Cultura

Kendrick Lamar, Lady Gaga y Bad Bunny buscan hacer historia en una nueva era de los Grammy

La competencia por el Álbum del Año entre el rapero ganador del Pulitzer, la cantante pop y la estrella latina evidencia un cambio cultural en los premios más influyentes de la industria musical

Guardar
Bad Bunny: "BAILE INoLVIDABLE", canción incluida en el álbum "Debí tirar más fotos"

Las superestrellas Kendrick Lamar, Bad Bunny y Lady Gaga están listos para hacer historia este domingo en la 68ª edición de los Premios Grammy, que rinden homenaje a lo mejor de la música global. Los tres artistas buscan sumar un trofeo más a sus vitrinas al llevarse a casa el galardón más codiciado de la gala, Álbum del Año, por primera vez. Kendrick Lamar, el rapero ganador del Pulitzer que el año pasado obtuvo cinco gramófonos, tiene nueve nominaciones en esta edición —la mayor cantidad para cualquier artista—, incluidas Grabación del Año y Canción del Año. Este año compite con su álbum GNX, que incluye el sencillo “Luther” con la participación de la cantante de R&B SZA. Lamar, de 38 años, ha ganado 22 premios Grammy a lo largo de su carrera.

Lady Gaga, la camaleónica estrella pop, y Bad Bunny, el orgullo de Puerto Rico, también compiten en las tres categorías principales.

También están nominados para el premio de Mejor Álbum: la princesa del pop Sabrina Carpenter; el cantante y compositor de R&B Leon Thomas; el rapero Tyler, the Creator; el dúo de hip-hop Clipse (Pusha T y Malice); y la estrella pop Justin Bieber, con su primer trabajo de estudio en cuatro años. Lady Gaga, Bieber y Carpenter tienen previsto actuar, y se espera que se confirmen más presentaciones antes del domingo.

Kendrick Lamar, Lady Gaga y
Kendrick Lamar, Lady Gaga y Bad Bunny son los grandes favoritos para los premios Grammy 2026

El impacto de Bad Bunny

En el camino de Lamar hacia el Álbum del Año se interpone Bad Bunny, quien actualmente se encuentra realizando una gira mundial en apoyo de su álbum Debí Tirar Más Fotos. “Es un álbum muy emocionante”, opina la musicóloga Lauron Kehrer. “Aborda mucho en cuanto a material temático y musical”, señaló, refiriéndose a las alusiones a la descolonización y al uso de ritmos tradicionales puertorriqueños.

La megaestrella latina, de 31 años, cuyo nombre de nacimiento es Benito Antonio Martínez Ocasio, encabezará el espectáculo de entretiempo del Super Bowl de fútbol americano una semana después de los Grammys, donde está nominado a seis premios. El año pasado realizó una residencia de tres meses en su natal Puerto Rico y fue anfitrión del estreno de temporada del show televisivo de comedia Saturday Night Live. Su Un verano sin ti (2022) fue el primer álbum en español nominado al Álbum del Año. Una victoria este domingo le daría un lugar más en los libros de historia.

Lady Gaga, de 39 años, regresó con fuerza a las giras con Mayhem, su colección de hits con un toque oscuro que resalta su lado más dramático. Suma siete nominaciones. Cuenta con 14 Grammys, pero ganar el Álbum del Año completaría su triplete de los premios principales. Hace siete años obtuvo los galardones a Grabación y Canción del Año por el éxito de la canción “Shallow”, de la película Nace una estrella, que también le valió un Oscar.

Kendrick Lamar fue el gran
Kendrick Lamar fue el gran ganador de los Grammy 2025 con cinco premios (Foto: REUTERS/Mike Blake)

En esta ocasión, Canción del Año —que premia la composición— es una categoría reñida que incluye “Manchild” de Sabrina Carpenter y “Golden” de la exitosa película animada Las guerreras K-Pop. Muchos expertos creen que el enérgico éxito coreano se impondrá.

Para mejor artista nuevo compiten Alex Warren, el grupo femenino Katseye, la británica Olivia Dean, la bailarina de TikTok convertida en cantante Addison Rae, The Marias, sombr, Lola Young y Thomas, quien ya ganó un Grammy hace dos años por producir una canción de SZA.

