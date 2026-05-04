Se revelaron las 100 personalidades distinguidas con los Premios Konex en Humanidades

Los Premios Konex 2026 han distinguido a 100 personalidades de las Humanidades Argentinas, reconociendo a figuras de 21 disciplinas con el Diploma al Mérito por su labor entre 2016 y 2025. Esta edición incluye por primera vez un premio a la categoría de “Estudios de Género” y conmemora el 40 aniversario del Juicio a las Juntas. La ceremonia oficial, donde se entregarán los diplomas, tendrá lugar el próximo martes 8 de septiembre en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la UBA.
La nómina de 100 premiados fue determinada por un Gran Jurado compuesto por 20 especialistas. La presidencia estuvo a cargo de Aída Kemelmajer de Carlucci, Konex de Brillante en 2016 y doble Konex de Platino (1998 y 1996), mientras que el economista Pablo Gerchunoff (Konex de Platino 2016) ejerció como secretario general y el historiador José Emilio Burucúa (Konex de Brillante 2016) figuró como invitado especial. Entre los miembros del jurado resalta la presencia de Horacio Rosatti, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Konex de Platino 2016.
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El proceso de premiación se articula en dos instancias centrales. Primero, los 100 seleccionados recibirán el Diploma al Mérito en septiembre. Posteriormente, el 10 de noviembre, se anunciarán los Konex de Platino: uno por cada disciplina, elegidos entre los cinco ganadores de cada categoría. Finalmente, de ese universo saldrá una única figura distinguida con el Konex de Brillante, el mayor honor del ciclo. La organización recordó que, en años precedentes, este galardón fue entregado a figuras como Gregorio Weinberg (1986), Gregorio Klimovsky (1996), Julio Olivera (2006), además de Aída Kemelmajer de Carlucci y José Emilio Burucúa (2016).
A la par de los Diplomas, el jurado conferirá distinciones especiales, entre ellas Menciones Especiales para trayectorias sobresalientes, premios a instituciones, y reconocimientos denominados “Inolvidables” para diez personalidades fallecidas que en vida fueron galardonadas por el Konex, como Mario Bunge, José Nun y Eva Giberti. Se otorgará también el Konex de Honor, reservado a una figura principal fallecida durante la década, distinción que a lo largo de los años han recibido nombres como Raúl Prebisch (1986), Manuel Sadosky (2006) y Beatriz Sarlo en esta edición. El Premio Konex Mercosur se lo quedó el uruguayo Gerardo Caetano.
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El anuncio detalla quintetos de ganadores por cada disciplina. Entre ellas, Filosofía reconoce a Mónica Cragnolini, Claudia D’Amico, Claudia Hilb, Silvia Manzo y María Isabel Santa Cruz; en Ciencias Antropológicas a Claudia Briones, María Constanza Ceruti, Rafael Goñi, Carlos Somigliana y Guillermo Wilde; en Psicología a Gabriela Dueñas, Marisa Punta Rodulfo, Alicia Stolkiner, Fernando Uribarri y Hugo Vezzetti. El quinteto inaugural de Estudios de Género lo integran Paola Bergallo, Eleonor Faur, María Luisa Femenías, Mariana Marchionni y Graciela Morgade. Además, la lista de reconocimientos especiales consigna que Guillermo Calvo, Ricardo Gil Lavedra y Juan Carlos Torre reciben Menciones Especiales, mientras que la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, el CEDES y la SADAF son distinguidas como instituciones.
El jurado se compone casi en su totalidad por premiados de anteriores ediciones. Aída Kemelmajer de Carlucci, presidencia del jurado, ha recibido el máximo reconocimiento de la entidad, y Pablo Gerchunoff es referente en desarrollo económico. Figuras como Diana Cohen Agrest, Roberto Gargarella, Maristella Svampa y Fernando Navajas, todos con historia de galardones Konex, suman legitimidad y continuidad institucional al proceso de selección.
