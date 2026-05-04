Se revelaron las 100 personalidades distinguidas con los Premios Konex en Humanidades

Premios Konex 2026: estas son las 100 personalidades de las Humanidades argentinas (Foto: Franco Fafasuli)

Los Premios Konex 2026 han distinguido a 100 personalidades de las Humanidades Argentinas, reconociendo a figuras de 21 disciplinas con el Diploma al Mérito por su labor entre 2016 y 2025. Esta edición incluye por primera vez un premio a la categoría de “Estudios de Género” y conmemora el 40 aniversario del Juicio a las Juntas. La ceremonia oficial, donde se entregarán los diplomas, tendrá lugar el próximo martes 8 de septiembre en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la UBA.

La nómina de 100 premiados fue determinada por un Gran Jurado compuesto por 20 especialistas. La presidencia estuvo a cargo de Aída Kemelmajer de Carlucci, Konex de Brillante en 2016 y doble Konex de Platino (1998 y 1996), mientras que el economista Pablo Gerchunoff (Konex de Platino 2016) ejerció como secretario general y el historiador José Emilio Burucúa (Konex de Brillante 2016) figuró como invitado especial. Entre los miembros del jurado resalta la presencia de Horacio Rosatti, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Konex de Platino 2016.

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El proceso de premiación se articula en dos instancias centrales. Primero, los 100 seleccionados recibirán el Diploma al Mérito en septiembre. Posteriormente, el 10 de noviembre, se anunciarán los Konex de Platino: uno por cada disciplina, elegidos entre los cinco ganadores de cada categoría. Finalmente, de ese universo saldrá una única figura distinguida con el Konex de Brillante, el mayor honor del ciclo. La organización recordó que, en años precedentes, este galardón fue entregado a figuras como Gregorio Weinberg (1986), Gregorio Klimovsky (1996), Julio Olivera (2006), además de Aída Kemelmajer de Carlucci y José Emilio Burucúa (2016).

Beatriz Sarlo fue distinguida con el Kónex de Honor (Foto: Gustavo Gavotti)

A la par de los Diplomas, el jurado conferirá distinciones especiales, entre ellas Menciones Especiales para trayectorias sobresalientes, premios a instituciones, y reconocimientos denominados “Inolvidables” para diez personalidades fallecidas que en vida fueron galardonadas por el Konex, como Mario Bunge, José Nun y Eva Giberti. Se otorgará también el Konex de Honor, reservado a una figura principal fallecida durante la década, distinción que a lo largo de los años han recibido nombres como Raúl Prebisch (1986), Manuel Sadosky (2006) y Beatriz Sarlo en esta edición. El Premio Konex Mercosur se lo quedó el uruguayo Gerardo Caetano.

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El anuncio detalla quintetos de ganadores por cada disciplina. Entre ellas, Filosofía reconoce a Mónica Cragnolini, Claudia D’Amico, Claudia Hilb, Silvia Manzo y María Isabel Santa Cruz; en Ciencias Antropológicas a Claudia Briones, María Constanza Ceruti, Rafael Goñi, Carlos Somigliana y Guillermo Wilde; en Psicología a Gabriela Dueñas, Marisa Punta Rodulfo, Alicia Stolkiner, Fernando Uribarri y Hugo Vezzetti. El quinteto inaugural de Estudios de Género lo integran Paola Bergallo, Eleonor Faur, María Luisa Femenías, Mariana Marchionni y Graciela Morgade. Además, la lista de reconocimientos especiales consigna que Guillermo Calvo, Ricardo Gil Lavedra y Juan Carlos Torre reciben Menciones Especiales, mientras que la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, el CEDES y la SADAF son distinguidas como instituciones.

El jurado se compone casi en su totalidad por premiados de anteriores ediciones. Aída Kemelmajer de Carlucci, presidencia del jurado, ha recibido el máximo reconocimiento de la entidad, y Pablo Gerchunoff es referente en desarrollo económico. Figuras como Diana Cohen Agrest, Roberto Gargarella, Maristella Svampa y Fernando Navajas, todos con historia de galardones Konex, suman legitimidad y continuidad institucional al proceso de selección.

