“Sentimental Value” domina los Premios del Cine Europeo

El drama noruego recogió seis premios en el evento que se trasladó a enero de este año con la esperanza de aumentar su visibilidad para los votantes del Oscar

Stellan Skarsgard y Renate Reinsve
Stellan Skarsgard y Renate Reinsve en los Premios del Cine Europeo 2026 el 17 de enero en Berlín (Foto: REUTERS/Nadja Wohlleben)

El drama noruego Sentimental Value ganó el premio a la mejor película en los Premios de Cine Europeo, el equivalente continental a los Premios de la Academia, en Berlín el sábado. La película, que se centra en la tumultuosa relación entre una actriz y su padre director de cine, dominó la ceremonia y se llevó seis premios, entre ellos mejor director para Joachim Trier, mejor actriz para Renate Reinsve y mejor actor para Stellan Skarsgard, quien el fin de semana pasado ganó el Globo de Oro al mejor actor de reparto por su actuación.

Los Premios del Cine Europeo se crearon en 1988 con el objetivo de visibilizar el cine europeo. Profesionales del cine de todo el continente votan para elegirlos.

Aunque la ceremonia sigue siendo menos conocida que otros eventos cinematográficos europeos, como los Premios BAFTA en Gran Bretaña y los importantes festivales de Venecia y Cannes, Francia, ha cobrado mayor relevancia en los últimos años gracias a las populares proyecciones en toda Europa. Este año, los organizadores trasladaron el evento de diciembre a enero con la esperanza de aumentar su visibilidad para los votantes de los Óscar.

Renate Reinsve, protagonista de "Value
Renate Reinsve, protagonista de "Value Sentimental" (REUTERS/Nadja Wohlleben)

Históricamente, los Premios del Cine Europeo no han sido un buen indicador de los Óscar. Sentimental Value y dos de sus competidoras a mejor película europea —la franco-española Sirat y Fue solo un accidente, del cineasta iraní Jafar Panahi— se consideran candidatas con pocas posibilidades de ganar el premio a mejor película en los Premios de la Academia, cuyas nominaciones se anunciarán el 22 de enero.

Al ganar el premio a mejor director, Trier, cuya película anterior, La peor persona del mundo, fue nominada a dos Óscar en 2022, superó a Panahi, Yorgos Lanthimos por Bugonia, Oliver Laxe por Sirat y Mascha Schilinski por Sound of Falling.

En su discurso de aceptación, Trier afirmó que las experiencias de su abuelo, cineasta que estuvo preso durante la Segunda Guerra Mundial como miembro de la resistencia noruega, le habían llevado a valorar la “infraestructura” que ahora sustenta el cine europeo. Trier también ganó por el guion de la película, que escribió junto con su colaborador de toda la vida, Eskil Vogt.

Al aceptar el premio a la mejor actriz europea, Reinsve, de origen noruego, dijo que su personaje, una actriz que comparte un profundo vínculo con su hermana menor, era “una carga pesada”. Agradeció a sus dos hermanas, quienes, según dijo, fueron “quienes me cuidaron mientras crecíamos”.

Joachim Trier, director de "Value
Joachim Trier, director de "Value Sentimental" (REUTERS/Mike Blake)

Sirat, una película desgarradora ambientada en el desierto marroquí, ganó cinco premios, incluyendo mejor fotografía, diseño de sonido y edición. Sound of Falling, de Alemania, ganó el premio al mejor diseño de vestuario. El premio al mejor documental fue para Fiume O Morte!, sobre la ocupación de la ciudad croata de Rijeka en 1919.

La ceremonia fue más extensa y eminente que muchas de sus homólogas estadounidenses. Entre homenajes a la historia del cine europeo y un momento lúdico en el que la hija de la cineasta francesa Agnès Varda repartió patatas a los asistentes, incluyó varias menciones directas a la geopolítica.

Al aceptar un premio a la trayectoria, la actriz noruega Liv Ullmann criticó la reciente decisión de la líder opositora venezolana María Corina Machado de entregarle su Premio Nobel de la Paz al presidente Trump.

“Sé que en Noruega tenemos leyes que dicen que si haces mal uso de un Premio Nobel te lo quitamos”, dijo desde el escenario.

En las palabras que abrieron la ceremonia, Panahi abordó los disturbios actuales en Irán, que describió como “uno de los períodos más amargos y decisivos de su historia”.

“El mundo entero está en riesgo cuando la violencia, si no se responde, se normaliza”, afirmó.

En diciembre, Irán condenó a Panahi en ausencia a un año de prisión por “actividades de propaganda”. A pesar del veredicto, ha declarado que planea regresar al país.

Fuente: The New York Times

