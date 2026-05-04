Cultura

Se revelaron las 100 personalidades distinguidas con los Premios Konex en Humanidades

El emblemático galardón distinguió a las grandes figuras del país: Konex de Honor a Beatriz Sarlo, Mercosur a Gerardo Caetano y el debut de Estudios de Género como categoría

Guardar
premios Konex Ciencia 2023
Premios Konex 2026: estas son las 100 personalidades de las Humanidades argentinas (Foto: Franco Fafasuli)

Los Premios Konex 2026 han distinguido a 100 personalidades de las Humanidades Argentinas, reconociendo a figuras de 21 disciplinas con el Diploma al Mérito por su labor entre 2016 y 2025. Esta edición incluye por primera vez un premio a la categoría de “Estudios de Género” y conmemora el 40 aniversario del Juicio a las Juntas. La ceremonia oficial, donde se entregarán los diplomas, tendrá lugar el próximo martes 8 de septiembre en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la UBA.

La nómina de 100 premiados fue determinada por un Gran Jurado compuesto por 20 especialistas. La presidencia estuvo a cargo de Aída Kemelmajer de Carlucci, Konex de Brillante en 2016 y doble Konex de Platino (1998 y 1996), mientras que el economista Pablo Gerchunoff (Konex de Platino 2016) ejerció como secretario general y el historiador José Emilio Burucúa (Konex de Brillante 2016) figuró como invitado especial. Entre los miembros del jurado resalta la presencia de Horacio Rosatti, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Konex de Platino 2016.

PUBLICIDAD

El proceso de premiación se articula en dos instancias centrales. Primero, los 100 seleccionados recibirán el Diploma al Mérito en septiembre. Posteriormente, el 10 de noviembre, se anunciarán los Konex de Platino: uno por cada disciplina, elegidos entre los cinco ganadores de cada categoría. Finalmente, de ese universo saldrá una única figura distinguida con el Konex de Brillante, el mayor honor del ciclo. La organización recordó que, en años precedentes, este galardón fue entregado a figuras como Gregorio Weinberg (1986), Gregorio Klimovsky (1996), Julio Olivera (2006), además de Aída Kemelmajer de Carlucci y José Emilio Burucúa (2016).

Murió Beatriz Sarlo
Beatriz Sarlo fue distinguida con el Kónex de Honor (Foto: Gustavo Gavotti)

A la par de los Diplomas, el jurado conferirá distinciones especiales, entre ellas Menciones Especiales para trayectorias sobresalientes, premios a instituciones, y reconocimientos denominados “Inolvidables” para diez personalidades fallecidas que en vida fueron galardonadas por el Konex, como Mario Bunge, José Nun y Eva Giberti. Se otorgará también el Konex de Honor, reservado a una figura principal fallecida durante la década, distinción que a lo largo de los años han recibido nombres como Raúl Prebisch (1986), Manuel Sadosky (2006) y Beatriz Sarlo en esta edición. El Premio Konex Mercosur se lo quedó el uruguayo Gerardo Caetano.

PUBLICIDAD

El anuncio detalla quintetos de ganadores por cada disciplina. Entre ellas, Filosofía reconoce a Mónica Cragnolini, Claudia D’Amico, Claudia Hilb, Silvia Manzo y María Isabel Santa Cruz; en Ciencias Antropológicas a Claudia Briones, María Constanza Ceruti, Rafael Goñi, Carlos Somigliana y Guillermo Wilde; en Psicología a Gabriela Dueñas, Marisa Punta Rodulfo, Alicia Stolkiner, Fernando Uribarri y Hugo Vezzetti. El quinteto inaugural de Estudios de Género lo integran Paola Bergallo, Eleonor Faur, María Luisa Femenías, Mariana Marchionni y Graciela Morgade. Además, la lista de reconocimientos especiales consigna que Guillermo Calvo, Ricardo Gil Lavedra y Juan Carlos Torre reciben Menciones Especiales, mientras que la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, el CEDES y la SADAF son distinguidas como instituciones.

El jurado se compone casi en su totalidad por premiados de anteriores ediciones. Aída Kemelmajer de Carlucci, presidencia del jurado, ha recibido el máximo reconocimiento de la entidad, y Pablo Gerchunoff es referente en desarrollo económico. Figuras como Diana Cohen Agrest, Roberto Gargarella, Maristella Svampa y Fernando Navajas, todos con historia de galardones Konex, suman legitimidad y continuidad institucional al proceso de selección.

