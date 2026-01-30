William Fichtner, el actor camaleónico que prefiere el anonimato, ahora se luce en ‘Talamasca’

Talamasca: La Orden Secreta

Lo más probable es que hayas visto a William Fichtner en algo.

En algunos de sus papeles más memorables, el actor dejó huella con una sola escena, como en Batman: El caballero de la noche y Crash. En otras ocasiones, ha sido parte integral de un elenco, como en Heat, Contact, Armageddon, Go, The Perfect Storm, Black Hawk Down y Prison Break. También ha tenido papeles cómicos en Entourage, Blades of Glory y la comedia Mom.

Esa permanencia le ha valido a Fichtner alrededor de 100 créditos en cine y televisión y un lugar de estima entre los actores de That Guy –los queridos intérpretes que no son nombres familiares pero cuyos rostros son instantáneamente reconocibles e inspiran alegres reacciones de “¡Es ese tipo!”–.

“En cualquier escena en la que aparece, se convierte en el muro de carga”, dijo John Lee Hancock, quien le dio a Fichtner un papel protagónico en Talamasca: La orden secreta, la nueva serie de terror de Hancock sobre Anne Rice en AMC. “Va a perdurar. Va a funcionar”.

El actor de 'Talamasca' (foto) y 'Prison Break' construyó su carrera tras una juventud en Buffalo, Nueva York, sin experiencia teatral previa ni intención inicial de ser actor

Pero incluso si nunca has visto nada de lo que ha hecho, Fichtner, de 68 años, tiene un aura que merece una segunda mirada. Es delgado y ligeramente curtido, y se ve simplemente genial.

Tal fue el caso cuando nos reunimos para una entrevista en un café de Glendale, la ciudad adyacente a Los Ángeles donde Fichtner ha vivido durante casi 20 años.

Acababa de entrar al estacionamiento cuando una voz jovial me gritó: “¿Estás aquí para verme?” Y allí estaba Fichtner, con el pelo despeinado y una sonrisa pícara, bajando de una camioneta Toyota Tacoma.

Ese lunes en particular, sus dedos lucían anillos de oro enjoyados que pertenecieron a su padre y a su abuelo. Una turquesa que había conseguido en Nuevo México colgaba de un cordón de cuero alrededor de su cuello, que se extendía entre el escote en V de su camiseta henley negra desabrochada.

William Fichtner, actor de cine y televisión, suma casi 100 créditos en papeles memorables y secundarios elogiados

Fichtner no se siente precisamente cómodo hablando de sí mismo ni de su oficio, pero, a diferencia de muchos de los personajes calculadores que ha interpretado, irradia una calidez desenfadada. Solo aparece como “William” en los créditos. Para los demás, simplemente es Bill o Billy.

Su último papel, que roba escenas, es en Talamasca, que se estrenó para Argentina y México en AMC y AMC+. Se centra en una sociedad secreta que rastrea seres sobrenaturales, y Fichtner interpreta al antagonista principal de la serie, un enigmático vampiro llamado Jasper, que solo aparece brevemente hasta aproximadamente la mitad de la temporada de seis episodios. Después, Jasper se desata, bebiendo viales de sangre como si fueran chupitos de tequila de primera y jugueteando con el joven protagonista (Nicholas Denton).

Fichtner ha interpretado a menudo a algún tipo de adversario. Pero no lo llamen villano.

“No veo ningún papel como si fuera un villano; no sé cómo se interpreta eso”, dijo mientras revolvía su café con leche. “Incluso las personas duras, las malas, no creo que sean malas personas. Tienen sus propias circunstancias”.

En "Talamasca", Fichtner interpreta a un enigmático vampiro llamado Jasper

Las circunstancias de Fichtner implicaron crecer en los suburbios de Buffalo, Nueva York, con cuatro hermanas. Su madre era enfermera y su padre, mecánico de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. En el instituto, Fichtner había sido una mezcla de “bicho raro, deportista y drogadicto”, según dijo, y nunca había asistido a una obra de teatro escolar, y mucho menos actuado en una.

Cuando llegó a SUNY Brockport, se especializó en justicia penal con la esperanza de dedicarse a las fuerzas del orden. (Ha interpretado a muchos agentes de la ley, pero no ve ninguna conexión: “No interpretas a un policía porque sea un policía; interpretas a un policía porque ¿quién es el tipo ? Eso es lo que me importa".) Pero para graduarse, necesitaba completar un curso obligatorio de bellas artes.

Así que eligió una clase de improvisación, sin estar del todo seguro de qué era, porque se impartía más tarde ese mismo día. Sin embargo, una vez dentro del aula, Fichtner encontró los ejercicios “inspiradores” y su profesor de improvisación vio un potencial sin explotar.

Alentado, tomó algunas clases más de teatro y pasó el verano después de graduarse leyendo la guía de la industria Cómo ser un actor profesional “una y otra vez”, hasta que audicionó y entró en la Academia Estadounidense de Artes Dramáticas en la ciudad de Nueva York.