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Los 100 Premiados
1. Filosofía
- Mónica Cragnolini
- Claudia D’Amico
- Claudia Hilb
- Silvia Manzo
- María Isabel Santa Cruz
2. Lógica y Filosofía de la Ciencia
- Eduardo Barrio
- Christián Carman
- Sebastián Fortin
- Federico Pailos
- Alberto Guillermo Ranea
3. Ética y Bioética
- Santiago Kovadloff
- Florencia Luna
- Julio Montero
- Arleen Salles
- Fishel Szlajen
4. Estética
- Roberto Amigo
- Néstor García Canclini
- Ricardo Ibarlucía
- Graciela Silvestri
- Gabriela Siracusano
5. Ciencias Antropológicas
- Claudia Briones
- María Constanza Ceruti
- Rafael Goñi
- Carlos Somigliana
- Guillermo Wilde
6. Educación
- Agustín Adúriz-Bravo
- Sandra Carli
- Myriam Feldfeber
- Carolina Gandulfo
- Carina Kaplan
7. Psicología
- Gabriela Dueñas
- Marisa Punta Rodulfo
- Alicia Stolkiner
- Fernando Uribarri
- Hugo Vezzetti
8. Psicoanálisis
- Leticia Glocer Fiorini
- Jorge Luis Maldonado
- Julio Marotta
- Juan David Nasio
- Juan Eduardo Tesone
9. Historia Política, Cultural e Intelectual
- José Omar Acha
- Lila Caimari
- Adrián Gorelik
- Elías Palti
- Marcela Ternavasio
10. Historia Económica y Social
- María Inés Barbero
- Gerardo della Paolera
- Roy Hora
- Eduardo José Míguez
- Ricardo Salvatore
11. Sociología
- Fernanda Beigel
- Claudia Jacinto
- Gabriel Kessler
- Juan Ignacio Piovani
- Gabriel Vommaro
12. Ciencias Políticas
- Pilar Calveiro
- Carlos Gervasoni
- Mariana Llanos
- María Victoria Murillo
- Catalina Smulovitz
13. Filosofía del Derecho
- Martín Diego Farrell
- Paula Gaido
- Ezequiel Monti
- Eduardo Rivera López
- Rodolfo Luis Vigo
14. Derecho Privado
- Miguel Federico De Lorenzo
- Marisa Herrera
- María Susana Najurieta
- Juan Carlos Palmero
- Ramón Daniel Pizarro
15. Derecho Constitucional e Internacional Público
- María Gabriela Ábalos
- Víctor Abramovich
- Alejandro Chehtman
- Laura Clérico
- María Angélica Gelli
16. Derecho Administrativo, Tributario y Laboral
- Mario Ackerman
- Alejandro Pérez Hualde
- Jorge A. Sáenz
- Domingo Sesin
- Alberto Tarsitano
17. Derecho Penal y Procesal
- Mary Beloff
- Alberto Binder
- Edgardo Alberto Donna
- Daniel Pastor
- Marcelo Sancinetti
18. Macroeconomía
- Fernando Álvarez
- Daniel Heymann
- Eduardo Levy Yeyati
- Juan Pablo Nicolini
- Martín Rapetti
19. Microeconomía
- Irene Brambilla
- Germán Coloma
- Guillermo Cruces
- Juan Carlos Hallak
- Martín Rossi
20. Econometría y Métodos Cuantitativos
- Hildegart Ahumada
- Martín González Rozada
- Gabriel Montes Rojas
- Andrea Rotnitzky
- Martín Sola
21. Estudios de Género
- Paola Bergallo
- Eleonor Faur
- María Luisa Femenías
- Mariana Marchionni
- Graciela Morgade
Los Inolvidables
- Mario Bunge
- Emilio de Ípola
- Jorge Dotti
- Horacio Etchegoyen
- Ernesto Garzón Valdés
- Eva Giberti
- Horacio González
- Juan José Llach
- José Nun
- Juan José Sebrelli
Konex de Honor
- Beatriz Sarlo
Menciones Especiales
- Guillermo Calvo
- Ricardo Gil Lavedra
- Juan Carlos Torre
- Carlos Nino (homenaje)
- Asociación Argentina de Derecho Constitucional
- CEDES - Centro de Estudios de Estado y Sociedad
- SADAF - Sociedad Argentina de Análisis Filosófico
Konex Mercosur
- Gerardo Caetano (Uruguay)
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