Entre bromas y nostalgia: Mel Brooks desnuda su corazón en un emotivo documental

Mel Brooks: The 99 Year Old Man!

La alegría del documental de dos partes de HBO “Mel Brooks: ¡El hombre de 99 años!” reside, naturalmente, en pasar tiempo con la obra de su protagonista, una de las personas más divertidas y constantes en la historia de Hollywood. Pero también hay un hilo de tristeza que atraviesa la serie de tres horas y media, y al terminar, esas risas pueden mezclarse con lágrimas.

Dirigido por Judd Apatow y Michael Bonfiglio, “¡El hombre de 99 años!”, que se estrena el jueves por la noche en HBO, ofrece una visión exhaustiva de la vida y el arte de Brooks. Así, es fácil encontrarse riendo sin control con fragmentos de “Los productores” (1967) o “Sillas de montar calientes” (1974). Eso por sí solo es un placer. Sin embargo, esto es más que una historia sobre cómo surgieron estos clásicos del cine. También explora la longevidad de Brooks y la soledad de ser uno de los últimos de una generación.

Eso encaja con Brooks, cuya obra siempre ha tenido mucha profundidad bajo los chistes escatológicos. En entrevistas con Apatow, minimiza lo arriesgado y revolucionario de su sátira, ya fueran sus blancos los nazis, los racistas en Estados Unidos o la clase dirigente (o sus críticos). Sigue insistiendo en que la risa siempre fue su objetivo principal.

“¡El hombre de 99 años!” —cuyo título es un guiño a la famosa rutina de Brooks y Carl Reiner, “El hombre de 2000 años”— repasa los éxitos conocidos y los fracasos menos difundidos de la carrera de Brooks. En cierto modo, fue un eterno desvalido que pensó que su carrera había terminado a principios de los años 60 y que nunca fue totalmente aceptado por la crítica. (A menudo fue directamente menospreciado.)

También es una historia de amor multifacética, que dedica un tiempo considerable a retratar la relación colaborativa y apasionada con su esposa durante más de 40 años, Anne Bancroft, fallecida en 2005, y su profunda amistad con Reiner, quien murió en junio de 2020.

Las pérdidas que Brooks ha sufrido pesan sobre la segunda parte. Comienza con un segmento cómico en el que cuenta los ejercicios mentales que realiza cada mañana, pero pronto surge una tristeza profunda, al mostrar la soledad que acompaña a una vida muy larga.

Mel Brooks en su juventud con su esposa Anne Bancroft. Su matrimonio duró más de 40 años

A esa melancolía se suman nuevas entrevistas con colegas a quienes Brooks ha sobrevivido, como David Lynch, Carl Reiner y el hijo de Reiner, Rob, quien aporta reflexiones conmovedoras sobre la relación cercana entre su padre y Brooks. El hecho de que el documental se completó antes del asesinato de Rob Reiner el mes pasado añade otra capa de tristeza. Es inevitable preguntarse cómo estará afrontando Brooks la noticia.

A pesar de toda esa tragedia, “¡El hombre de 99 años!” muestra, muchas veces de forma hilarante, cómo incluso ahora Brooks siempre tiene un chiste preparado. él sigue riendo. ¿Por qué nosotros no?

Fuente: The New York Times