“Troublemaker”, los orígenes rebeldes de Mandela, antes de convertirse en líder admirado por todo el mundo

Antoine Fuqua siempre consideró a Nelson Mandela un ícono, pero no tenía ni idea de que también fuera un rebelde, un luchador en toda regla. Recordó haber entrado en un restaurante y haber visto la foto de un hombre en posición de boxeo, y preguntó por qué tenían un póster de Muhammad Ali en la pared. Le respondieron que no: era Mandela.

Fue sólo una parte de lo que sería un viaje esclarecedor al realizar el nuevo documental, Troublemaker, que tendrá su estreno mundial el martes en el Festival de Cine de Sundance.

“Se convirtió en el Mandela que todos conocemos y amamos”, dijo Fuqua. “El alborotador nos permite verlo no solo como un personaje mítico o un ícono mundial, sino como un ser humano falible, alguien que se convirtió en un gran líder, que al principio era un rebelde, por así decirlo, y que estaba dispuesto a recurrir a la violencia en algún momento, si era necesario, por el bien común”.

La película utiliza la propia voz de Mandela, extraída de más de 70 horas de grabaciones, para narrar la historia de la lucha contra el apartheid. Fuqua colaboró ​​estrechamente con Mac Maharaj, activista antiapartheid, quien estuvo preso en Robben Island con Mandela y desempeñó un papel clave en el contrabando de los escritos de Mandela, que se convertirían en Largo camino hacia la libertad, fuera de la prisión.

Fuqua, Maharaj y el equipo cinematográfico viajaron por toda Sudáfrica, visitando lugares importantes en la historia de Mandela, desde la Universidad de Fort Hare, donde Mandela era estudiante antes de ser expulsado por actividades de protesta, y Robben Island, donde estuvo encarcelado entre 1964 y 1982, hasta Qunu, su lugar de descanso final.

Incluso durmió algunas noches en Robben Island, donde, según él, fue “muy incómodo”. Allí, se familiarizaron con el lugar donde Mandela pasó 18 de sus 27 años en prisión y se conectaron por las noches durante las cenas. Fue allí donde Maharaj le dijo que Mandela era fan de Tracy Chapman.

Se encontraron con mucha gente a lo largo del camino, incluidos algunos que formaban parte de la resistencia contra el apartheid, y se tomaron en serio su continuo optimismo y esperanza a pesar de los agravios y el racismo pasados ​​y presentes.

“Un caballero entró sin brazo, le faltaba un ojo. Parecía un personaje de James Bond. Llevaba una camisa de Tommy Bahama y una gorra”, dijo Fuqua. “Y estaba tan lleno de vida, tan divertido y tan realista sobre lo que le había sucedido, luchando por la justicia. Empecé a aprender mucho más sobre la gente de allí”.

La película, en la que Fuqua ha estado trabajando durante más de tres años, combina material de archivo y fotografías, entrevistas con Maharaj y animación del artista sudafricano Thabang Lehobye para llenar los vacíos donde no existían imágenes, como en Robben Island.

Fuqua espera que las lecciones que el público aprenda sean de escala global.

“La lección que aprendí fue que un cambio significativo nunca es fácil ni cómodo”, dijo Fuqua. “En ese momento, las personas estaban dispuestas a hacer lo necesario, la difícil tarea de generar el cambio”.

Añadió: “Espero que la gente aprenda de grandes líderes como Mandela y Mac Maharaj… Personas que lucharon por las razones correctas”.

