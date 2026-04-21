Beatrice Venezi, la joven directora que conquista el Colón, planea un puente musical entre Europa y Argentina

La directora de orquesta italiana Beatrice Venezi (Gianmarco Chieregato)

Beatrice Venezi, una de las batutas más jóvenes y destacadas de la escena internacional, ha fortalecido su vínculo con Buenos Aires tras su reciente designación como directora invitada principal del Teatro Colón.

Con una proyección que busca trascender los límites del podio y forjar nuevos lazos entre Europa y Argentina, la italiana se propone consolidar un proyecto de impacto duradero tanto en la vida cultural porteña como en la formación de nuevas generaciones de músicos.

Un dato que ilustra la envergadura de su carrera es su haber dirigido más de 400 conciertos y funciones de ópera antes de los 36 años. Su presencia habitual en escenarios de primer orden —como el Teatro La Fenice de Venecia, la Arena di Verona y el Maggio Musicale Fiorentino— y en países como Japón, Corea, Francia y Reino Unido da cuenta de una trayectoria construida con rigor y reconocimiento, además de sus colaboraciones con artistas de la talla de Plácido Domingo, Andrea Bocelli y Aida Garifullina.

La consolidación de Venezi fue precoz. A los 26 años, ya ocupaba posiciones de dirección principal en Italia y en el extranjero. Entre 2022 y 2024, desempeñó un rol institucional como asesora del Ministerio de Cultura italiano en el área de música, al tiempo que dirigía la Fondazione Taormina Arte, institución de referencia en el sur del país. Estas responsabilidades institucionales se suman a su nombramiento como futura directora musical de La Fenice.

La directora avanza en la idea de crear una Fundación y Academia de Alta Formación Lírica

En el plano estrictamente artístico, la crítica subraya su precisión técnica, sensibilidad interpretativa y profundidad expresiva, especialmente en repertorio de Puccini, Verdi y Mozart. Su reciente interpretación de Il Trittico en el Teatro Colón fue descrita por Infobae como el "corazón pulsante" de la producción, situando a la orquesta como eje narrativo. Un hito aún más reciente fue su dirección de Cavalleria rusticana y Pagliacci para la inauguración de la temporada 2026, que constituyó uno de los mayores éxitos recientes del teatro y reforzó su vínculo con el público local.

La relación de Venezi con Buenos Aires se proyecta más allá de los compromisos episódicos, ya que avanza en la idea de crear una Fundación y Academia de Alta Formación Lírica en la ciudad, concebida como un modelo integral que combine formación, producción e inserción profesional para músicos y cantantes jóvenes, con una estructura inspirada en la tradición operística italiana.

Venezi anticipa que la iniciativa, aún embrionaria, “imagina la creación de una orquesta académica estable, integrada por talentos de Argentina y América Latina junto a músicos europeos. La idea sería generar no solo un espacio educativo, sino también una plataforma real de producción operística, donde los estudiantes puedan participar en producciones de ópera y conciertos profesionales. En ese horizonte, el objetivo es construir un puente vivo entre Italia y Argentina, traducido en intercambios con instituciones europeas, becas de perfeccionamiento, coproducciones internacionales y, eventualmente, una temporada lírica propia en Buenos Aires.”

Venezi en la alfombra roja durante la ceremonia de clausura del 81º Festival de Cine de Venecia, en 2024 (REUTERS/Yara Nardi)

De forma paralela a su labor en el podio, Venezi se ha destacado como divulgadora cultural y autora de libros sobre música clásica, educación musical y composición. Reconocimientos en medios como Corriere della Sera —que la incluyó entre las mujeres del año—, Forbes —entre los jóvenes líderes europeos— y Fortune —que la integró en su lista de “40 under 40”— acreditan su perfil polifacético y la influencia que ha ejercido más allá de la escena concertística.

Al asumir la función de directora invitada principal del Teatro Colón, consolida no solo una presencia recurrente en uno de los teatros líricos más importantes del mundo, sino que impulsa un proyecto de formación y colaboración internacional que podría transformar la escena lírica argentina.