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EL uruguayo Gerardo Caetano fue distinguido con el Konex Mercosur

Los 100 Premiados

1. Filosofía

Mónica Cragnolini

Claudia D’Amico

Claudia Hilb

Silvia Manzo

María Isabel Santa Cruz

2. Lógica y Filosofía de la Ciencia

Eduardo Barrio

Christián Carman

Sebastián Fortin

Federico Pailos

Alberto Guillermo Ranea

3. Ética y Bioética

Santiago Kovadloff

Florencia Luna

Julio Montero

Arleen Salles

Fishel Szlajen

4. Estética

Roberto Amigo

Néstor García Canclini

Ricardo Ibarlucía

Graciela Silvestri

Gabriela Siracusano

5. Ciencias Antropológicas

Claudia Briones

María Constanza Ceruti

Rafael Goñi

Carlos Somigliana

Guillermo Wilde

6. Educación

Agustín Adúriz-Bravo

Sandra Carli

Myriam Feldfeber

Carolina Gandulfo

Carina Kaplan

7. Psicología

Gabriela Dueñas

Marisa Punta Rodulfo

Alicia Stolkiner

Fernando Uribarri

Hugo Vezzetti

8. Psicoanálisis

Leticia Glocer Fiorini

Jorge Luis Maldonado

Julio Marotta

Juan David Nasio

Juan Eduardo Tesone

9. Historia Política, Cultural e Intelectual

José Omar Acha

Lila Caimari

Adrián Gorelik

Elías Palti

Marcela Ternavasio

10. Historia Económica y Social

María Inés Barbero

Gerardo della Paolera

Roy Hora

Eduardo José Míguez

Ricardo Salvatore

11. Sociología

Fernanda Beigel

Claudia Jacinto

Gabriel Kessler

Juan Ignacio Piovani

Gabriel Vommaro

12. Ciencias Políticas

Pilar Calveiro

Carlos Gervasoni

Mariana Llanos

María Victoria Murillo

Catalina Smulovitz

13. Filosofía del Derecho

Martín Diego Farrell

Paula Gaido

Ezequiel Monti

Eduardo Rivera López

Rodolfo Luis Vigo

14. Derecho Privado

Miguel Federico De Lorenzo

Marisa Herrera

María Susana Najurieta

Juan Carlos Palmero

Ramón Daniel Pizarro

15. Derecho Constitucional e Internacional Público

María Gabriela Ábalos

Víctor Abramovich

Alejandro Chehtman

Laura Clérico

María Angélica Gelli

16. Derecho Administrativo, Tributario y Laboral

Mario Ackerman

Alejandro Pérez Hualde

Jorge A. Sáenz

Domingo Sesin

Alberto Tarsitano

17. Derecho Penal y Procesal

Mary Beloff

Alberto Binder

Edgardo Alberto Donna

Daniel Pastor

Marcelo Sancinetti

18. Macroeconomía

Fernando Álvarez

Daniel Heymann

Eduardo Levy Yeyati

Juan Pablo Nicolini

Martín Rapetti

19. Microeconomía

Irene Brambilla

Germán Coloma

Guillermo Cruces

Juan Carlos Hallak

Martín Rossi

20. Econometría y Métodos Cuantitativos

Hildegart Ahumada

Martín González Rozada

Gabriel Montes Rojas

Andrea Rotnitzky

Martín Sola

21. Estudios de Género

Paola Bergallo

Eleonor Faur

María Luisa Femenías

Mariana Marchionni

Graciela Morgade

Los Inolvidables

Mario Bunge

Emilio de Ípola

Jorge Dotti

Horacio Etchegoyen

Ernesto Garzón Valdés

Eva Giberti

Horacio González

Juan José Llach

José Nun

Juan José Sebrelli

Konex de Honor

Beatriz Sarlo

Menciones Especiales

Guillermo Calvo

Ricardo Gil Lavedra

Juan Carlos Torre

Carlos Nino (homenaje)

Asociación Argentina de Derecho Constitucional

CEDES - Centro de Estudios de Estado y Sociedad

SADAF - Sociedad Argentina de Análisis Filosófico

Konex Mercosur

Gerardo Caetano (Uruguay)