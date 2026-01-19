Cultura

“The Rip”: policías buenos y sucios en una noche de traiciones

La película de Joe Carnahan que acaba de estrenarse en Netflix enfrenta a Matt Damon y Ben Affleck en un dilema moral y explora las zonas grises entre la ley y el crimen en Miami

“The Rip”: policías buenos y
“The Rip”: policías buenos y sucios en una noche de traiciones (Crédito: Claire Folger / Netflix)

Las líneas entre policía y criminal se vuelven confusas en The Rip de Joe Carnahan, un thriller policial ambientado en una noche brumosa de Miami, protagonizado por Matt Damon y Ben Affleck.

Damon y Affleck, por supuesto, están tan estrechamente vinculados con Boston —recientemente produjeron allí la película de atraco de 2024 The Instigators— que un desvío al sur de Florida los sitúa, un tanto incómodo, en un panorama cinematográfico completamente diferente. Este es el territorio de Miami Vice o Elmore Leonard Land, no de Southie ni de The Town.

En The Rip, interpretan a agentes de narcóticos de Miami que se topan con un escondite de un cártel que, según el teniente Dane Dumars (Damon), podría tener 150.000 dólares escondidos en las paredes. Sin embargo, resulta ser más de 20 millones, y su misión pasa inmediatamente de ser un robo un viernes por la tarde a un asedio inminente donde no se puede confiar en nadie.

The Rip, que se estrenó el viernes en Netflix, es una película neo-noir concisa y potente, donde casi todos los personajes son policías, pero es un misterio quién es bueno y quién no. Es una premisa ingeniosa y oportuna, aunque The Rip literalmente se tatúa su mensaje.

La película de Joe Carnahan
La película de Joe Carnahan que acaba de estrenarse en Netflix enfrenta a Matt Damon y Ben Affleck en un dilema moral y explora las zonas grises entre la ley y el crimen en Miami

Cuando Dane se sienta con la joven (Sasha Calle) en el escondite, que parece plausiblemente inocente, ella observa los tatuajes en sus manos y le pregunta qué significan. En uno: «AWTGG»: «¿Somos los buenos?».

Aunque la respuesta parezca inevitable en una película protagonizada por Damon y Affleck, quienes también son productores, The Rip juega con y contra los tipos de formas que te mantienen absorto. (El elenco también incluye a Teyana Taylor, Steven Yeun y Kyle Chandler). Sin embargo, la exposición es tan ligera y apresurada en The Rip que eso es casi todo lo que juega. No sabemos casi nada sobre nuestros personajes fuera de la acción de la película, lo que hace que todas las posibles traiciones suenen vacías.

Carnahan inicia la película con una oleada de interrogatorios internos. El departamento de policía de Miami se llena de acusaciones tras el tiroteo fatal, visto en los primeros momentos de la película, de una detective (Lina Esco). Pasando rápidamente de acusaciones airadas a una actitud defensiva igualmente furiosa, tenemos la sensación de que nadie en el departamento sabe quién está limpio y quién está corrupto.

“Lo odio”, le dice Dane a Byrne. “Odio ser policía”.

Varias divisiones se entremezclan, incluyendo al agente de la DEA Mateo “Matty” Nix (Chandler) y al agente del FBI Del Byrne (Scott Adkins). La omnipresencia de los cárteles de la droga y la disfunción en el departamento han convertido a la policía en una guarida de ladrones, por sí misma. Cuando nos reunimos con el equipo de Dane, no parecen especialmente oficiales. Un viernes por la tarde, están sentados afuera bebiendo, con vehículos blindados estacionados junto a ellos. Cuando Dane dice que tiene una pista de CrimeStopper que quiere investigar, van en autos civiles.

Ben Affleck y Matt Damon
Ben Affleck y Matt Damon en la premier de "The Rip" el 13 de enero (REUTERS/Jeenah Moon)

Con él van otros cuatro detectives: JD Byrne (Affleck), Mike Ro (Yeun), Numa Baptiste (una Taylor infrautilizada, lo cual, tras Una batalla tras otra, debería ser ilegal) y Lolo Salazar (Catalina Sandino Moreno). Dane y JD, naturalmente, son muy unidos. Pero después de encontrar el dinero, el tono cambia. Dane no denuncia el dinero a sus superiores, sino que les pide a su equipo que le entreguen sus teléfonos. Todos empiezan a preguntarse: ¿Qué está pasando? ¿Será Dane corrupto? Reciben una misteriosa llamada: Cojan 150.000 dólares y váyanse, o todos morirán. No es el cártel el que llama.

Carnahan, quien también escribió The Rip, ha dicho que la película está inspirada en hechos reales que le describió un detective de Miami. Sin embargo, poco del desarrollo de la película resultará particularmente creíble para muchos. Sin embargo, Carnahan, logrando la misma atmósfera densa de su thriller sobre lobos de Liam Neeson, The Grey, aunque con mucha menos nieve, impregna The Rip con una mezcla de policías buenos y malos que le da resonancia.

Affleck y Damon han hecho más de una docena de películas juntos, pero sus colaboraciones parecen ser cada vez más frecuentes. A menudo han encontrado maneras interesantes —como en El último duelo de Ridley Scott— de moldear y distorsionar las expectativas sobre sí mismos en la pantalla. Por lo general, esto implica papeles que distan mucho de ser heroicos y que a menudo forman parte de un elenco. (Su productora, Artists Equity, opera con una participación inusual en las ganancias para el elenco y el equipo).

Como película de serie B con un par de estrellas de primera línea, The Rip probablemente pasará a la historia como un ejercicio de género menor y defectuoso. Pero incluso en sus proyectos menos ambiciosos, la sinceridad de la rutina de amigos de Damon y Affleck sigue triunfando. Incluso en Miami.

Fuente: AP

