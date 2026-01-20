“Aquí está mi cara”: el lado oculto de Pedro Lemebel en una muestra íntima

Un conjunto de retratos inéditos de Pedro Lemebel revela nuevas facetas del artista, alejadas de la leyenda y más próximas a su dimensión íntima y cotidiana. La muestra colectiva Aquí está mi cara, que abrirá a finales de mes en el recién inaugurado Arrayán Espacio en el Barrio Brasil de Santiago, Chile, propone un recorrido visual por la vida de Lemebel, en el undécimo aniversario de su muerte. La exposición reúne a once fotógrafos y busca, según los organizadores citados por La Tercera, presentar “una imagen más horizontal”, despojándolo “de la figura de santa patrona disidente” para acercarlo al espectador como persona.

Entre las imágenes más destacadas del recorrido figuran registros hasta ahora poco conocidos, como la foto de Lemebel con un caimán —originalmente propiedad de Carmen Berenguer—, utilizada en la portada de La esquina es mi corazón. Otro documento fotográfico significativo muestra al autor en una marcha del Orgullo en el año 2000, junto a Gladys Marín y Juan Pablo Sutherland. También se exhibirá “Araña de rincón”, en la que Lemebel aparece de espaldas en una esquina, imagen que integró la muestra Arder y más tarde se convirtió en libro.

La génesis de la exhibición fue una idea de Pablo Sanhueza, quien junto a Lucía Ruiz creó Arrayán Espacio. La curaduría corrió por cuenta del periodista Pedro Bahamondes, quien invitó a los fotógrafos a remirar sus archivos buscando capturas “que quedaron entre medio de las fotos icónicas, lo que no se ha visto tanto, o que incluso, fueron desechadas porque Pedro no las quiso”.

La exposición reúne fotos desde la mirada de quienes lo acompañaron en su vida revelando nuevas dimensiones del escritor chileno en el Barrio Brasil

El conjunto abarca 17 fotografías que cubren desde la etapa de Pedro Mardones como docente, hasta su transformación en escritor y artista público. Las obras seleccionadas incluyen cuatro capturas del fotógrafo Pedro Marinello, entre ellas una imagen de la instalación Abecedario, que Lemebel realizó en una pasarela del Cementerio Metropolitano.

La muestra rescata diversos momentos del colectivo Las Yeguas del Apocalipsis, integrado por Lemebel y Francisco Casas. Integran también la selección tres imágenes del fotógrafo Álvaro Hoppe, quien acompañó a Lemebel durante su etapa en Página Abierta. En una tira de contacto se observa a Las Yeguas del Apocalipsis en la feria del libro de 1991, en Estación Mapocho. En otra de estas imágenes aparece Sebastián Piñera, a quien —según Bahamondes— Las Yeguas esquivan para evitar retratarse con él. Además, la foto de portada de Loca Fuerte, de Óscar Contardo, y una escena en que las Yeguas interactúan con guardias, forman parte del registro de Hoppe.

Pedro Lemebel (Crédito: Editorial Anagrama)

Jorge Sánchez presenta una imagen de Lemebel en 2002, durante un reportaje para El Mercurio. En ella, el escritor navega en una lancha en la costa de Viña del Mar. Sánchez relató que acompañó a Lemebel a visitar a Gladys Marín y a la madre del escritor en el cementerio antes de dirigirse a la Ciudad Jardín al lanzamiento de uno de sus libros. “Tenía un conocimiento de quién era este personaje, sumamente interesante para la fecha, transgresor con su lengua filuda, como él decía, e hicimos una amistad de fotógrafo a retratado”, relató Sánchez a La Tercera.

La exhibición suma la fotografía de Lemebel en una marcha en Nueva York, de Joanna Reposi; una imagen junto a cuatro obreros capturada por Mabel Maldonado; una ampliación grupal en un taller literario de Pía Barros, realizada por Helen Hughes; y el retrato seleccionado para el afiche de la muestra, obra de Germán Bobbe. Sobre esta última, Bahamondes detalló que es “un retrato hermoso de Pedro, con el maquillaje de su cumpleaños, en su departamento en el Parque Forestal el 2013”.