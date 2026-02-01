El fenómeno Pokémon colapsa a un importante museo de Londres

Una tienda temporal de Pokémon colapsa a un importante museo de Londres

La apertura de la tienda temporal de Pokémon en el Natural History Museum de Londres generó tal nivel de interés que el sitio web oficial sufrió una caída el día de su lanzamiento público.

Esta avalancha, que se produjo en el marco del trigésimo aniversario de la franquicia japonesa, no solo saturó la plataforma digital, sino que agotó rápidamente las entradas para acceder al espacio físico dedicado a la venta de vestimenta, juguetes y otros artículos coleccionables.

La expectación por la colaboración llevó a miles de personas a intentar adquirir productos en línea, hasta el punto de que, según informó el museo, fue necesario interrumpir sucesivamente la fila virtual antes de que se suspendieran definitivamente las ventas durante la tarde del 26 de enero.

Desde la dirección de la institución británica, se confirmó por correo electrónico que los inconvenientes técnicos se resolvieron por completo el 27 de enero. Durante el incidente, un aviso emergente informó a los compradores sobre “problemas técnicos” y anunció la pausa de la fila, aunque la tienda aseguró que ninguno perdería su lugar, de acuerdo con información de Maxwell Museums.

También se agotaron rápidamente las entradas para acceder al espacio físico dedicado a la venta de vestimenta, juguetes y otros artículos coleccionables

El catálogo que presentó la alianza entre Pokémon y el Natural History Museum surge como una celebración de las tres décadas del fenómeno cultural creado por Satoshi Tajiri en 1996. La colección se inspira en el libro Pokécology: An Illustrated Guide to Pokémon Ecology, éxito en Japón que tendrá lanzamiento global este año.

Esta obra ofrece un análisis en profundidad sobre los distintos personajes, sustentado en datos sobre temperaturas, rutinas alimenticias y hábitats extraídos de la Pokédex. Alude también al tema de la evolución, central tanto en la narrativa de la franquicia como en la exposición permanente del museo.

Ken Sugimori, diseñador de los primeros 151 personajes, ha relatado que sus visitas a zoológicos y acuarios fueron fuente de inspiración fundamental. La capacidad de estos seres ficticios para adaptarse y evolucionar frente a su entorno constituye, en palabras del museo, un reflejo de la diversidad biológica, como subrayó Adam Farrar, director comercial de la institución: “Esperamos que esta colaboración despierte alegría y curiosidad por las criaturas que nos rodean, tanto en el mundo Pokémon como en la Tierra.”

El catálogo que presentó la alianza entre Pokémon y el Natural History Museum surge como una celebración de las tres décadas del fenómeno cultural creado por Satoshi Tajiri

El impacto de Pokémon en los museos no es reciente. En 2023, el Van Gogh Museum de ámsterdam experimentó una situación similar tras lanzar una colección conjunta con la popular franquicia. Según registró el propio museo, las existencias en línea se agotaron en menos de 24 horas, mientras videos hallados en internet mostraban a multitudes abarrotando las cajas. El desenlace incluyó el despido de cuatro trabajadores y la necesidad de disculpas por parte de la compañía Pokémon.

El episodio holandés también encendió la preocupación por la reventa de objetos exclusivos, generando que el Van Gogh Museum suspendiera una campaña que ofrecía tarjetas promocionales con la imagen de Pikachu ataviado al modo de un autorretrato de 1887 de Van Gogh. La institución explicó que “un pequeño grupo de individuos creó una situación indeseable” y justificó la cancelación para que los visitantes pudieran recorrer el museo “en un entorno seguro y agradable”.

Debido a la demanda, la tienda efímera de Londres, cuyo cierre estaba previsto para marzo, extenderá su funcionamiento hasta el 19 de abril. Parte de los productos exclusivos estarán disponibles en el sitio oficial Pokémon Center del Reino Unido a partir de febrero.