La trayectoria de William Fichtner abarca clásicos como 'Heat', 'Contact', 'Armageddon', 'Prison Break' y comedias como 'Mom' y 'Entourage'

Muchos de sus compañeros tenían una amplia trayectoria en el mundo de la interpretación, y Fichtner dijo que “siempre me sentía muy intimidado”. Añadió: “Sentía que todos tenían el lenguaje perfecto para hablar de ‘mi motivación’. Quería ir a la Librería de Arte Dramático y preguntar: ‘¿Puedo comprar algún método aquí?’”.

Consiguió un agente, pero el trabajo de verdad no llegó rápido. Pasó años trabajando de camarero y barman, entre otros trabajos para llegar a fin de mes, hasta que, finalmente, consiguió un papel en una obra de teatro fuera de Broadway. Aparecieron algunos anuncios de televisión, luego algunos papeles en episodios individuales y, tras casi una década de trabajo arduamente, un papel recurrente en la telenovela As the World Turns.

No fue hasta los 36 años que finalmente consiguió lo que él considera su primer papel importante en una película, interpretando a un viscoso dueño de un club en The Underneath, de Steven Soderbergh, en 1995.

Todavía le repugna la mención de términos propios de un actor como “método” y “motivación”. Su método no se limita a una sola cosa, insiste. Se refugia en lo que él llama la “cueva de hombres más genial” (un taller de herramientas reformado detrás de su casa). Pasea por las calles invernales de Nueva York. Crea bandas sonoras para sus personajes.

Fichtner es reconocido por aportar presencia y solidez actoral incluso en personajes de breve aparición en grandes producciones

Pero mientras Fichtner describe su preparación para el papel en términos despreocupados, su buen amigo y coprotagonista de Black Hawk Down, Kim Coates, dijo que vio al actor abordar cada papel con una concentración total.

Para interpretar a un científico ciego en la película de ciencia ficción de 1997 Contacto, por ejemplo, Fichtner buscó consejos sobre cómo se movería su personaje —si usaría bastón, perro guía o ambos— en el Gremio Judío para Ciegos de Manhattan y se sentaba en su apartamento con los ojos vendados durante una hora diaria. Mientras que otros actores de Black Hawk Down dedicaban unos 20 minutos a consultar con un estilista en el set sobre sus cortes de pelo militares, Coates recordó que Fichtner pasó un día y medio repasando cada detalle “para que su peinado quedara perfecto”.

“El proceso de Billy es lo mejor que se puede conseguir”, dijo Coates. “Simplemente no le gusta hablar de ello”.

¿Le importa que lo etiqueten como actor de personajes? “Me parece bien”, dijo Fichtner. “No quiero interpretarme a mí mismo. No sé lo emocionante que sería”.

William Fichtner ha interpretado con frecuencia adversarios o antagonistas, aunque rechaza la etiqueta de villano para sus personajes

A pesar de haber soportado ese prolongado período de inactividad entre los 20 y los 30 años, dijo que ha rechazado más papeles de los que ha aceptado.

“A veces fui más selectivo de lo que debería haber sido”, dijo. “Pero no puedo evitarlo si no lo siento”.

Ha desarrollado un enfoque zen para su vida y su carrera: no presta atención a las redes sociales y no se arrepiente de los papeles que perdió. “Es otro actor que consiguió trabajo, Dios lo bendiga”, dijo. Ahora mismo está concentrado en la renovación de la cocina que él y su esposa, la actriz Kymberly Kalil, están llevando a cabo y en ver si sus queridos Buffalo Bills pueden llegar al Super Bowl.

En los últimos años, ha incursionado en la escritura y la dirección, y próximamente aparecerá en la segunda temporada de Beef y en la serie de suspense Lucky, de Apple TV. Muchos de sus proyectos anteriores también han encontrado nuevos seguidores en la era del streaming.

Con 68 años, Fichtner sigue siendo relevante al protagonizar nuevas series como 'Talamasca' (foto), y participar en la segunda temporada de 'Beef' y el próximo estreno de 'Lucky' en Apple TV

Cuando va a la YMCA a nadar, se sorprende de que los adolescentes se le acerquen para decirle cuánto les encanta Prison Break, que terminó su emisión original en 2009. (Fichtner no está involucrado actualmente en el reinicio de Prison Break de Hulu , que sigue a un nuevo grupo de personajes. También hay una secuela de Heat en proceso, pero el personaje de Fichtner murió en la primera película).

A medida que nuestra conversación llegaba a su fin y él terminaba de tomarse un segundo café con leche, Fichtner reflexionó sobre envejecer, aunque dijo que todavía no está en la edad de “hacer una lista de cosas por hacer”.

“No creo que falte ninguna pieza ni nada que no haya explorado aún; simplemente no lo veo así”, dijo. “No siento que esté buscando algo que no he encontrado”.

Luego corrió a casa para ver el partido de los Bills.

Fuente: The New York Times

[Fotos: David Gennard/ AMC y David Billet para The New York Times]