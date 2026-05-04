Pedro Mairal presentó su último libro “Los nuevos”: adolescencia, salud mental y el arte de escribir desde la experiencia

Pedro Mairal presentó en la Feria del Libro su nueva obra 'Los nuevos', centrada en la adolescencia y la salud mental

Pedro Mairal compartió en una entrevista para Infobae en Vivo detalles sobre el proceso de escritura de “Los nuevos”, su experiencia con la crítica, el vínculo con sus personajes y la integración de la música como parte de la trama, después de lo que fue la presentación de su último libro en la Feria del Libro.

Durante una charla con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, el escritor explicó: “Estuve como dos años escribiendo la novela. Es un libro largo; la primera parte la escribí bastante rápido, pero la tercera parte me dio bastante trabajo. Los libros crecen a una velocidad a veces medio botánica, una lentitud. Cosas que salen rápido y otras que hay que esperar a que maduren. No las puedo apurar”.

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En cuanto a su método de trabajo, Mairal detalló: “Para escribir novelas, necesito sentarme de un modo más oficinístico. Trato de escribir por lo menos de 9 (de la mañana) a 2 de la tarde durante unos meses, porque si no, no avanza la cosa. Y después corrijo”.

El proceso de creación y la construcción de personajes en Los nuevos

Mairal confesó: “En este libro, por primera vez hice algo que es una novela como de personas más que de tramas. Efectivamente me encariñé mucho, quizá porque tengo la edad que podría ser el padre de ellos, de Pilar, Bruno y Tiago. Me sentí como un Dios cruel cuando les ponía cosas muy duras. Pero a la vez, si no les ponés dificultades a los personajes, no hay historia”.

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Mairal expresó su preferencia por preservar la multiplicidad de lecturas literarias, postergando una posible adaptación cinematográfica de 'Los nuevos' (Infobae en Vivo)

En ese sentido, narró una situación particular: “En un momento lo hago enamorarse a Bruno hasta la médula y después, para que haya un cuento, le tienen que romper el corazón. Le dije a un amigo por teléfono: ‘Che, lo hice enamorar a Bruno y ahora le tengo que romper el corazón’. Y me sentí muy cruel”. Sin embargo, reconoció: “Uno le pone dificultades a los personajes para que salgan adelante, para que esquiven, para que vayan para algún lado”.

Consultado sobre cuánto de lo personal hay en el conflicto de sus personajes, Mairal reflexionó: “Para que los personajes estén vivos les ponés algo un poco personal para que tengan como un soplo de vida, una chispa. Yo armo un Frankenstein con cosas mías, cosas que invento, etcétera. Supongo que hay siempre algo que de algún modo me pasó o me podría haber pasado o tenía ganas que me pasara”.

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Salud mental, instituciones y adolescencia en la trama

Sobre la temática central de “Los nuevos”, el escritor subrayó: “Los chicos a esta edad, 19 años más o menos, si no entran en una especie de normalización y se acercan a márgenes que la sociedad considera peligrosos, los agarran dos instituciones: o la justicia o la psiquiatría”.

El proceso de escritura de 'Los nuevos' llevó dos años y exploró una construcción profunda de personajes juveniles (Emecé)

“En el caso de Tiago, hace algo que el padre, para salvarlo de la justicia, lo empuja para el lado psiquiátrico. En esa zona de grises, Tiago es un chico que perdió a la mamá hace muy poco, lo llevan a la playa supuestamente a ser feliz y hace un desastre en la playa”, explicó.

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Además, precisó: “La novela empieza en un neuropsiquiátrico donde de algún modo está después de lo que pasó y quieren que cuente lo que pasó. Ahora, ¿tuvo un brote psicótico o estaba completamente roto por dentro? ¿Cómo ponerle una etiqueta a eso? Es muy difícil. Te pueden empujar para lo psiquiátrico, te medican, etcétera".

“Pero la novela trata justamente de esa zona de grises, de que te agarran las instituciones pero vos sos un individuo y no sé si lo que te pasó calza exactamente con ese diagnóstico, esa medicación”, agregó.

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La historia transcurre en parte en un entorno ficticio: “Inventé un balneario en la Argentina, La Lobería, una especie de burbujita hippie chic donde Tiago encuentra su grieta y se hace amigo del tipo que cuida los caballos, Aguirre. Creo que los tres personajes tienen eso de escaparse de sus burbujas por alguna grieta”.

Pedro Mairal destacó la importancia de volcar vivencias personales y emociones propias en la construcción narrativa de sus personajes (Infobae en Vivo)

Literatura, música y el vínculo con los lectores

En “Los nuevos”, la música se integra a la literatura de manera inédita en la carrera del autor: “Siempre estoy escribiendo canciones a la par con mi trabajo de narrador. Por primera vez, en esta novela confluyeron las aguas y las canciones que escribí durante la escritura de este libro terminaron siendo las canciones que cantan y graban estos tres chicos. Al final de la novela hay un código QR que lleva a un audio; yo produje las canciones”.

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Mairal relató con humor su relación con la crítica: “Escucho porque son lecturas. Me interesa. A veces me duele cuando no hay comunicación y no logré convencer, por supuesto. Pero trato de ver qué hay dentro de esa crítica, si no viene con mala intención. El libro existe cuando lo leen. Yo sugiero una historia, pero es el lector o la lectora quien inventa en su cabeza y echa a andar esta especie de película sugerida que uno hace. Lo completa el lector, lo termina, le da sentido”.

Finalmente, respecto a la posibilidad de una adaptación cinematográfica de “Los nuevos”, señaló: “Me gusta que el libro sea el libro durante un tiempo. El alma de un libro son la suma de todas las lecturas. Si ya le ponés una cara de actor a esto, congelás todas las otras lecturas posibles”.

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