Gerardo Caetano
EL uruguayo Gerardo Caetano fue distinguido con el Konex Mercosur

Los 100 Premiados

1. Filosofía

  • Mónica Cragnolini
  • Claudia D’Amico
  • Claudia Hilb
  • Silvia Manzo
  • María Isabel Santa Cruz

2. Lógica y Filosofía de la Ciencia

  • Eduardo Barrio
  • Christián Carman
  • Sebastián Fortin
  • Federico Pailos
  • Alberto Guillermo Ranea

3. Ética y Bioética

  • Santiago Kovadloff
  • Florencia Luna
  • Julio Montero
  • Arleen Salles
  • Fishel Szlajen

4. Estética

  • Roberto Amigo
  • Néstor García Canclini
  • Ricardo Ibarlucía
  • Graciela Silvestri
  • Gabriela Siracusano

5. Ciencias Antropológicas

  • Claudia Briones
  • María Constanza Ceruti
  • Rafael Goñi
  • Carlos Somigliana
  • Guillermo Wilde

6. Educación

  • Agustín Adúriz-Bravo
  • Sandra Carli
  • Myriam Feldfeber
  • Carolina Gandulfo
  • Carina Kaplan

7. Psicología

  • Gabriela Dueñas
  • Marisa Punta Rodulfo
  • Alicia Stolkiner
  • Fernando Uribarri
  • Hugo Vezzetti

8. Psicoanálisis

  • Leticia Glocer Fiorini
  • Jorge Luis Maldonado
  • Julio Marotta
  • Juan David Nasio
  • Juan Eduardo Tesone

9. Historia Política, Cultural e Intelectual

  • José Omar Acha
  • Lila Caimari
  • Adrián Gorelik
  • Elías Palti
  • Marcela Ternavasio

10. Historia Económica y Social

  • María Inés Barbero
  • Gerardo della Paolera
  • Roy Hora
  • Eduardo José Míguez
  • Ricardo Salvatore

11. Sociología

  • Fernanda Beigel
  • Claudia Jacinto
  • Gabriel Kessler
  • Juan Ignacio Piovani
  • Gabriel Vommaro

12. Ciencias Políticas

  • Pilar Calveiro
  • Carlos Gervasoni
  • Mariana Llanos
  • María Victoria Murillo
  • Catalina Smulovitz

13. Filosofía del Derecho

  • Martín Diego Farrell
  • Paula Gaido
  • Ezequiel Monti
  • Eduardo Rivera López
  • Rodolfo Luis Vigo

14. Derecho Privado

  • Miguel Federico De Lorenzo
  • Marisa Herrera
  • María Susana Najurieta
  • Juan Carlos Palmero
  • Ramón Daniel Pizarro

15. Derecho Constitucional e Internacional Público

  • María Gabriela Ábalos
  • Víctor Abramovich
  • Alejandro Chehtman
  • Laura Clérico
  • María Angélica Gelli

16. Derecho Administrativo, Tributario y Laboral

  • Mario Ackerman
  • Alejandro Pérez Hualde
  • Jorge A. Sáenz
  • Domingo Sesin
  • Alberto Tarsitano

17. Derecho Penal y Procesal

  • Mary Beloff
  • Alberto Binder
  • Edgardo Alberto Donna
  • Daniel Pastor
  • Marcelo Sancinetti

18. Macroeconomía

  • Fernando Álvarez
  • Daniel Heymann
  • Eduardo Levy Yeyati
  • Juan Pablo Nicolini
  • Martín Rapetti

19. Microeconomía

  • Irene Brambilla
  • Germán Coloma
  • Guillermo Cruces
  • Juan Carlos Hallak
  • Martín Rossi

20. Econometría y Métodos Cuantitativos

  • Hildegart Ahumada
  • Martín González Rozada
  • Gabriel Montes Rojas
  • Andrea Rotnitzky
  • Martín Sola

21. Estudios de Género

  • Paola Bergallo
  • Eleonor Faur
  • María Luisa Femenías
  • Mariana Marchionni
  • Graciela Morgade

Los Inolvidables

  • Mario Bunge
  • Emilio de Ípola
  • Jorge Dotti
  • Horacio Etchegoyen
  • Ernesto Garzón Valdés
  • Eva Giberti
  • Horacio González
  • Juan José Llach
  • José Nun
  • Juan José Sebrelli

