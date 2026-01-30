Kendrick Lamar, Lady Gaga y Bad Bunny buscan hacer historia en una nueva era de los Grammy

Bad Bunny: "BAILE INoLVIDABLE", canción incluida en el álbum "Debí tirar más fotos"

Las superestrellas Kendrick Lamar, Bad Bunny y Lady Gaga están listos para hacer historia este domingo en la 68ª edición de los Premios Grammy, que rinden homenaje a lo mejor de la música global. Los tres artistas buscan sumar un trofeo más a sus vitrinas al llevarse a casa el galardón más codiciado de la gala, Álbum del Año, por primera vez. Kendrick Lamar, el rapero ganador del Pulitzer que el año pasado obtuvo cinco gramófonos, tiene nueve nominaciones en esta edición —la mayor cantidad para cualquier artista—, incluidas Grabación del Año y Canción del Año. Este año compite con su álbum GNX, que incluye el sencillo “Luther” con la participación de la cantante de R&B SZA. Lamar, de 38 años, ha ganado 22 premios Grammy a lo largo de su carrera.

Lady Gaga, la camaleónica estrella pop, y Bad Bunny, el orgullo de Puerto Rico, también compiten en las tres categorías principales.

También están nominados para el premio de Mejor Álbum: la princesa del pop Sabrina Carpenter; el cantante y compositor de R&B Leon Thomas; el rapero Tyler, the Creator; el dúo de hip-hop Clipse (Pusha T y Malice); y la estrella pop Justin Bieber, con su primer trabajo de estudio en cuatro años. Lady Gaga, Bieber y Carpenter tienen previsto actuar, y se espera que se confirmen más presentaciones antes del domingo.

Kendrick Lamar, Lady Gaga y Bad Bunny son los grandes favoritos para los premios Grammy 2026

El impacto de Bad Bunny

En el camino de Lamar hacia el Álbum del Año se interpone Bad Bunny, quien actualmente se encuentra realizando una gira mundial en apoyo de su álbum Debí Tirar Más Fotos. “Es un álbum muy emocionante”, opina la musicóloga Lauron Kehrer. “Aborda mucho en cuanto a material temático y musical”, señaló, refiriéndose a las alusiones a la descolonización y al uso de ritmos tradicionales puertorriqueños.

La megaestrella latina, de 31 años, cuyo nombre de nacimiento es Benito Antonio Martínez Ocasio, encabezará el espectáculo de entretiempo del Super Bowl de fútbol americano una semana después de los Grammys, donde está nominado a seis premios. El año pasado realizó una residencia de tres meses en su natal Puerto Rico y fue anfitrión del estreno de temporada del show televisivo de comedia Saturday Night Live. Su Un verano sin ti (2022) fue el primer álbum en español nominado al Álbum del Año. Una victoria este domingo le daría un lugar más en los libros de historia.

Lady Gaga, de 39 años, regresó con fuerza a las giras con Mayhem, su colección de hits con un toque oscuro que resalta su lado más dramático. Suma siete nominaciones. Cuenta con 14 Grammys, pero ganar el Álbum del Año completaría su triplete de los premios principales. Hace siete años obtuvo los galardones a Grabación y Canción del Año por el éxito de la canción “Shallow”, de la película Nace una estrella, que también le valió un Oscar.

Kendrick Lamar fue el gran ganador de los Grammy 2025 con cinco premios (Foto: REUTERS/Mike Blake)

En esta ocasión, Canción del Año —que premia la composición— es una categoría reñida que incluye “Manchild” de Sabrina Carpenter y “Golden” de la exitosa película animada Las guerreras K-Pop. Muchos expertos creen que el enérgico éxito coreano se impondrá.

Para mejor artista nuevo compiten Alex Warren, el grupo femenino Katseye, la británica Olivia Dean, la bailarina de TikTok convertida en cantante Addison Rae, The Marias, sombr, Lola Young y Thomas, quien ya ganó un Grammy hace dos años por producir una canción de SZA.

Para la musicóloga Kehrer, la incorporación de rap, reguetón y K-pop entre las principales categorías de los Grammy refleja cambios en la composición del cuerpo de votantes de la Academia de la Grabación. Más de 3.800 nuevos miembros han sido admitidos. La mitad de ellos tiene 39 años o menos, y el 58 por ciento son personas de color, según la academia.

También se enviaron invitaciones a todos los miembros de la Academia Latina de la Grabación. “Los Grammy son más reactivos que cualquier otra cosa”, dijo Kehrer. “Que estos artistas ganen los principales premios es más un reflejo del clima actual que un intento de moverlo o cambiarlo”. Los Premios Grammy, una vez más, serán presentados por el comediante estadounidense Trevor Noah.

Fuente: AFP