Para la musicóloga Kehrer, la incorporación de rap, reguetón y K-pop entre las principales categorías de los Grammy refleja cambios en la composición del cuerpo de votantes de la Academia de la Grabación. Más de 3.800 nuevos miembros han sido admitidos. La mitad de ellos tiene 39 años o menos, y el 58 por ciento son personas de color, según la academia.

También se enviaron invitaciones a todos los miembros de la Academia Latina de la Grabación. “Los Grammy son más reactivos que cualquier otra cosa”, dijo Kehrer. “Que estos artistas ganen los principales premios es más un reflejo del clima actual que un intento de moverlo o cambiarlo”. Los Premios Grammy, una vez más, serán presentados por el comediante estadounidense Trevor Noah.

Fuente: AFP

Temas Relacionados

Grammy 2026Premios GrammyKendrick LamarLady GagaBad BunnyMúsicaUltimas noticiasUltimas noticias América

Últimas Noticias

Tip de ortografía del día: la India, mejor con artículo

Las erratas pueden dar la imagen de ser una persona poco preparada

Tip de ortografía del día:

La primera serie hecha con inteligencia artificial ya está aquí: Darren Aronofsky presenta ‘On This Day… 1776′

El director de ‘La ballena’ o ‘Réquiem por un sueño’ se embarca en esta producción que ya ha lanzado sus dos primeros episodios en abierto

La primera serie hecha con

De los miedos juveniles a los reencuentros familiares: María Martínez y todos los elementos que componen “Donde habitan las sirenas”

La autora española compartió con Infobae cómo sus historias redefinen los límites del género romántico contemporáneo

De los miedos juveniles a

Mucho más allá del meme de la ferretería, Diego Capusotto es un crack y lo demuestra en el teatro

Junto a Andrea Politti y Rafael Spregelburd, el actor -a esta altura, de culto- protagoniza ‘Tirria’, una comedia negra y social con mucho de grotesco y sátira emparentada con la argentinidad

Mucho más allá del meme

William Fichtner, el actor camaleónico que prefiere el anonimato, ahora se luce en ‘Talamasca’

El prolífico intérprete destaca como enigmático vampiro en la serie basada en los relatos de Anne Rice. “No veo ningún papel como si fuera un villano; no sé cómo se interpreta eso”, asegura

William Fichtner, el actor camaleónico
DEPORTES
El crudo relato del ex

El crudo relato del ex River Augusto Batalla sobre la depresión: “Tomaba dos vasos de vino para dormir”

La increíble “atajada escorpión” del arquero rival del Dibu Martínez en la Europa League

Con impactantes duelos, quedaron definidos los cruces de los playoff de la Champions League: Real Madrid chocará contra Benfica

“Siempre están protegiendo a estos dos”: la explosiva protesta de Zverev por la atención médica a Alcaraz

Una historia “de película” y un viaje de 8 mil kilómetros: lo que no se sabe de la primera citación de Dibu Martínez a la selección argentina

TELESHOW
La escapada de Dolores Barreiro

La escapada de Dolores Barreiro a Jujuy: estilo boho chic, gastronomía regional y la previa del carnaval

La desopilante discusión en italiano entre Wanda Nara y Maxi López: ironías, reproches y un exabrupto

Pilar Gamboa recordó cómo fue su romance con Rodrigo de la Serna: “No lo sabe mucha gente”

De la casa más famosa al escenario: Nacho Castañares se luce en Carlos Paz y apunta alto en su carrera

Julieta Díaz y Laura Novoa: amistad, lectura y playa en Mar Azul

INFOBAE AMÉRICA

Gobierno panameño garantiza estabilidad portuaria

Gobierno panameño garantiza estabilidad portuaria tras anulación del contrato con Panama Ports

El “efecto de visión inferior” transformaría la percepción en acuanautas bajo el mar

Francia se encamina a la adopción definitiva de su presupuesto

La Patagonia argentina sufre el incendio más intenso en dos décadas, según el sistema satelital de la Unión Europea

Zelensky dijo que Ucrania no cederá el Donbás y pidió firmar un acuerdo de seguridad con EEUU antes de la paz