Konex de Honor

  • Beatriz Sarlo

Menciones Especiales

  • Guillermo Calvo
  • Ricardo Gil Lavedra
  • Juan Carlos Torre
  • Carlos Nino (homenaje)
  • Asociación Argentina de Derecho Constitucional
  • CEDES - Centro de Estudios de Estado y Sociedad
  • SADAF - Sociedad Argentina de Análisis Filosófico

Konex Mercosur

  • Gerardo Caetano (Uruguay)

Temas Relacionados

CulturaPremios KonexPremios

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pedro Mairal presentó su último libro “Los nuevos”: adolescencia, salud mental y el arte de escribir desde la experiencia

En su paso por Infobae al Mediodía, el escritor abordó los desafíos de la escritura, la construcción de personajes y el modo en que su nueva obra refleja los dilemas juveniles y la fragilidad emocional de la época

Pedro Mairal presentó su último libro “Los nuevos”: adolescencia, salud mental y el arte de escribir desde la experiencia

“No quiero que mis hijos sean refugiados para toda su vida”: el dolor de Ucrania en la Feria del Libro

El conflicto bélico con Rusia y la urgencia de narrar el presente para resistir el olvido atravesaron los testimonios de Eugenia Kuznetsova, Artem Chapepe y Héctor Abad Faciolince, con moderación de Eduardo Slusarczuk, ayer en La Rural

“No quiero que mis hijos sean refugiados para toda su vida”: el dolor de Ucrania en la Feria del Libro

Rothko, Picasso y Basquiat: las estrellas de las próximas subastas millonarias

Un grupo de piezas emblemáticas de arte moderno y contemporáneo será ofrecido a coleccionistas este mes, con precios previstos que oscilan entre los veinticinco y los cien millones de dólares en la tradicional casa de remates

Rothko, Picasso y Basquiat: las estrellas de las próximas subastas millonarias

El Festival “El movimiento que insiste” reúne arte y derechos humanos en su décimo aniversario

El evento incluye teatro, danza y performance, laboratorios artísticos y residencias

El Festival “El movimiento que insiste” reúne arte y derechos humanos en su décimo aniversario

Ignacio Cloppet presenta “Perón íntimo” en la Feria: “Son falacias el vínculo con el nazismo, la quema de iglesias y la pederastía”

Este martes, el investigador argentino desplegará una investigación reveladora. Cita hallazgos inéditos como correspondencia privada y testimonios nunca antes publicados

Ignacio Cloppet presenta “Perón íntimo” en la Feria: “Son falacias el vínculo con el nazismo, la quema de iglesias y la pederastía”
DEPORTES
El saludo secreto de Colapinto y su novia Maia Reficco que captaron las cámaras en el Gran Premio de Miami

El saludo secreto de Colapinto y su novia Maia Reficco que captaron las cámaras en el Gran Premio de Miami

El video del impactante accidente de Pierre Gasly en el GP de Miami visto desde una cámara 360° de la Fórmula 1

La particular frase de una figura del fútbol sobre su futuro que causó una revolución: “Será lo que Dios le diga a mi esposa”

El polémico gesto de Hamilton a Colapinto tras el toque que protagonizaron en el GP de Miami de Fórmula 1

El tenis argentino desembarca en Roma: quiénes jugarán el Masters 1000 en el Foro Itálico

TELESHOW
La emoción de María Belén Ludueña y Jorge Macri tras llevar a casa a su hijo Vito por primera vez

La emoción de María Belén Ludueña y Jorge Macri tras llevar a casa a su hijo Vito por primera vez

Timothée Chalamet luce como fan de la Selección argentina en Nueva York

Quién es Marco Calone, el tercero en discordia que habría roto el matrimonio de Diego Maradona Jr.

Antonela Roccuzzo compartió su álbum personal en la F1 de Miami: las fotos familiares del saludo a Franco Colapinto

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona en el escenario: “Me queda una sensación amarga”

INFOBAE AMÉRICA

El presidente Arévalo anuncia que la designación del fiscal general de Guatemala se realizará tras resolverse impugnaciones

El presidente Arévalo anuncia que la designación del fiscal general de Guatemala se realizará tras resolverse impugnaciones

Rusia decretó una tregua para el 9 de mayo y amenazó con arrasar el centro de Kiev si Ucrania no la respeta

Los productos antipulgas para mascotas podrían dañar a las aves silvestres en el Reino Unido, alertan expertos

Panamá proyecta reforestar este año 1,320 hectáreas, para tratar de detener una creciente deforestación

Guatemala prevé una temporada ciclónica 2026 cercana a la normalidad, con hasta cinco huracanes mayores en el Pacífico