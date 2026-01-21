Cultura

Arctic Monkeys y Harry Styles regresan con nuevas canciones después de varios años de silencio discográfico

La banda publica un tema a beneficio de una ONG que protege a los niños en territorios de guerra. El cantante estrena “Aperture”, un adelanto de su nuevo disco que se publicará en marzo

Guardar
Arctic Monkeys y Harry Styles
Arctic Monkeys y Harry Styles coinciden en nuevos lanzamientos luego de varios años de pausa musical

Arctic Monkeys y Harry Styles regresan esta semana con el estreno de nuevas canciones, después de varios años de silencio discográfico. La banda británica presentará una nueva canción el jueves a las 12 (hora de Argentina), la primera en cuatro años, como parte de un proyecto solidario. Por su parte, un minuto después de medianoche (ya viernes), el cantante lanzará el sencillo “Aperture”, adelanto de su cuarto álbum de estudio.

Arctic Monkeys, cuatro años después

El nuevo tema de Arctic Monkeys forma parte de un proyecto colectivo impulsado por War Child Records, sello independiente de la ONG británica War Child y se dedica a editar álbumes benéficos para apoyar a la infancia afectada por conflictos armados. El anuncio fue acompañado por un video con imágenes de un niño junto al mar y el mensaje: “Nueva canción de @arcticmonkeys y más información sobre nuestro próximo proyecto para apoyar a niños que viven en tiempos de guerra”.

Desde 1995, War Child Records ha lanzado álbumes benéficos con artistas como Oasis, Radiohead y Coldplay. Discos emblemáticos como Help, 1 Love (2002), Hope (2003), Help: A Day in the Life (2005) y War Child Presents Heroes (2009) han tenido como fin recaudar fondos para brindar asistencia a menores en zonas en guerra, con apoyo educativo, psicológico y sanitario.

El regreso de Arctic Monkeys
El regreso de Arctic Monkeys coincide con la campaña de War Child Records para apoyar a niños afectados por conflictos bélicos

El regreso de Arctic Monkeys se produce tras una pausa iniciada luego de un show realizado del 19 de octubre de 2023 en Dublin, Irlanda. Tras publicar el álbum The Car en 2022 y meses sin actividad discográfica, la banda realiza este lanzamiento puntual antes de reanudar plenamente sus presentaciones en 2026.

Arctic Monkeys se formó en Sheffield en 2002 y debutó en 2006 con el disco Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not, álbum que marcó un récord de ventas en el Reino Unido. En 2007 lanzaron Favourite Worst Nightmare, consolidando su presencia en la escena internacional. Su tercer disco, Humbug (2009), mostró una evolución hacia sonidos más oscuros, mientras que AM (2013) los catapultó como referentes del rock alternativo, gracias a éxitos como “Do I Wanna Know?”. En 2018 publicaron Tranquility Base Hotel & Casino, explorando un enfoque más experimental y melódico. El grupo destaca por fusionar garage rock, indie y post-punk, con letras agudas y una identidad sonora inconfundible.

Harry Styles anticipa su nuevo disco

En paralelo, Harry Styles inicia una nueva etapa con la publicación de “Aperture”, su primer single desde Harry’s House (2022). Este tema anticipa el álbum Kiss all the time. Disco, occasionally, que saldrá el 6 de marzo e incluirá doce canciones. La preventa digital ya está disponible en distintas plataformas.

La campaña de lanzamiento se distingue por una fuerte impronta visual. La portada muestra a Harry Styles en una esquina, colocándose unas gafas de sol, sobre un fondo oscuro y junto a una bola de discoteca suspendida en el aire. Además, los últimos días se difundieron carteles enigmáticos con mensajes por distintas ciudades y se renovó su imagen en redes sociales, donde ahora aparece con gafas de sol naranjas, buzo amarillo, camisa de lunares y corbata roja.

