para poner fin a un régimen ilegítimo constituye un crimen de Estado organizado contra la humanidad”.

“It Was Just an Accident” está nominada a mejor guion y mejor película internacional en los Oscar del 15 de marzo. La película, realizada de manera clandestina en Irán, fue la nominación de Francia a mejor película internacional.

El director Jafar Panahi,
El director Jafar Panahi, ganador de la Palma de Oro por la película "Fue solo un accidente", aparece en la sesión fotográfica de la ceremonia de premios del 78.º Festival Internacional de Cine de Cannes, en el sur de Francia, el 24 de mayo de 2025. (Foto de Scott A. Garfitt/Invision/AP, Archivo)

Panahi, considerado uno de los cineastas internacionales más reconocidos, ha realizado películas mientras ha estado en prisión, bajo arresto domiciliario y con prohibición de viajar. “It Was Just an Accident”, un drama de venganza y ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes del año pasado, se inspiró en la experiencia más reciente de Panahi en prisión, donde conoció a Mahmoudian. Panahi lo describió como “un pilar” para otros reclusos.

Fue solo un accidente fue escrita por Panahi, Mahmoudian, Nader Saeiver y Shadhmer Rastin.

El otoño pasado, Panahi fue nuevamente condenado a un año de prisión y a una prohibición de dos años para salir de Irán tras ser declarado culpable de “actividades de propaganda contra el sistema”. Panahi, quien ha viajado internacionalmente con la película, afirmó que regresará a Irán a pesar de la sentencia.

Escena del filme nominado al
Escena del filme nominado al Oscar (Neon via AP)

La Agencia de Activistas por los Derechos Humanos con sede en EE.UU., que verifica sus datos con una red dentro de Irán, informa que más de 6.713 personas han muerto y 49.500 han sido detenidas en la reciente represión gubernamental. Associated Press no ha podido verificar de forma independiente el número de muertos y detenidos, debido a que las autoridades han aislado a Irán del resto del mundo cortando el acceso a internet.

Panahi ha criticado de forma reiterada la represión. “Mientras estamos aquí, el Estado iraní está disparando contra manifestantes y continúa una masacre brutal en las calles de Irán”, declaró Panahi el mes pasado en la entrega de premios de la National Board of Review en Nueva York. “Hoy la verdadera escena no está en las pantallas, sino en las calles de Irán. La República Islámica ha provocado un baño de sangre para retrasar su colapso”.

Fuente: AP