Harry Styles lanza la canción
Harry Styles lanza la canción "Aperture", adelanto de su cuarto álbum que se editará en marzo

Harry Styles inició su carrera en 2010 como integrante de One Direction, banda con la que alcanzó reconocimiento global. En 2017 lanzó su primer álbum solista, Harry Styles, que mostró influencias de rock clásico y pop. Su segundo disco, Fine Line (2019), recibió elogios por su diversidad sonora y éxitos como “Watermelon Sugar”. En 2022 editó Harry’s House, consolidando su perfil como solista versátil y creativo. Su estilo musical combina pop, rock, folk y elementos soul, caracterizándose por la experimentación y una imagen distintiva. Es considerado una de las figuras más influyentes de la música pop global contemporánea.

Temas Relacionados

Arctic MonkeysHarry StylesMúsicaUltimas noticiasUltimas noticias América

Últimas Noticias

El Museo Nacional de Bellas Artes rememora el Egipto clásico de Hollywood con un ciclo de cine gratuito

Del viernes 23 al domingo 25 en El Paseo de las Esculturas, el espacio al aire libre entre las avenidas del Libertador y Figueroa Alcorta, se proyectan ‘La momia’ (1932) y ‘Cleopatra’ (1934)

El Museo Nacional de Bellas

Frida Kahlo llega a la Tate Modern con una exposición que explora su identidad y legado en el arte mundial

A partir de junio, la muestra ‘The making of a Icon’ presentará más de doscientos objetos, documentos y obras que contextualizan el proceso de difusión mundial de la artista mexicana

Frida Kahlo llega a la

Tip de la RAE: costa este y costa oeste, en minúsculas

La Real Academia Española se ha convertido en la institución más relevante para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Tip de la RAE: costa

La divertida broma de la hija de Scorsese al director que se ha hecho viral en redes: “¡Deberías alejarte de personas como yo!”

La joven actriz, que acostumbra a exponer a su padre en redes sociales, fingió estar hablando de un chico con el que estaba saliendo

La divertida broma de la

Se vienen las nominaciones al Óscar 2026: favoritas, sorpresas y todo lo que hay que saber

‘Sinners’ y ‘Una batalla tras otra’ se perfilan como grandes candidatas a llevarse la mayor cantidad de candidaturas, aunque ‘Hamnet’, ‘Frankenstein’ y ‘Marty Supreme’ podrían sorprender

Se vienen las nominaciones al
DEPORTES
La particular respuesta de Mabppé

La particular respuesta de Mabppé cuando un rival le nombró al Dibu Martínez antes de un penal

Alpine sacó a pista su coche para la temporada 2026 de la Fórmula 1: el video que circuló y el mensaje de Briatore

Australian Open: Francisco Comesaña luchó, pero quedó eliminado en la segunda ronda ante Frances Tiafoe

La decisión que tomó River Plate a días para el cierre del mercado de pases y el debut en el Torneo Apertura

Las nuevas cuatro reglas en el fútbol mundial para contrarrestar las “interrupciones” de los partidos

TELESHOW
Wanda Nara aclaró cómo es

Wanda Nara aclaró cómo es su relación actual con Martín Migueles: “Estoy bien así”

Maru Botana recordó la particular frase que le dijo una doctora tras la muerte de su hijo Facundo: “Buscó el momento”

Maxi López contó la insólita manera en que se tatuó a Wanda en el dedo

Pachu Peña regresa a la televisión en un nuevo proyecto: “Es un placer que me hayan convocado”

La salida mágica de Antonela Roccuzzo en Nueva York: “Noche soñada”

INFOBAE AMÉRICA

El ciclón Harry mantiene en

El ciclón Harry mantiene en alerta roja el sur de Italia con vientos de 150 km/h y olas de 10 metros

Qué pasará con el acuerdo UE-Mercosur tras el examen judicial solicitado por el Parlamento Europeo

Panamá prohíbe ocho plaguicidas por riesgos a la salud y al ambiente

La viuda del último sha de Irán dijo que quiere regresar: “La juventud y todo el pueblo iraní serán finalmente libres”

Brasil confirmó que recibió la invitación para participar en el Consejo de Paz impulsado por Donald Trump